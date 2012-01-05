Несколько советов для желающих побрить голову

Вступление. С превеликой радостью приветствую здесь посетителей портала banki.ru в уже наступившем 2012 году! Вот и настало время мне начать пейсать в своём блоге. В этом разделе я не стану разбирать по косточкам различные кредитные организации, как уже неоднократно сделал это в Служебном Рейтинге банков, а буду делиться своими мыслями на другие темы, далеко не всегда связанные с банковской сферой. Пейсать буду в своём фрико-маргинальном стиле , столь полюбившемся одним читателям и столь ненавидимом другими потребителями текстов. Прекрасно осознаю, что я не червонец, чтобы всем нравиться, а потому даже не стану предпринимать заведомо бессмысленных попыток угодить всем. Но постараюсь воздержаться от попсовости, ибо попсу в любом её проявлении на дух не переношу. Итак, в добрый путь, уважаемые читатели!
Свой первый блог-пост посвящу довольно специфической теме, а именно бритью головы «под ноль». Вот уже на протяжении нескольких лет подряд я регулярно совершаю эту процедуру с помощью бритвенного станка и сегодня готов поделиться её маленькими секретами с читательской аудиторией.
Машинка. Если длина волос превышает один сантиметр, то необходимо сбрить их машинкой без насадки. Практика показывает, что после этой процедуры на голове остаётся волосяной покров высотой менее одного миллиметра (забегая вперёд, отмечу, что волоски такой длины отрастают через два дня после бритья головы лезвием «под ноль»), видимый невооружённым глазом и визуально напоминающий наждачную бумагу Если ладонью пошебуршать по такой поверхности, то на руке может появиться бо-бо , так что владельцам шаловливых ручонок есть смысл воздержаться от таких действий. Шапка держится на побритой машинкой голове очень крепко, и никакой ветер её не сорвёт. Но тому, кто желает стать носителем блестящей лысины, необходимо двигаться дальше.
Шампунь. Чтобы смягчить кожу головы и подготовить её к контакту со стальными лезвиями, необходимо нанести на её поверхность немного шампуня, растереть и подержать около пяти минут. Если этого не сделать, то во время бритья станок будет цеплять кожу, в результате чего на голове появятся многочисленные кровавые точки и у её носителя возникнет ощущение неприятного зуда и жжения. По прошествии вышеуказанного промежутка времени нужно смыть шампунь тёплой водой. На этом подготовительный этап заканчивается.
Чем брить? Есть два разумных варианта: станок и опасная бритва (нож, топор, саблю, скальпель и т.п. оставим для любителей особо острых ощущений). К сожалению , на данный момент мне так и не удалось выяснить, где можно за разумные деньги (до 15000 рублей) приобрести качественную опасную бритву, которая в состоянии прослужить верой и правдой не один год. Интернет пестрит всевозможными объявлениями о продаже, но мне нужна рекомендация человека, который реально пользовался данным изделием. Интересует информация о сроке службы опасной бритвы, условиях её хранения и эксплуатации; ещё лучше сравнительные характеристики этих творений различных брендов. Заранее благодарен тем читателям, которые смогут поделиться собственным опытом по этому вопросу и сообщить необходимые сведения. За неимением таковых я использую обычный бритвенный станок с тремя лезвиями от очень известного производителя (да не будет здесь упомянуто имя его). После новогодних праздников попробую пятилезвийное изделие от него же с батарейкой. О результатах сравнения сообщу позже, если напомните.
Без смазки никуда. Настоятельно рекомендую использовать только гель для бритья, но не пену: смазка должна быть такой, чтобы сквозь неё отчётливо можно было разглядеть обрабатываемую поверхность. К тому же пена образует бугристые островки, которые упорно соскальзывают с головы и падают на плечи, на спину и на пол. В общем, пена – это зло. И будьте внимательны: гель от вышеупомянутого известного производителя бритвенных принадлежностей НЕ подходит . Выдавленный на руку, он представляет собой прозрачную шарообразную массу; однако после нанесения ровным слоем на кожу головы он превращается в непрозрачную пену . Так что, уважаемые читатели, ищите такой гель, который даже после его размазывания по обрабатываемой поверхности остаётся прозрачным. Кроме того, желательно, чтобы смазка содержала как можно больше растительных экстрактов (алоэ, лаванда, мята, огурец, шалфей и т.п.) и как можно меньше синтетических ингредиентов. Кожа любит траву и ненавидит химию . И наконец, не стОит наносить гель сразу на всю поверхность головы. Лучше смазывать тот участок, который удастся побрить в течение двух-трёх минут; за это время поверхность высыхает и требует повторной смазки.
