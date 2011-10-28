Навнедряли!...

Одновременным стечением новых, внедрённых с 1990 г., законов в РФ моя семья оказывается попранной,загнанной за черту жизни: уже разорённых дефолтом 1990х г.г., нас систематически рэкетируют, вымогая деньги, имущество в пользу частных состоятельных коммерческих структур и их должностных лиц--- это ли не коррупция, это ли не геноцид (ст. 163 УК РФ, ст. 357 УК РФ, ст. 285 УК РФ)???
Работала я в организациях Авиации и Связи (1970-1980 г.г. и 1980- 1990 г.г.). Законами о приватизации этих отраслей в РФ и соответственно- организаций я была дискриминирована и, также, дискриминирована руководителями и сотрудниками этих организаций (ст. 136 УК РФ, ст.285 УК РФ). Таким образом, лишена трудового стажа- необходимого в пенсионном возрасте для исчисления достойной и достаточной пенсии- при том, что мы с дочерью Светланой старшие дочь и внучка в одной из старейших, уважаемых семей волгоградского Аэропорта.
В России существую в многолетней жилищной неустроенности- необеспеченности своим жилищем в городе Волгограде или в другом каком- либо городе, даже теперь, когда мне 57 лет.
Я-бабушка: мои маленький внучонок Ефим-2х лет и дочь Светлана- также абсолютно не обеспечены своим жилищем и вынуждены существовать- скитаться по чужим и мошеннически приватизированным- присвоенным помещениям в загородном посёлке "Аэропорт" (ст. 159 УК РФ, ст. 285 УК РФ)- в окраине Дзержинского роайона г. Волгограда. В жилищно- бытовой и жизненной неустроенности- необеспеченности своим жилищем они лишаются здоровья. Обеспечения либо жилищем в городе Волгограде, либо субсидией на приобретение жилища- не предвидится, так как: 1) нет достаточно законов для этого- по которым мы с дочерью и с маленьким внуком могли бы требовать этого от местных должностных лиц городской администрации Волгограда и жилищных организаций; 2) при тех существующих Законах и Постановлениях РФ, по которым мы вправе требовать субсидии и жильё- нам систематически учиняются бюрократические препятствия должностными лицами жилищных организаций и администрации города. Т.е. нас подвергают бомжеванию!!!
Да, и социальные выплаты, пособия на существование им из бюджета РФ оставляют желать лучшего: при нынешних ценах пособия матери с маленьким ребёнком- разве что только на одну неделю в месяце, а остальные три недели....на что существовать?
Неоднократно в советские времена я находилась со своей семьей в вынужденных переездах, в т.ч. в северных регионах страны- в регионе строившейся БАМ на севере Дальнего Востока РФ (по общесоюзным созывам правительством России на Дальний Восток и всвязи с производственно необходимостью супруга, работавшего там на должности начальника организации Связи: Многоканальная электросвязь, АТС, Телекоммуникации- и умершего в 1995 г. там же) и существовать приходилось в неблагоустроенных полувагонах и вагончиках- без коммунальных удобств холодном суровом климате с холодами, морозами с сентября до мая и достигающими минус- 50 градусов холода и ниже.
По- халатности (ст. 293 УК РФ) и бездушию депутатов Государственной Думы ФС РФ нам с дочерью Светланой ещё не выданы удостоверения по статусам: "участник строившейся БАМ" и "дети строившейся БАМ" и мы не обеспечены абсолютно никакими льготами льготного законодательства по этим нашим статусам в РФ.
В 1990х г.г. в связи с внедрением в России правительством РФ галопирущей инфляции- дефолта (с приравнением российского рубля к курсу американского доллара, который в тот период был выше рубля в 35 раз и с ежегодным систематическим ростом цен на всё на 800%%) моя семья экономически репрессирована, т.е.была разорена,абсолютно лишена всех своих имущественно- денежно- золотых ценностей, которые копились семьёй в годы существования на Дальнем Востоке РФ и которых было в немалом- значительном количестве (в 1980х- 1990х г.г. до 1995 г.).
