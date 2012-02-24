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От проборов к блестящей лысине От проборов к блестящей лысине

24.02.2012 03:11 1 5 180 просмотров
И снова здравствуйте! Приветствую всех читателей раздела «Блоги» портала Банки.ру. Стремительно развивающиеся политические события в России, плавно перетекающие в революцию, и повседневные рутинные дела отвлекли меня от данного информационного ресурса, поэтому с момента напейсания текста «Несколько советов для желающих побрить голову» прошло без малого два месяца. Но теперь у меня наконец-то нашлось время для опубликования второго по счёту блог-поста. В нём будет рассказано о пути, который я прошёл, прежде чем попасть в клуб блестящих лысин.

Нет, я не Гитлер; я другой. К нынешнему состоянию лучезарной лысины smile:D , которую вы можете лицезреть в моём профиле, я пришёл, разумеется, не сразу. С пяти- до десятилетнего возраста парикмахеры делали мне классическую модельную стрижку с зачёсом слева направо (пробор в таком случае расположен в левой части головы). Когда мне исполнилось десять лет, женщина-парикмахер сообщила, что в месте пробора образуется залысина, неуклонно увеличивающаяся с течением времени, и резонно посоветовала зачесать волосы в противоположную сторону. Я согласился и до 17 лет носил правый пробор. Стоит отметить, что под Адольфа Алоисовича я не косил, хотя некоторые собеседники время от времени полушутя мне говорили: «У тебя причёска, как у Гитлера» smile:D

Недометаллист. Потом более года я не посещал парикмахерскую вообще, решив отрастить патлы: очень уж интересно было узнать, как оно – ходить с длинными волосами? На косуху , а тем более на мотоцикл , денег не было, но, честно говоря, я и не стремился стать реальным металлистом, а ограничился прослушиванием любимых групп и обзавёлся роскошной шевелюрой. На вид довольно оригинально, хотя это дело вкуса. До сих пор мои друзья и коллеги, разглядывая фотографии «патлатой» поры моей жизни (на них запечатлена часть нашей студенческой группы первокурсников), дают различные, зачастую противоположные оценки. И, к слову, люди, познакомившиеся со мной в более поздний период, довольно редко узнаЮт меня на этих фотографиях, с завидной частотой указывая на другого человека – моего однокурсника. Что касается комфорта, то его при таком раскладе нет. До сих пор помню, как кончики волос постоянно щекотали мой нос под воздействием ветра; особенно напрягало это щекотание в метро: на протяжении всей поездки в вагоне столичной подземки мне хотелось чихнуть. Кроме того, на третий день после мытья волосы выглядели заметно сальными, даже если были собраны в хвост. И, наконец, выпадали они заметно чаще, чем при меньшей длине. Именно тогда я понял, почему облысевших мужчин гораздо больше, чем облысевших женщин, и осознал, что моя почти достигшая плеч причёска превысила предельно допустимую длину. Взвесив все «за» и «против», я решился её существенно укоротить.

От полубокса к ёжику. От проборов решил отказаться окончательно и бесповоротно, заменив их зачёсом волос назад. Сначала парикмахер организовал мне полубокс (окно, всплывающее справа после перехода по гиперссылке, закрывайте сразу, а затем колесико мышки покрутите); правда, на тот момент я не знал такого названия, а своими словами объяснил мастеру, что мне нужно. Потом каждый раз просил стричь всё короче и в итоге примерно через год после расставания с недометаллической шевелюрой пришёл к причёске под названием «Ёжик». Тут вроде можно было бы и остановиться, но нет пределов совершенству smile;) . Поиски оптимального образа продолжились.