С чего начать? Тут всё индивидуально. Лично я сначала брею темя, потом левый висок, правый висок, затылок и напоследок макушку. Очерёдность – дело вкуса, но мне представляется удобной именно такая последовательность. С затылком есть некоторая сложность. При желании можно использовать второе зеркало, установленное за спиной (назовём его задним), чтобы видеть свой затылок в зеркале, расположенном перед лицом (назовём его передним). Но я после второго сеанса отказался от этой затеи. Дело в том, что правая рука в переднем зеркале выглядит как левая, а в заднем (в результате двойного отражения) как правая. Это дезориентирует. Чтобы не путаться, я обхожусь одним лишь передним зеркалом, а затылок брею на ощупь. Качество бритья от этого не снижается, а скорость возрастает.
До скрипа. После того как вы обработаете станком все участки головы (кроме лба, разумеется), целесообразно тщательно вымыть голову водой, чтобы удалить остатки сбритых волосков. Ощупью следует выявить недостаточно гладко выскобленные территории. Самое главное – определить направление роста волос на каждом участке, чтобы потом брить, как говорится, против шерсти. Только в этом случае можно добиться идеально ровной поверхности. Сложнее всего достичь этого на стыке височных костей с теменной и затылочной костями черепа, а также в месте, где заканчивается шея и начинается затылок. Скорее всего, вам придётся неоднократно выскоблить данные участки, в результате чего кожа на них может покраснеть. Но гладкость, как и искусство, требует жертв. Если после совершения всех указанных действий ваша голова будет скрипеть под воздействием подушечек пальцев, то можно смело утверждать, что чистовой этап бритья успешно завершён и трудились вы не зря
О кровавых ручейках. Отдельного упоминания заслуживает работа с повреждёнными участками головы, как с выпуклыми, так и с вогнутыми. Брить их нужно предельно осторожно. Поясню на собственном примере. Единственным заметным дефектом моей головы является шрам в форме буквы Y на темени. Во время прогулки в детстве (было мне около пяти лет) я рванулся к освободившимся качелям по прямой, а не по дуге, и не рассчитал, что соседние ближние качели, на которых качался другой ребёнок и мимо которых я пробегал, двигаются заметно быстрее меня, причём в направлении, перпендикулярном направлению моего бега. В общем, было больно. На память о том происшествии мне достался вышеупомянутый шрам. В течение нескольких сеансов бритья подряд я недостаточно аккуратно проходил станком по нему, в результате чего из буквы Y сочилась кровь, которая стекала по моему лбу и капала на нос. Я прикладывал к этой ране ватку с перекисью водорода; она, конечно же, мешала дальнейшему процессу бритья. В общем, не порядок. Но в определённый момент времени я наконец-то определил оптимальный угол обработки этой впадины, и с тех пор кровавым ручейкам на моей голове не место
До блеска. Выскобленный череп нужно снова помыть, а затем намазать бальзамом после бритья. Это средство успокоит кожу головы. Если на каких-то участках вы перестарались и они воспалились, то необходимо тонким слоем на воспалённые участки нанести сыворотку против раздражений. Она представляет собой антисептическое средство на растительных экстрактах, оказывающее противовоспалительное, успокаивающее и дезинфицирующее действие и снимающее ощущение жжения после бритья. После всех указанных процедур ваша голова превратится в идеально гладкую поверхность (если, конечно же, её не рассматривать в микроскоп). Она станет предметом вашей гордости, оказывающим незабываемое впечатление на окружающих. Особо приближённым персонам вы можете позволить прикоснуться к ней и насладиться её гладкостью. Кто-то предположит, что она покрыта слоем воска (некоторые путают его с бальзамом после бритья). Наконец, на освещённой электрическим светом улице, на фоне почти чёрного ночного или вечернего неба, гладко выбритая голова будет поблёскивать, напоминая шарообразный фонарь, который поможет усталому путнику найти дорогу к дому
Время. Моя первая побривка головы заняла около полутора часов. Но с течением времени, когда рука уже, так сказать, набита, весь процесс от нанесения шампуня на поверхность головы до её бальзамирования занимает не более 30 минут. Что касается интервала между двумя соседними процедурами бритья, то каждый человек может установить его только опытным путём. Необходимо ориентироваться, прежде всего, на состояние кожи головы и уровень её раздражительности; помните, что кожа головы более чувствительная, чем кожа лица, а потому скоблить первую можно и нужно заметно реже, чем вторую. Расскажу о случаях из своей бритвенной практики. Когда перерыв менее трёх суток, то на черепе образовываются многочисленные кровоподтёки. Если же интервал превышает пять дней, то голова очень заметно зарастает, что противоречит концепции блестящей лысины. Поэтому лично мне наиболее оптимальным представляется четырёхдневный промежуток времени. И ещё один важный нюанс: насадка на станок с тремя лезвиями пригодна для использования только в течение двух сеансов бритья головы, после чего она начинает цеплять кожу.