Ещё не было ни возмещения ущербов, ни выплаты компенсации семье согласно ст. 52 и ст. 53 Конституции РФ из средств Федерального бюджета: ни как пострадавшим в связи с участием в строительстве объектов БАМ на севере Дальнего Востока РФ 1980х г.г., ни как экономически репрессированным- разорённым галопирующей инфляцией- дефолтом 1990х г.г. А ведь в этих конституционных статьях сказано, что: "...государство гарантирует..." и при этом, в СМИ прозвучала фраза нынешнего президента РФ Медведева Д.А.о том, что: "...Гарантом является Правительство...".
Кроме всего в 2006 г. подписью президента в то время Путина В.В. п. 1 ст. 4 федерального закона РФ № 173- ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" я противоправно лишена своей второй трудовой пенсии, т.к. в этом пункте сказано, что: "Имеющие право на одновременное получение двух трудовых пенсий, могут получать только одну трудовую пенсию" и таким образом, меня дискриминируют в РФ финансово (ст. 136 УК РФ, ст. 285 УК РФ). Кроме этого, в канун моего выхода на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста осенью 2010 г., также правительственными субъектами РФ, в т.ч. Министерством Здравоохранения и Социального развития и г- ном Путиным В.В.- премьер- министром РФ, вместо того, чтобы для людей с инвалидностью (существующих на одну и минимальную трудовую пенсию по- инвалидности) исчислить вторую трудовую пенсию по- возрасту, отменили "трудовую пенсию по- инвалидности", заменив её название на "трудовую пенсию по- возрасту", оставив на существование только одну минимальную трудовую пенсию людям, лишённым здоровья в РФ- величина которой обеспечивает существование только в течение 7- 10 дней каждый текущий месяц, а остальные более 20 дней каждый месяц-... на что существовать?
В связи со всеми вышеизложенными и другими, неизложенными здесь обстоятельствами, я лишена здоровья, денег на существование, благополучия. И мои дети- внуки лишены меня, как благополучной, уважаемой матери- бабушки (все трое мы в России ничем не обеспечены и никем не защищены).
При всём этом, мы оказались вынужденно вовлечёнными в кабальные сделки по кредитам- ст. 179 п. 1 ГК РФ, и в настоящий период времени осуществляется систематическое рэкетирование многочисленными группами должностных лиц всевозможных московских состоятельных частных структур: некоторых кредитных организаций и коллекторских агентств- с нарушением ст. 12 ГПК РФ и при злоупотреблении своими должностными полномочиями- ст. 285 УК РФ, с целью вымогательства денег, имущества- что пресекается ст. 163 УК РФ- тогда, как должно быть прекращение обязательств по кредитам пострадавшей моей семьи на основании ст. 413 ГК РФ, ст. 416 ГК РФ гл. 26 "Прекращение обязательства": ведь все, изложенные мной здесь обстоятельства- это форс- мажорные обстоятельства, за которые ни одна из сторон не отвечает!
Когда наступит конец всему этому беспределу в России по отношению к нам- пострадавшим в РФ, к нашей семье??? Законы новой системы кредитования, с требованием от граждан процентов, пени и штрафов- оказались не так хороши и абсолютно несовместимыми с законами о приватизации организаций, отраслей, жилищного фонда, невыплатой зарплат и незначительно малой величиной пенсии,льготного беззакония- необеспеченности нас, и до этого пострадавших и переживших немало, льготным финансированием, законами льгот.
Когда же, наконец, господа депутаты и министры разработают систему законов и внедрят такие законы, которые будут "не вопреки, а на благо" нам- пострадавшим в РФ, гражданам?!!!
P.S.О предыдущих годах существования в России- по этой ссылке (о существовании в регионе строившейся БАМ в 1980х- 1990х г.г. и об экономической репрессии семьи галопирующей инфляцией- дефолтом в 1990х г.г.):
http://blogs.mail.ru/mail/romanenkoolga-54/25B2C2905D63BB53.html?thread=0&page=1&skip=0
Комментарии 9
У нас у всех было прошлое - в другой стране при совершенно других условиях.
Я - почти Ваша ровесница. Прекрасно помню относительное равенство, уверенность в завтрашней зарплате и расписанность жизни вплоть до её конца. И безнадёга. Всё так и так будет всегда. Бедность и голод были почти исключены их списка предполагаемого будущего. Это да. Но и путешествия тоже. Да, отпускных хватало на то, чтобы съездить в отпуск. Но маршруты были весьма ограничены. И съездить в капиталистическую страну можно было только после посещения социалистической. И далеко не всем. Только благонадёжным. И было это очень дорого. Мы были заперты за железным занавесом. И это не могло нравиться или не нравиться. Это было так. И всё тут.
