Навнедряли!...

Одновременным стечением новых, внедрённых с 1990 г., законов в РФ моя семья оказывается попранной,загнанной за черту жизни: уже разорённых дефолтом 1990х г.г., нас систематически рэкетируют, вымогая деньги, имущество в пользу частных состоятельных коммерческих структур и их должностных лиц--- это ли не коррупция, это ли не геноцид (ст. 163 УК РФ, ст. 357 УК РФ, ст. 285 УК РФ)???Работала я в организациях Авиации и Связи (1970-1980 г.г. и 1980- 1990 г.г.). Законами о приватизации этих отраслей в РФ и соответственно- организаций я была дискриминирована и, также, дискриминирована руководителями и сотрудниками этих организаций (ст. 136 УК РФ, ст.285 УК РФ). Таким образом, лишена трудового стажа- необходимого в пенсионном возрасте для исчисления достойной и достаточной пенсии- при том, что мы с дочерью Светланой старшие дочь и внучка в одной из старейших, уважаемых семей волгоградского Аэропорта.В России существую в многолетней жилищной неустроенности- необеспеченности своим жилищем в городе Волгограде или в другом каком- либо городе, даже теперь, когда мне 57 лет.Я-бабушка: мои маленький внучонок Ефим-2х лет и дочь Светлана- также абсолютно не обеспечены своим жилищем и вынуждены существовать- скитаться по чужим и мошеннически приватизированным- присвоенным помещениям в загородном посёлке "Аэропорт" (ст. 159 УК РФ, ст. 285 УК РФ)- в окраине Дзержинского роайона г. Волгограда. В жилищно- бытовой и жизненной неустроенности- необеспеченности своим жилищем они лишаются здоровья. Обеспечения либо жилищем в городе Волгограде, либо субсидией на приобретение жилища- не предвидится, так как: 1) нет достаточно законов для этого- по которым мы с дочерью и с маленьким внуком могли бы требовать этого от местных должностных лиц городской администрации Волгограда и жилищных организаций; 2) при тех существующих Законах и Постановлениях РФ, по которым мы вправе требовать субсидии и жильё- нам систематически учиняются бюрократические препятствия должностными лицами жилищных организаций и администрации города. Т.е. нас подвергают бомжеванию!!!Да, и социальные выплаты, пособия на существование им из бюджета РФ оставляют желать лучшего: при нынешних ценах пособия матери с маленьким ребёнком- разве что только на одну неделю в месяце, а остальные три недели....на что существовать?Неоднократно в советские времена я находилась со своей семьей в вынужденных переездах, в т.ч. в северных регионах страны- в регионе строившейся БАМ на севере Дальнего Востока РФ (по общесоюзным созывам правительством России на Дальний Восток и всвязи с производственно необходимостью супруга, работавшего там на должности начальника организации Связи: Многоканальная электросвязь, АТС, Телекоммуникации- и умершего в 1995 г. там же) и существовать приходилось в неблагоустроенных полувагонах и вагончиках- без коммунальных удобств холодном суровом климате с холодами, морозами с сентября до мая и достигающими минус- 50 градусов холода и ниже.По- халатности (ст. 293 УК РФ) и бездушию депутатов Государственной Думы ФС РФ нам с дочерью Светланой ещё не выданы удостоверения по статусам: "участник строившейся БАМ" и "дети строившейся БАМ" и мы не обеспечены абсолютно никакими льготами льготного законодательства по этим нашим статусам в РФ.В 1990х г.г. в связи с внедрением в России правительством РФ галопирущей инфляции- дефолта (с приравнением российского рубля к курсу американского доллара, который в тот период был выше рубля в 35 раз и с ежегодным систематическим ростом цен на всё на 800%%) моя семья экономически репрессирована, т.е.была разорена,абсолютно лишена всех своих имущественно- денежно- золотых ценностей, которые копились семьёй в годы существования на Дальнем Востоке РФ и которых было в немалом- значительном количестве (в 1980х- 1990х г.