Бритоголовый клерк – норма жизни. Ну что же, уважаемые читатели. Вот я и завершил рассказ о том, как можно относительно безболезненно и быстро превратить свою голову в гладкую и блестящую поверхность. Буду искренне рад, если кому-либо из вас пригодятся опубликованные здесь советы. И счастью моему не будет предела, если найдутся люди, которые после прочтения этих строк решатся посетить клуб блестящих лысин, двери которого открыты для всех желающих. Новый год – отличный повод для смены имиджа. Сразу отмечу, что опасения, согласно которым у бритоголового человека обязательно должны возникнуть проблемы с трудоустройством, безосновательны. Штамп «лысый значит уголовник или скинхед» устарел и выброшен на свалку истории (надеюсь, что навсегда). Сегодня довольно часто среди клерков солидных корпораций можно встретить молодых мужчин, которых ещё не затронула проблема облысения, с выскобленным черепом. И я надеюсь, что не за горами тот момент, когда милые дамы последуют примеру представителей сильного пола и их гладко выбритые головы-фонари сделают жизнь офисного сообщества более яркой и внесут позитивную ноту в рутинный клерковский труд. Тогда можно будет воскликнуть: «Счастье есть!»
В следующем блог-посте расскажу о том пути, который я преодолел, прежде чем нашёл тот образ, который считаю наиболее приемлемым для себя. Ждать осталось недолго. Если у вас возникнут вопросы, то вполне охотно отвечу на них в комментариях. До скорой встречи, уважаемые читатели!
Комментарии 17
Изумительный текст!
Да, красота - страшная сила!
А какие жертвы!
Я восхищена!
В жизни всегда есть место подвигу!
Кроме шуток - хорошее начало блога.
С наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым!
Порадуйте текстами необычными.
В интернете много чего есть непонятного, но интереснее услышать сказки от человека знакомого и на сайте знакомом.
А сказки с живыми жизненными и узнаваемыми подробностями - это более, чем просто сказки!
Вопрос: моют ли члены клуба блестящих лысин свои лысины между побривками и если да,то каким образом,ведь моют обычно именно волосы которых у них нет.
С другой стороны,если этого не делать,то за 4-5 дней да в условиях смога и дождей с повышенным содержанием радия и урана голова просто начнет чесаться и светиться в темноте,еще лучше освещая дорогу к дому)
Насчёт ростовщической конторы После узнАете
Кстати, как и обещал ранее, пишу о результатах применения пятилезвийного бритвенного изделия с батарейкой от очень известного производителя. Кассеты хватило аж на четыре бритвенных сеанса против двух сеансов для трёхлезвийной кассеты. Кроме того, благодаря батарейке станок мягче скользит по коже. Так что, уважаемые читатели, если вы ещё не решились сменить трёхлезвийное изделие без батарейки на пятилезвийное с батарейкой, то решайтесь. Не пожалеете.
Всю голову никогда брить не пробовал, а вот челюсть и глотку - регулярно. Если щорс маленький - использую электробритву, ну а если зарос основательно, без старой доброй бритвы с одним лезвием - не обойтись никак. А все почему ? Между малюсенькими 2-мя и более лезвиями волоски быстро набиваются и брить она перестает. Попробуешь прочистить иголкой - только затупишь... Так, что в вопросе "вырубки" щетины, без 5 минут бороды, я на редкость консервативен...
КСТАТИ : а ты, как ВЕЛИКИЙ ЗНАТОК банковских топ-менеджеров, много ли знаешь банкиров-БОРОДАЧЕЙ ? И чем тебе не новая тема : К ЛИЦУ ли борода ПП, или Зампреду банка ?
Рекламный ролик "Империала" и впрямь ШИКАРЕН : сколько времени банка нет, а его все помнят по этим самым "роликам". Вот что значит : НЕ НАШИ рекламщики делали !
Ну, а про твой горячо любимый МДМ неужели сказано ВСЕ ? Может, продолжим "для начала" с него. А начнем со здания ГО на Гончарной набережной... Что скажешь ?