Извините, но 57 лет - вовсе не возраст, в котором можно потерять все надежды. Жить ещё очень долго. И надо постараться приспособиться и выжить. Заклка у нас вполне есть. Надо выжить, помочь детям. Надо карапкаться. Другого выхода я не вижу.
Если Вы расскажете, что там у Вас с кредитом - мы-форумчане попытаемся Вам помочь. Но пока кроме общих слов я не вижу никаких фактов.
Очень советую Вам выйти из депрессии и начать решать проблемы.
Для этого нужно спокойно без излишних эмоций их изложить. Попробуйте - вдруг получится решить что-то.
Назад, в социализм, уже не вернуться. Да и не хотелось бы. Новое принесло много хорошего - а главное - свободу говорить то, что хочется.
Так давайте поговорим.
Никоим образом я не затрагиваю темы открытости или закрытости границ, о которых упоминаете Вы. Депрессиями я никогда не страдала и не страдаю. Что же касается эмоций- то они есть у каждого и каждый вправе их проявить, если считает необходимым (кстати, я их здесь ещё не проявила- т.к. здесь, т.е. в этом сообщении блога под названием "Навнедряли!..." изложены мной множество фактов из действительности- из таковой, которая есть в нашей стране стараниями тех же законодательных и властных структур, субъектов и их доллжностных лиц).
По возможности, т.е. при том, как только будет у меня время, обязательно зайду в Форум.
Спрасибо Вам за комментарий.
Можно и это и то. Но конструктивнее первое.
Я знаю, что Волга впадает в Каспийское море.
Я согласна, что люди должны жить лучше.
Но никакие законы не способны решить все конкретные ситуации.
Из всех правил обязательно найдётся исключение! Обязательно.
И его нужно всё равно будет решать индивидуально!
Так не лучше ли изложить конкретную проблему и попытаться решить её?
А законы пусть себе совершенствуют!
Только и суть в том, что НЕТ СОВЕРШЕННЫХ ЗАКОНОВ, НЕТ ЕДИНОЙ МОЩНОЙ, ХОРОШО ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ВСЕ СЛОИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ТАКОЙ ЗАЩИТЕ. И посмотрите: хорошо защищены и обеспечены- кто? А те, которые пришли окольными путями на выборные депутатские и министерские должности; которым "свой карман- ближе"; которые хотят жить ещё лучше, чем жили- жившие и без этого, и до этого- прекрасно; и т.д.
Спасибо за этот ваш комментарий. Теперь я дополню название своего блога.
1) либо к выезду- эмиграции из России в Дальнее Зарубежье или в Ближнее- и это будет ещё одним подтверждением того, что в России навнедряли- да не то...!. (Родственники есть и там и там, да и не имея их- тоже можно эмигрировать, но природные катаклизмы, военные действия, нестабильность в политике, экономические кризисы, преступность, и др.- есть везде).
Включать дочь в свою семью я вправе, т.к. детство её прошло с нами в регионе строившейся БАМ в 1980х г.г., ей пришлось пережить много трудностей и тяжёлых обстоятельств в отрочестве и юности, которые и по сей день есть в её жизни и от которых морально-психологически она ещё не отошла].
2) либо к такому же бомжеванию в последующие годы- а может быть и десятилетия, как и сейчас в течение многих лет и десятилетий, которое испытываем мы с дочкой в России (в связи с тем, что нет законов для жилищного обеспечения нас ни жилищем, ни субсидиями, ни социальными выплатами для приобретения жилья в РФ, либо ещё и бюрократические препятствия должностных лиц местных жилищных организаций: Управления и др. Только лживые фразы правительственных чиновников звучат многообещающе в эфире в СМИ о том, что "молодым семьям..." есть то- то и то- то, а на самом деле это всё не так: например, в жилищных законах для молодых семей тут же есть бюрократические препятствия, т.к. в очередь на субсидию могут принять только молодую семью, в которой члены семьи имеют более 15,0 тыс. руб. ежемесячного дохода, и наверное даже- каждый, т.е. и муж и жена по 15,0 тыс. руб. должен иметь такой доход. Да и кроме этого, для того, чтобы приняли в очередь на жилищную субсидию, молодая семья уже должна иметь в собственности своё какое- то жильё. А где имеют право проживать- в каком жилище- молодые семьи, абсолютно не имеющие никакого жилья: ни своего, ни родительского? Либо в местной администрации и в местном районном и городском жилищных Управлении, Отделе создаются искусственные бюрократические препятствия для постановки в очередь вновь пришедшими (уже 3 или 4 раз новыми должностными лицами?! (Но где взять на них управу?) И т.д.
