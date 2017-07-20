Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
Кожаный Пиджак 20.07.2017 10:31 Вурдалак
Классическая пятидневка с 9 до 18 часов – это ***** по определению
1. «Давненько не брал я в руки шашек!» © Приветствую вас, уважаемые посетители портала «Банки.ру»! Пришла пора пейсануть очередной блог-пост, который, по данным портального счётчика в профиле, станет 1001-м по счёту моим следом на сайте. В своих отзывах в Служебном рейтинге банков я неоднократно высказывал мысль «Классическая пятидневка с 9 до 18 часов – это ***** по определению» , однако подробно её не аргументировал, а надо бы. Поскольку всё познаётся в сравнении, по каждому пункту буду сопоставлять черты классической пятидневки и, пожалуй, наиболее распространённой альтернативы ей (для людей, работающих на полную занятость) – графика 2/2, с 9 до 21 часа (это один из вариантов суммированного учёта рабочего времени, который в просторечии не совсем правильно называют сменным графиком). Большинство утверждений, касающихся «двухдневочников», во многом справедливо и для людей, работающих по графику 3/3, 1/1 и так далее. Данный текст затрагивает преимущественно офисные и магазинные должности: специфику работы в производственных цехах промышленных предприятий и процесс добычи природных ресурсов я весьма смутно представляю, а потому выводы насчёт оптимального графика для заводских рабочих, а тем более для шахтёров и нефтяников с газовиками делать не стану. Читать далее
Комментировать
Кожаный Пиджак 22.09.2012 12:58 Вурдалак
О зимнем и летнем времени
Предисловие. С превеликой радостью приветствую здесь посетителей портала banki.ru после длительного перерыва . С момента публикации предыдущего блог-поста минуло аж семь месяцев. Приношу свои извинения за столь длительный простой и обещаю изо всех сил навёрстывать упущенное. В сегодняшнем тексте решил я поделиться своими соображениями на тему «Какое время лучше: зимнее или летнее?». Вот уже не первый месяц этот вопрос особенно остро тревожит многие умы обитателей одной восьмой части суши. Проводится множество дискуссий, в том числе на приёме у СамогО . Сломано огромное количество копий. Только что до мордобоя с кровопусканием вроде пока дело не доходило. 11 – 2 = 9. Восстановлю хронологию событий. 28 марта 2010 года на летнее время перешли 78 субъектов федерации из 83. 5 регионов остались в своём прежнем зимнем времени, приблизившись к столице на один час. Кемеровская область из, образно выражаясь, красноярской зоны (мск + 4 часа) перекочевала в новосибирскую зону (мск + 3 часа). Читать далее
2 Комментировать
Кожаный Пиджак 24.02.2012 03:11 Вурдалак
От проборов к блестящей лысине От проборов к блестящей лысине
И снова здравствуйте! Приветствую всех читателей раздела «Блоги» портала Банки.ру. Стремительно развивающиеся политические события в России, плавно перетекающие в революцию, и повседневные рутинные дела отвлекли меня от данного информационного ресурса, поэтому с момента напейсания текста «Несколько советов для желающих побрить голову» прошло без малого два месяца. Но теперь у меня наконец-то нашлось время для опубликования второго по счёту блог-поста. В нём будет рассказано о пути, который я прошёл, прежде чем попасть в клуб блестящих лысин. Нет, я не Гитлер; я другой. К нынешнему состоянию лучезарной лысины , которую вы можете лицезреть в моём профиле, я пришёл, разумеется, не сразу. С пяти- до десятилетнего возраста парикмахеры делали мне классическую модельную стрижку с зачёсом слева направо (пробор в таком случае расположен в левой части головы). Когда мне исполнилось десять лет, женщина-парикмахер сообщила, что в месте пробора образуется залысина, неуклонно увеличивающаяся с течением времени, и резонно посоветовала зачесать волосы в противоположную сторону. Читать далее
1 Комментировать
Кожаный Пиджак 05.01.2012 02:27 Вурдалак
Несколько советов для желающих побрить голову
Вступление. С превеликой радостью приветствую здесь посетителей портала banki.ru в уже наступившем 2012 году! Вот и настало время мне начать пейсать в своём блоге. В этом разделе я не стану разбирать по косточкам различные кредитные организации, как уже неоднократно сделал это в Служебном Рейтинге банков, а буду делиться своими мыслями на другие темы, далеко не всегда связанные с банковской сферой. Пейсать буду в своём фрико-маргинальном стиле , столь полюбившемся одним читателям и столь ненавидимом другими потребителями текстов. Прекрасно осознаю, что я не червонец, чтобы всем нравиться, а потому даже не стану предпринимать заведомо бессмысленных попыток угодить всем. Но постараюсь воздержаться от попсовости, ибо попсу в любом её проявлении на дух не переношу. Итак, в добрый путь, уважаемые читатели! Свой первый блог-пост посвящу довольно специфической теме, а именно бритью головы «под ноль». Вот уже на протяжении нескольких лет подряд я регулярно совершаю эту процедуру с помощью бритвенного станка и сегодня готов поделиться её маленькими секретами с читательской аудиторией. Читать далее
17 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения