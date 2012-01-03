В Новый 2012й- с верой и надеждой на лучшее!

Я благодарна сотрудникам Волгоградского филиала банка "Альфа Банк", которые отнеслись ко мне с участием, пониманием и смогли помочь мне в этот нелёгкий период моего существования в России(в 2011 году) и занимаются обслуживанием меня вот уже полгода: благодаря им я теперь имею возможность записи своей трансляции и видео, и кроме этого, с потребительской картой Альфа Банка у меня появилась возможность приобретения продуктов питания и др. жизненно необходимого- в критические периоды невыплаты зарплаты, либо когда заканчивается моя одна минимальная пенсия и нет ещё следующей её выплаты. Спасибо вам всем! Примите мои новогодние пожелания, поздравление.
Поздравление моё всем с Новым 2012 годом!
http://blogs.mail.ru/mail/romanenkoolga-54/7EB8AC11D45838E8.html?thread=0&page=1&skip=0
Комментарии 1
Рада, что в Ваших записях появился позитив!
Всё образуется, я уверена!
Желаю Вам боевого настроя и оптимизма!
Своими и только своими силами и желанием мы можем изменить свою жизнь к лучшему!
Пусть всё будет у Вас хорошо! Желаю Вам здоровья и сил.
P.S. А вот видео не открывается.
Дайте ссылочку.