При этом, в семье моей дочери, например, муж работает только один, т.к. она с маленьким 2х-летним ребёнком дома сидит, зарплата его в Волгограде 12,0 тыс. руб.- и это на существование их троих+ ещё за аренду комнаты в общежитии временно 5,0 тыс. руб., а если арендовать им квартиру 1комнатную, то за аренду пойдёт уже 8,0- 10,0 тыс. руб. ежемесячно. Даже при том, что дочка периодически нанимается на работу, т.е. имеет некие свои подработки- они только- только едва концы с концами сводят. Конечно, есть помощь им от нас- от тёщи и от свекрови: кто- чем может помочь, но опять же- едва просуществовать при нынешних ценах на всё. Ни за меня, ни за дочку- нет жилищных законов в РФ: ни как для проживавших в местности, приравненной к Крайнему Северу в регионе строившейся БАМ, Байкало- Амурской Магистрали, 1970х- 1980х- 1990х г.г., даже при том, что все переезды с Запада РФ и туда, и там- были по производственной необходимости нашего супруга- отца, который был гражданским специалистом и при том, что переездов было не меньше, чем у семей военнослужащих и их вдов- т.е.. При этом, и как вдова гражданского специалиста- работника, руководителя строительства и эксплуатации объектов Связи и Телекоммуникаций БАМа и Дальневосточного региона- я абсолютно не защищена и не обеспечена-аналогично как вдовам военнослужащих.
Как проживавшая в регионе той же северной местности 10 лет и лишившаяся здоровья на севере, и в связи с этим, имеющая трудовой календарный северный стаж менее 10 лет- я абсолютно не защищена законодательно, и не обеспечена ни льготно, ни финансово, ни жилищно и т.д.
Дочь- ни как дети строившейся БАМ, ни как молодая семья- также абсолютно не защищена и не обеспечена: ни законодательно, ни льготами, ни финансово, ни жилищно.
Вот всё это вышеизложенное- только одна сторона "медали" о том, что НЕТ ЗАКОНОВ ЗА НАС- ЗА ТАКУЮ КАТЕГОРИЮ НАСЕЛЕНИЯ, КАК МОЯ СЕМЬЯ (здесь имеется ввиду, что и семья моей дочери тоже. И ТАКИМ ОТСУТСТВИЕМ НОВЫХ ЗАКОНОВ (КОТОРЫХ ЕЩЁ НЕ ПРОИЗВЕЛИ ОБЯЗАННЫЕ НА ЭТО ДОЛЖНОСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛИЦА) МЫ ЛИШАЕМСЯ СВОИХ ПРАВ НА ЖИЛИЩЕ ИЛИ НА ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ, НА ЛЬГОТЫ ПО ВСЕМ СВОИМ НЕСКОЛЬКИМ СТАТУСАМ, НА ПРАВО ДОСТОЙНОГО НЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ, А ПРОЖИВАНИЯ В СВОЕЙ РОДНОЙ СТРАНЕ РОССИИ!!! Неужели моя семья этого всего не заслужила?!
А вот вторая сторона этой же "медали": о том, что БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ ЗАКОНЫ С НАРУШЕНИЕМ МОЕГО ПРАВА И ПРАВ МОИХ ДЕТЕЙ (дочери и внука) НА ТРУД В ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ЖИЛЬЁ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВАКАНСИИ И НА ДОЛЖНОСТИ, НА СООРУЖЕНИЯ И НА ЗДАНИЯ, НА ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНУЮ И ДР, ТЕХНИКУ, НА ЗАРПЛАТЫ, т.е. на всё, о чём нижеизложено- теми же государями, по- халатности и бездушию которых нет законов за нас (т.е. о чём было вышеизложено мной), при этом есть ст. 293 УК РФ "Халатность" и есть ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"- которые в применении ко всем этим государям (т.е. и к депутатам и к министрам)- будут вполне уместны.
