Синдром 2012

Приветствую, Уважаемые Коллеги и Читатели. С удовольствием присоединяюсь к сообществу banki.ru. Я довольно долго занимаюсь разработкой банковских продуктов, фактически, существую по обратную сторону депозитов, которые Вы оформляете в отделении банков, или кредитов, которые Вы там же получаете. В своем блоге я буду писать о продуктах, о том, как они появляются, живут, а иногда и умирают.
Готова ответить на вопросы по выбору определенного продукта или рассказать про тонкости оформления. Например, на что нужно обращать внимание, оформляя кредитную карту, или как разместить депозит с надеждой получить его обратно. Или почему не всегда нужно падать в обморок, когда сотрудник банка протягивает Вам на подпись документ, в который вписана Полная Стоимость Кредита (эффективная процентная ставка). Присылайте Ваши вопросы.
Сегодня хотела поговорить о синдроме 2012. Кстати, фильм мне очень понравился. Так вот, недавно в самолете увлеклась чтением статьи в одном из выпусков РБК Daily об ипотечном кредитовании. Статья была написано в крайне позитивном тоне, о том, что объемы ипотеки превысили докризисные, что рынок восстановился, цена нефти повернулась к нам лицом, в общем, как в анекдоте "жизнь налаживается". И действительно, ипотечный рынок оживился, понятно, были отложенные ожидания, и они реализуются. Но вопрос в том, подходящий ли момент?
Если немного оторваться от внутренней ситуации и осмотреться вокруг, то что мы видим: с одной стороны масштабные природные катастрофы, заставляющие начать философствовать на темы древних учений майя (ведь дата 2012 появилась именно оттуда), с другой политический кризис исламского мира, ну а с третьей, явная экономическая нестабильность. Греция, Португалия, Испания, возможно, Япония (тут больше и писать ничего не нужно). Китай. При всей своей масштабности развития, также начинает задумываться о потенциальных пробемах на ипотечном рынке и заблаговременно
принимать меры (например, требования о размере первоначального взноса увеличено до 60% при покупке второго дома, и так далее). США. Там рынок недвижимости даже и не попытался восстановиться. Жилье продолжает дешеветь. А мы всем миром еще и продолжаем цепляться за доллар.
При всем при этом, в мире и в нашей стране сохранился прежний режим управления экономикой, практически не изменился подход к управлению рисками. И об этом вокруг говорят уверенно, люди, обладающие огромным авторитетом в мире, например, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц.
И вот возвращаясь к первоначальной теме поста, возникает вопрос: откуда тогда берутся такие оптимистичные настроения у россиян, массово отправившихся скупать недвижимость в кредит? может, это просто ожидание "начала конца"? раз недолго осталось, хоть поживем хорошо!
Как вы думаете?
Комментарии 7
Авось - неотъемлемая составляющая русского менталитета
С почином и добро пожаловать!
А кредиты дешевеют и становятся доступнее. Ставки по вкладам снижаются.
Появляется смысл занимать дешевые деньги, по ставкам ниже ощущаемой инфляции.
На мой взгляд, более показателен рост спроса на автокредиты. Картина по ипотеке, вероятно, искажается государственными программами.
Даже компьютерная проблема 2000 года была более реальной, чем 2012. Такие фильмы. как "Армагеддон", "Послезавтра", "2012" и им подобные нужно смотреть только как экшн, т.к. то, что там показывается, на 95% произойти реально не может. Эти фильмы близки к больше "5 элементу" - большой сказке про Любовь! Я могу каждый эпизод из вышеперечисленных фильмов объяснить, что этого не может произойти на самом деле, но это уже совсем другая тема...
Ситуация в целом сейчас не такая уж и плохая, были годы на много хуже. Так почему же не радоваться тому, что сейчас находится в хорошем положении или состоянии?! Если говорить про ипотеку, то здесь двоякая ситуация: с одной стороны ставки находятся на докризисном уровне, с другой стороны нет уверенности, что недвижимость и впредь будет дорожать. Влазить в ипотеку, когда ты реально отдашь только процентов в 1,5-2,5 раза больше начальной стоимости квартиры и она в столько же раз не вырастет за это время - этот факт сейчас отпугивает многих. Учитывая стоимость жилья и теперешние темпы ее роста ставки по ипотеке должны быть раза в 2 ниже, чтобы в итоге хотя бы выйти "на ноль".
И вообще, унывать не стоит жизнь всегда состоит из черных и белых полос, а скептикам хочу сказать следующее - нашей планете уже более 4,5 млрд лет и ничего катастрофического с ней так и не произошло, ну так "неприятности" разные бывают с интервалом в несколько десятков миллионов лет... Так почему же это должно произойти в 2012?
Хотела бы все же выступить в защиту ипотеки. Большинство клиентов считают потраченные деньги исключительно в виде суммы чистой переплаты. Но ведь на самом деле есть и внешние факторы, например, инфляция, потенциальный рост рынка.
Вот небольшой пример. Вы хотите купить вещь за 100 рублей. Есть несколько вариантов: накопить или взять в долг. Депозит приносит 7% годовых, а кредит (на год) стоит 11%. Т.е. чистыми деньгами переплата 6 рублей (аннуитентные платежи). Доход по депозиту около 5 рублей (если вносить частями). Вроде все красиво. Но с другой стороны, за год вещь обесценилась и уже стоит 110 рублей (инфляция ) Получилось 106 против 110. И ГОД ожидания .
Понятно, что может быть множество НО. И первое будет об изменении стоимости недвижимости. Стоимость может и не расти, но ведь доход то, скорее всего, увеличиваться будет. Так что будет возможность погашать кредить досрочно, что читую переплату также уменьшает.
Хотя как клиент не могу не согласиться, что ставки в нашей стране пока еще далеки до идеальных. ))
Откуда такой прогноз? опыт показывает, что ещё 2-3 года уйдёт на восстановление дохода до докризисного. А ещё через 5 лет - снова кризис. В 7 лет не уложиться. Потом доходы опять обвалятся, а ипотека будет висеть. Есть реальный шанс оказаться на улице. надо быть супероптимистом, чтобы брать ипотечный кредит. Либо иметь в собственности парочку нефтяных вышек на огороде. И то - без гарантии. Цена на нефть - тоже не догма.