г. до 1995 г.).Ещё не было ни возмещения ущербов, ни выплаты компенсации семье согласно ст. 52 и ст. 53 Конституции РФ из средств Федерального бюджета: ни как пострадавшим в связи с участием в строительстве объектов БАМ на севере Дальнего Востока РФ 1980х г.г., ни как экономически репрессированным- разорённым галопирующей инфляцией- дефолтом 1990х г.г. А ведь в этих конституционных статьях сказано, что: "...государство гарантирует..." и при этом, в СМИ прозвучала фраза нынешнего президента РФ Медведева Д.А.о том, что: "...Гарантом является Правительство...".Кроме всего в 2006 г. подписью президента в то время Путина В.В. п. 1 ст. 4 федерального закона РФ № 173- ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" я противоправно лишена своей второй трудовой пенсии, т.к. в этом пункте сказано, что: "Имеющие право на одновременное получение двух трудовых пенсий, могут получать только одну трудовую пенсию" и таким образом, меня дискриминируют в РФ финансово (ст. 136 УК РФ, ст. 285 УК РФ). Кроме этого, в канун моего выхода на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста осенью 2010 г., также правительственными субъектами РФ, в т.ч. Министерством Здравоохранения и Социального развития и г- ном Путиным В.В.- премьер- министром РФ, вместо того, чтобы для людей с инвалидностью (существующих на одну и минимальную трудовую пенсию по- инвалидности) исчислить вторую трудовую пенсию по- возрасту, отменили "трудовую пенсию по- инвалидности", заменив её название на "трудовую пенсию по- возрасту", оставив на существование только одну минимальную трудовую пенсию людям, лишённым здоровья в РФ- величина которой обеспечивает существование только в течение 7- 10 дней каждый текущий месяц, а остальные более 20 дней каждый месяц-... на что существовать?В связи со всеми вышеизложенными и другими, неизложенными здесь обстоятельствами, я лишена здоровья, денег на существование, благополучия. И мои дети- внуки лишены меня, как благополучной, уважаемой матери- бабушки (все трое мы в России ничем не обеспечены и никем не защищены).При всём этом, мы оказались вынужденно вовлечёнными в кабальные сделки по кредитам- ст. 179 п. 1 ГК РФ, и в настоящий период времени осуществляется систематическое рэкетирование многочисленными группами должностных лиц всевозможных московских состоятельных частных структур: некоторых кредитных организаций и коллекторских агентств- с нарушением ст. 12 ГПК РФ и при злоупотреблении своими должностными полномочиями- ст. 285 УК РФ, с целью вымогательства денег, имущества- что пресекается ст. 163 УК РФ- тогда, как должно быть прекращение обязательств по кредитам пострадавшей моей семьи на основании ст. 413 ГК РФ, ст. 416 ГК РФ гл. 26 "Прекращение обязательства": ведь все, изложенные мной здесь обстоятельства- это форс- мажорные обстоятельства, за которые ни одна из сторон не отвечает!Когда наступит конец всему этому беспределу в России по отношению к нам- пострадавшим в РФ, к нашей семье??? Законы новой системы кредитования, с требованием от граждан процентов, пени и штрафов- оказались не так хороши и абсолютно несовместимыми с законами о приватизации организаций, отраслей, жилищного фонда, невыплатой зарплат и незначительно малой величиной пенсии,льготного беззакония- необеспеченности нас, и до этого пострадавших и переживших немало, льготным финансированием, законами льгот.Когда же, наконец, господа депутаты и министры разработают систему законов и внедрят такие законы, которые будут "не вопреки, а на благо" нам- пострадавшим в РФ, гражданам?!!!P.S.О предыдущих годах существования в России- по этой ссылке (о существовании в регионе строившейся БАМ в 1980х- 1990х г.г. и об экономической репрессии семьи галопирующей инфляцией- дефолтом в 1990х г.г.):