Например, по возвращении с Дальнего Востока РФ на Запад РФ в 1997 г. я вдруг обнаружила, что:
1) бывший ранее, т.е. до 1990х г.г., государственным и общенародным достоянием, Волгоградский Аэропорт, а это значит: Авиаорганизации (авиаагентство, аэровокзал, штаб, все здания и сооружения, вся компьютерная и др. техника, все авиаслужбы, в т.ч. диспетчерские ПДСП и АДП- в которых я работала в молодости в 1970х г.г. до 1981 г. до своего замужества и отъезда на Дальний Восток ), Жилищный фонд загородного посёлка "Аэропорт"- в котором всего 21 дом (в т.ч. и квартира, оставшаяся от моего отца- бывшего пилотом в 1950х- 1960х г.г., а также и территории в Аэропорту (а это- захолустная окраина несуразного Дзержинского района г. Волгограда, в которой нет сообщения с городом- с его городской частью- транспортом: ни троллейбусов, ни трамваев, ни скоростных трамваев- а только маршрутки и иногда автобус, при этом и цены на маршрутках систематически, т.е. с каждым повышением пенсий, повышаются!)--- всё оказалось ПРИВАТИЗИРОВАННЫМ- ПРИСВОЕННЫМ НЕКИМИ, ТАКИМИ ЖЕ ГРАЖДАНАМИ, КАК Я И КАК МОИ ДЕТИ (дочь и внук)! А на основании чего? А оказывается, на основании законов нашего российского всеуважаемого законодательного органа!!!
Таким образом, необеспеченная своим жилищем в городе- в его городской части- моя семья, в т.ч. и семья моей дочери с маленьким ребёнком, вынужденно существует в условиях незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы"), существуя- скитаясь по чужим жилым или нежилым помещениям, отрывая от маленького ребёнка и отдавая за аренду- которая стоит более коммунальных услуг жилья.
2) В связи с произошедшей приватизацией Аэропорта (бывшего ранее объединённым) систематически осуществляется ДИСКРИМИНАЦИЯ НАС (ст. 136 УК РФ "Нарушение права... дискриминация") должностными лицами, т.е. отказы нам в приёме на работу в авиаорганизациях- тогда, как уже династия авиаторов (младшие родственники, также, авиаработники, для которых много лет есть всё и все блага)- и дискриминируют нас те, кто даже имеет права менее нас с дочкой- старших или те, кто пришёл на должности позже меня или со стороны и никогда к авиации не имел отношения, т.е. имеется несправедливость в отношении к нам с дочерью.
В отрасли Связи (а это Электросвязь и Почтовая- Телематическая связь- в которой я работала на Дальнем Востоке РФ) в Волгоград, также, ДИСКРИМИНИРУЮТ НАС, отказывают, и т.д.
Таким образом, с непенсионного 42хлетнего возраста, я лишена возможности нормального, достойного трудоустройства, своей должности и зарплаты- которые имела до внедрения законов о приватизации этих отраслей и организаций, а мои дети- внуки лишены меня, как благополучной, финансово обеспеченной, уважаемой матери- бабушки (и к слову сказать, именно, работа в этих организациях мне посильна, т.к. физически я несильный человек и не имею возможности наниматься на работу, сопряжённую с физическими нагрузками или с ежедневным графиком работы).
В связи со всем этим, я вынужденно существую на одну и минимальную пенсию с апреля этого 2011 г. 4тыс. 91руб. 38 коп. от государственного Пенсионного фонда РФ, и при этом, никакой материально- финансовой помощи от Управления социальной защиты населения не имею- в связи с бюрократическими препятствиями и бездушием, а может быть это ещё и халатность, сотрудниц районного, городского или областного Управления соц.защиты (ст. 293 УК РФ, ст. 285 УК РФ). Старушки, которые благополучно проживали все трудовые 40 лет до своего пенсионного возраста и имели более благоприятные условия жилищные, климатические, трудовые кабинетные в организациях- пенсию получают из бюджета в три- четыре раза более моей одной минимальной: 12,0- 16,0 тыс. руб.+ всевозможные льготы и соц.выплаты.