«Тебя чё, не за того приняли?» Мысль побрить наголо свою темноволосую голову стала регулярно посещать меня в ноябре **** года: не секрет, что под шапкой причёска мнётся, в результате чего на голове образуется беспорядок, причём вовсе не творческий. Честно скажу, что для окончательного решения понадобилась неделя-другая на раздумье, но в итоге в один морозный и снежный декабрьский день, пятого числа, я решился и, зайдя в парикмахерскую, сказал мастеру: «Побрейте, пожалуйста, наголо». Через несколько минут я впервые в жизни увидел свою не отягощённую растительностью голову. Девушка-парикмахер, окончив процедуру, захихикала. Поскольку брили меня машинкой без насадки, а не станком и тем более не опасной бритвой, то маленькие волоски длиной менее миллиметра всё же остались. Признаться, меня немного удивила форма моей головы: я полагал, что её макушка несколько более плоская, а на деле оказалась практически идеальная сферическая поверхность. Единственным заметным дефектом является шрам в форме буквы Y на темени, о котором я рассказывал в своём первом блог-посте.
Реакция на мой новый имидж тех студентов и студенток, которые были со мной знакомы, выглядела примерно так smile:o smile:o smile:o smile:D smile:D . Один товарищ даже чисто по-пацански спросил: «Тебя чё, не за того приняли?». Выйдя из шокового состояния, некоторые мои соседи по студенческой скамье старались прикоснуться ладонью к моей голове, и решили, что на ощупь она напоминает наждачную бумагу. Однако волосы потихоньку отрастали, и ажиотаж вокруг моей причёски (вернее, её отсутствия) постепенно утих.

От круглой головы к квадратной и обратно. Повторно в тот сезон брить голову я не стал, а решил немного отрастить волосы, чтобы весной сделать причёску «площадка» (она же «платформа»). На картинке изображена довольно длинноволосая «платформа». Меня постригли несколько короче, благо волосы достаточно жёсткие. Выглядит квадратная голова smile:D (квадратная в анфас, разумеется) довольно аккуратно и вместе с тем оригинально, но у этой причёски есть очень существенный недостаток: через две недели её форма заметно искажается и некогда плоская поверхность становится волнистой, поскольку на разных участках волосы расположены под разными углами к поверхности головы и по мере их роста порядок нарушается. В течение нескольких месяцев я регулярно посещал «мастеров по платформам», которые придавали моей голове квадратную форму. В то время в Москве открылось много сетевых парикмахерских эконом-класса, где можно было добиться того же качества, что и в салонах-парикмахерских, но за гораздо меньшие (в разы) деньги. Ближе к зиме я снова попросил побрить меня наголо и решил в дальнейшем следовать по замкнутому пути от круглой головы к квадратной и обратно. Но природа существенно скорректировала мои планы.

Прощай, шевелюра! Как я уже упоминал, волосы у меня достаточно жёсткие. Кроме того, направление роста волос заметно отличается на разных участках головы. Поэтому придание определённой формы причёске в таких условиях – искусство, которое под силу только парикмахеру. После бритья волосы становятся ещё жёстче, напоминая проволоку, и их всё труднее направить в нужные стороны. С течением времени этот нюанс проявлялся всё ярче, и после нескольких сезонов чередования бритья и стрижки я твёрдо решил, что ровная круглая голова лучше неровной квадратной головы. 13 ноября **** года я пошёл в парикмахерскую и попросил мастера состричь машинкой мою непокорную шевелюру. Дома я выскоблил свой череп станком для бритья (подробности в первом блоготексте), и с тех пор на протяжении нескольких лет я регулярно совершаю эту процедуру, стараясь придерживаться четырёхдневного интервала. А в парикмахерскую мне с той поры ходить стало не за чем.

Против обвинений в жадности. Некоторые читатели могут сказать: «Отказаться от стрижки Вурдалака побудила жадность: ведь он экономит деньги, которые раньше вынужден был платить парикмахерам; да и шампуня лысая голова требует гораздо меньше, чем волосатая». Это утверждение ошибочно, поскольку учитывает НЕ все существенные факторы. Ведь в случае регулярного бритья головы возрастают расходы на бритвенные принадлежности: лезвия, гель, бальзам, – которые компенсируют вышеупомянутые сэкономленные суммы. Так что никакого стремления к выгоде здесь нет. Есть лишь осознанный отказ от хаоса в пользу порядка и стремление к самосовершенствованию smile:wikigo: . Не стану зарекаться, что я буду состоять в клубе блестящих лысин до окончания своего земного бытия; жизнь – штука непредсказуемая, многое может измениться. Но пока меня полностью устраивает голова-фонарь[B] и отказываться от этого образа в ближайшем будущем я не намерен.

Комментарии 1

Андрей Мосс  (Eruption)
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Спасибо за статью
Очень поучительно...
smile:D
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