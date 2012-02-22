Дебетовая банковская карта — платежная карта, которую эмитирует банк и привязывает к счету клиента. Держатель карты использует ее для оплаты товаров и услуг, получения наличных в банкомате или кассе банка. Дебетовая карта позволяет пользоваться деньгами только в пределах собственных средств, размещенных на счете. Однако ее держателю стоит иметь в удалены теги виквиду, что иногда по ней возможен так называемый технический овердрафт, то есть перерасход средств.Например, самая распространенная причина, по которой у клиента образуется задолженность, это списание комиссии за ежегодное обслуживание. Также часто встречается ситуация неожиданного ухода в минус из-за конвертации валют: клиент совершает операцию, в тот же день авторизация осуществляется по текущему курсу, а фактическое списание по счету происходит на следующий день. Курс на день фактического списания может значительно отличаться от курса в момент совершения операции.Еще один пример ухода в минус — когда держатель карты, снимая деньги в... читать полностью
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