Мне (т.к.в условиях внедрённой Правительством РФ дороговизны цен на всё моя пенсия обеспечивает существование только в течение 7- не более 10 дней каждый месяц) пришлось отказаться от набора социальных услуг: от бесплатной санаторно- курортной путёвки, от бесплатных лекарств, от проезда со скидкой на междугородном транспорте и электричках. Итого, средств к существованию (вместе с деньгами Е.Д.В. взамен названных услуг соц.пакета)= 6 тыс. руб., которые также не обеспечивают существования в течение всего текущего месяца 30ти дней- 31 дня, а только на 15 дней и не более
Во всех таких условиях существования Я ОКЛЕВЕТАНА, ПОДОРВАНА РЕПУТАЦИЯ МОЯ, ПОДОРВАН АВТОРИТЕТ МОЕЙ СЕМЬИ!!!
Я НЕ ВЕРЮ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, РАЗБРАСЫВАЮЩЕМУСЯ МИЛЛИОНАМИ И МИЛЛИАРДАМИ НАПРАВО И НАЛЕВО, Я НЕ ВЕРЮ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, НАГРАЖДАЮЩЕМУ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СВОИХ ПРИБЛИЖЕННЫХ, Я НЕ ВЕРЮ В ТО, ЧТО РОССИЯ- ЕДИНАЯ: ОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНОЙ, ПОКА РАЗДЕЛЕНА НА КЛАСС ГОСПОДСТВУЮЩИХ И КЛАСС ВЫБРОШЕННЫХ ЗА ЧЕРТУ ЖИЗНИ!!! В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ!!!
Я исхожу из того, что мне никто ничего не обязан.
Почему? Да потому, что я взрослый человек. Жила в другой стране.
СССР давно не существует. Я поняла, что есть 2 варианта - либо бросить все дела и бороться за права, льготы и прочие подачки государства. Либо попытаться выжить и построить свою жизнь по своему желанию.
Я выбрала второй путь и пенсию воспринимаю как дополнительный заработок.
Даже если Вы сами не можете работать - у Вас есть родственники. Пусть постараются найти хорошую работу. Да и , сидя дома, вполне можно найти возможность дополнительного заработка. Тем более, что с интернетом, как я вижу, Вы на ты!
Подумайте на эту тему! Это вовсе не помешает Вам заниматься борьбой за Ваши права, а жизнь может заметно улучшить.
Прошу не обижаться - так я увидела ситуацию. Может быть - чего-то не поняла. Но ждать милостей от государства считаю непродуктивным.
Жизнь сложилась именно так. Но ни за что не поверю, что в Вашей жизни были одни горести. Я не была на БАМе, но бывала в Сибири и на Алтае. И более красивых мест я не вспомню. Не всем довелось видеть эту красоту и жить в ней.
А до правительства и Думы мне как до лампочки. Фиолетово!
У них своя жизнь, а у меня своя. И своя, сделанная своими руками, нравится мне. Очень. Потому, что своя. И я сделаю её ещё лучше! Сама!
Я пишу обо всём- о том, о чём вынуждена писать сейчас- именно потому, что я "выпала из своей колеи", потому, что моя жизнь прошла совсем по- иному, чем жизнь других моих сверстников. .. ведь основное число моих сверстников- это вполне благополучные люди, которые не страгивались в молодости с насиженного места, которые не попали под одновременное стечение множества таких неблагоприятных условий и обстоятельств жизни, как я. Мной было пережито немало, и просто этого я не выносила бы на публику! Но моя жизнь- не вечна, что может случиться со мной завтра- неизвестно, а после себя оставить детей- на улице, абсолютно никому не нужных: ни депутатам, ни родственникам (которые, кстати, противоправно приватизировавшие квартиру, оставшуюся от моего отца в Аэропорту и в течение многих лет истязающие меня и доводящие до расстройства здоровья и до больниц- именно с целью присвоения этой квартиры- при том, что уже более трёх лет они имеют свою такую же квартиру в доме- рядом; они повязаны с милицией- полицией и т.д.), ни правительству- министрам, ни должностным волгоградских жилищных организаций, ни просто знакомым- да никому мои детки не нужны. а ведь, если я не буду поднимать эти проблемы- так и просуществуем, как Вы заметили, на подачки..., на мизерные- ничего не обеспечивающие подачки из бюджета, либо от людей, и т.д. Поэтому я не молчу, чтобы были не подачки и не существование, а чтобы мои дети могли жить нормально, достойно в своей родной стране!
