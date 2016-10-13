Очень многие люди совершают поездки на поездах, но не многие знают, что у РЖД есть программа лояльности «РЖД Бонус», благодаря которой можно путешествовать по железной дороге более выгодно.
«РЖД Бонус» — это программа поощрения пассажиров, пользующихся услугами железнодорожного транспорта. Став участником программы, Вы получаете накапливать баллы, которые впоследствии можно будет обменивать на премиальные билеты в вагонах «Купе», «СВ» или «Люкс».
Регистрация
Если Вы пользуетесь услугами РЖД, то обязательно зарегистрируйтесь в программе «РЖД Бонус». Для этого необходимо пройти процедуру регистрации на официальном сайте: www.rzd-bonus.ru
или заполнить бумажную анкету в поезде. Участие в программе бесплатное, индивидуальное. В случае прохождения регистрации более одного раза, счета не могут быть объединены, а дублирующие счета блокируются. Во время регистрации на сайте укажите необходимую информацию для покупки билетов: личную информацию (ФИО, пол, дату и место рождения), данные паспорта (общегражданского или заграничного) или другого документа, удостоверяющего вашу личность, почтовый адрес. Нужны будут также данные для работы и восстановления аккаунта: контрольный вопрос и ответ на него, кодовое слово, пароль.
После этого Ваш профиль в программе нужно активировать перейдя по ссылке в письме, направляемом наадрес электронной почты, указанный при регистрации. Ссылка на активацию профиля действительна в течение 24 часов, для получения новой ссылки необходимо
обратиться в контактный центр.
Если Вы всё сделали правильно, то получите электронной почте номер участника (13-значный код) — доступен также в личном кабинете. Именно его в дальнейшем нужно указывать при покупке билетов на официальном сайте или в железнодорожных кассах. Именно он будет обозначен на вашей пластиковой карте, когда вы её получите. Номер привязан на одного человека,его нельзя передавать другим людям для получения начислений за их поездки.
Удачных поездок!
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