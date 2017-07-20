Популярные сообщения

1. «Давненько не брал я в руки шашек!» © Приветствую вас, уважаемые посетители портала «Банки.ру»! Пришла пора пейсануть очередной блог-пост, который, по данным портального счётчика в профиле, станет 1001-м по счёту моим следом на сайте. В своих отзывах в Служебном рейтинге банков я неоднократно высказывал мысль «Классическая пятидневка с 9 до 18 часов – это ***** по определению» , однако подробно её не аргументировал, а надо бы. Поскольку всё познаётся в сравнении, по каждому пункту буду сопоставлять черты классической пятидневки и, пожалуй, наиболее распространённой альтернативы ей (для людей, работающих на полную занятость) – графика 2/2, с 9 до 21 часа (это один из вариантов суммированного учёта рабочего времени, который в просторечии не совсем правильно называют сменным графиком). Большинство утверждений, касающихся «двухдневочников», во многом справедливо и для людей, работающих по графику 3/3, 1/1 и так далее. Данный текст затрагивает преимущественно офисные и магазинные должности: специфику работы в производственных цехах промышленных предприятий и процесс добычи природных ресурсов я весьма смутно представляю, а потому выводы насчёт оптимального графика для заводских рабочих, а тем более для шахтёров и нефтяников с газовиками делать не стану.
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