карабкаться- я уже давно привыкла сама, с 14 лет- т.е. с 1969 г., когда моего отца не стало в семье, а потом - вторая волна карабканий- после смерти супруга в 1990х г.г. и в связи с одновременным стечением всех обстоятельств того периода: мало, кто знает и испытал на себе (совпавшее с лишением дорогого, любимого человека) лишение имущества в тот период: выехать из региона строившейся БАМ для меня было необходимым- и выехать оттуда безвозвратно, а значит надо возвращаться с Дальнего Востока на Запад, а цена билета на междугородний проезд резко поднялась до 4,0 млнов руб.- по моему маршруту. где я их могла бы взять?! Конечно, только, продав своё семейное имущество, которое копилось годами на Дальнем Востоке РФ (и у нас оно было в немалом, значительном количестве). На севере там не могла оставаться, т.к.находилась все годы в тяжёлом, критическом состоянии здоровья и неоднократно- в стационарах больниц. Узнала и изучила на себе всю анатомию: и сердце, и почки, и пожджелудочную жел., и печень, и желудок, и головные боли, и гипертонию- сужение сосудов головного мозга, и неврозы, и другие тяжёлые состояния здоровья, и т.д. Дочка без нас была у этих самых недоброжелателей- родственников (вынужденно и в безвыходной ситуации в моей семье) 6 вынужденных и тяжёлых для нас всех троих долгих лет разлуки: супруг- по производственной необходимости в другом районе, был переведён его вышестоящим руководством; а я- в Тындинском районе, где холода и морозы достигали минус 50- минус 60 градусов холода и с сентября- до мая. И тут ещё эта рыночная экономика с систематическим- фактически еженедельным ростом цен на всё!!! Это всё было ужасно: и самом кошмарном сне не приснится такое!
Нет, я не могу молчать об этом ради своих детей, которые и тогда и теперь- не живут, а существуют!
Не могу молчать обо всём этом! Бог рассудит, права я или нет. Но на то, чтобы высказать и написать об этом- моё безусловное право есть!
И ещё одно: в зарубежных странах давным- давно принять и считается нормой, что простые граждане подают на своё правительство в суд, судятся за свои права и высуждают хотя бы денежные суммы морального или материального ущербов. Почему бы нам, россиянам, не последовать их примеру. Я считаю, что такие времена настали и в нашей стране. Хапуги, породившие беспредел в стране- пусть ответят по закону, а законы есть не только за них, но и за нас- простых российских граждан, если их поискать, а я их искать вправе! Поэтому и пишу о законах, о законодателях и этой системе.
Работать в организациях- работаю, когда это возможно: периодические подработки, но зарплату платить не хотят, т.к. в основном моего возраста принимают в частные организации, либо индивидуальные предприниматели, которые даже трудового договора зачастую не хотят заключать с наёмными работниками, чтобы сэкономить для себя на налогах. Бизнесом заниматься не думаю- т.к. я не отношусь к типу людей- к бизнесменам, а отношусь к типу людей- коммерсантам (т.е. продажа через прилавок). Но заниматься этим только думаю, как и с чего начать, а также- каким товаром лучше заниматься (т.к. товара всякого- много, а покупателей и выручки у продавцов- уже не очень- то...)
P.P.S. Я никому никогда не навязываю своего мнения. В споре рождается истина....
Знаю, что в Санкт- Петербурге есть три двоюродных сестры моего покойного супруга Романенко Сергея Дмитриевича: их девичья фамилия по их отцу Александру Николаевичу Чемякину--- Чемякины Людмила, Ольга и Наталья (по их мужьям фамилии мне неизвестны). Тревожить никого не хотелось бы. Только если ради дочки и внука, т.к. они останутся одинокимии на улице (у меня сердце- не очень крепкое, да и мало ли что, жизнь- непредвиденная штука).
Хотел бы поделиться информацией , 26 февраля состоится бесплатный мастер класс "Как получить субсидию от государства до 500 тыс рублей"
*********************************************************************************************************************************************
Также в ближайшее время начнут принимать заявки на получение субсидий по квотированию рабочих мест
*********************************************************************************************************************************************
В среднем в Москве стоимость одного рабочего места составляет 600 тысяч рублей
Регистрация на мероприятие http://goo.gl/QfjJbV