О зимнем и летнем времени

Предисловие. С превеликой радостью приветствую здесь посетителей портала banki.ru после длительного перерыва . С момента публикации предыдущего блог-поста минуло аж семь месяцев. Приношу свои извинения за столь длительный простой и обещаю изо всех сил навёрстывать упущенное.
В сегодняшнем тексте решил я поделиться своими соображениями на тему «Какое время лучше: зимнее или летнее?». Вот уже не первый месяц этот вопрос особенно остро тревожит многие умы обитателей одной восьмой части суши. Проводится множество дискуссий, в том числе на приёме у СамогО . Сломано огромное количество копий. Только что до мордобоя с кровопусканием вроде пока дело не доходило.
11 – 2 = 9. Восстановлю хронологию событий. 28 марта 2010 года на летнее время перешли 78 субъектов федерации из 83. 5 регионов остались в своём прежнем зимнем времени, приблизившись к столице на один час. Кемеровская область из, образно выражаясь, красноярской зоны (мск + 4 часа) перекочевала в новосибирскую зону (мск + 3 часа). Самарская область и Удмуртская Республика были присоединены к московскому часовому поясу. Таким образом, пояс, время в котором обгоняло московское время на 1 час, был упразднён. Аналогичная участь постигла и зону (мск + 9 часов), поскольку время в Чукотском автономном округе и Камчатском крае стало совпадать с магаданским (мск + 8 часов). Так был исполнен президентский наказ Дмитрия Анатольевича Медведева по вопросу сокращения количества часовых поясов в России. 11 – 2 = 9.
Как и следовало ожидать, это решение устроило не всех, и уже весной 2010 года на «передвинутых» территориях стали проходить пикеты с требованием вернуть всё, как было. Помню, в частности, акции в Самарской области и Камчатском крае, на которых жители этих регионов выражали своё недовольство по поводу того, что темнеть стало на один час раньше, в результате чего находиться вечером на улице в относительной безопасности стало возможным на один час меньше. Ведь не зря же один человек, выступавший на телевидении, как-то произнёс: «У нас вся страна – сто первый километр».
Летнее время круглый год. Прошло еще несколько месяцев, и стало известно, что переход России на зимнее время в октябре 2010 года является последним. Страна с 27 марта 2011 года стала жить только по летнему времени. Отмена перехода на зимнее время была реализована в рамках того же предложения, озвученного президентом Медведевым на втором его послании Федеральному собранию. После этого всё громче стали звучать голоса тех людей, которые утверждают, что зимнее время лучше летнего. И уже в феврале 2012 года Владимир Владимирович Путин на встрече с электоратом заявил, что готов вернуть прежний порядок вещей. А 20 сентября 2012 года законопроект о переходе на зимнее время передан на рассмотрение Госдуме. На этот раз законодатели предлагают в последний раз перевести стрелки на одно крупное деление назад и больше не трогать их.
Против перевода стрелок. Пожалуй, сходятся участники зимнего и летнего «лагерей» только в вопросе целесообразности отмены перехода с зимнего времени на летнее время и обратно. Самый популярный аргумент – это увеличение масштабов проблем со здоровьем, вызванное необходимостью человеческого организма перестраиваться с одного режима на другой. Правда, люди, которые озвучивают эту точку зрения, умалчивают о том факте, что переход от режима выходного дня к режиму рабочего дня наносит организму человека несоизмеримо бОльший вред, чем смена зимнего режима на летний. Не менее часто звучит аргумент насчёт коров: дескать, Бурёнушки очень тяжело привыкают к изменению времени доения. С этим утверждением я готов согласиться без каких-либо оговорок. Также стОит отметить, что перевод стрелок может вызвать сбои в работе транспорта или промышленных объектов, если у них возникнут какие-либо проблемы при переходе с одного времени на другое. Покупаемые заранее билеты на авиаперелёты и на железнодорожные перевозки нужно штамповать с учётом перевода стрелок, что тоже несколько геморройно.
В общем, перевод стрелок, дважды осуществляемый в течение года, можно признать злом как с точки зрения зимнего, так и с точки зрения летнего «лагерей». Однако договориться, какое время лучше, участники дебатов никак не могут. Тут палитра аргументов гораздо богаче и веселее.
Трансляция матчей. Рупоры СМИ утверждают, что игровые болельщики ратуют за переход на зимнее время, ибо в противном случае (то есть когда летнее время в России действует круглый год, а Европа в конце октября переходит на зимнее время) зимой разница во времени между европейской частью России (кроме Кёнигсберга) и западной частью континентальной Европы достигает 3 часов; Британские острова отстают от Москвы аж на 4 часа, что затрудняет просмотр российскими гражданами проходящих в Европе футбольных матчей по телевизору. Жители Урала и Западной Сибири при таком раскладе могут насладиться любимым зрелищем лишь глубокой ночью, а болельщики Восточной Сибири и Дальнего Востока видят игру уже ранним утром. Поскольку болельщиком я не являюсь, то мне трудно оценить серьёзность такого аргумента , особенно в тех случаях, когда матчи (в частности, хоккейные) проводятся на территории Северной Америки.
Экономия электроэнергии. Этот аргумент принадлежит энергетическому сектору летнего «лагеря» и озвучивается уже не первое десятилетие в ходе временнОй дискуссии. Если экономию электроэнергии в летний период в той или иной стране разделить на количество жителей этой страны, то придётся признать, что речь идёт об экономии на спичках. Так что воспринимать её всерьёз вряд ли стОит.
Ранний рассвет или поздний закат? Тут уже интереснее. Нетрудно заметить, что во второй и третьей декадах июня светает около четырёх часов утра. Стало быть, в том случае, если зимнее время будет действовать в течение круглого года , рассвет в июне будет наступать в три часа ночи . Вопрос: кому это нужно? Предположим, такой расклад может понравиться части сельских жителей. Однако следует помнить, что они составляют явное меньшинство населения; бОльшая часть российских граждан проживает в городах, и рассвет ранее шести часов утра им решительно не нужен. Гораздо важнее для обитателей каменных джунглей более поздний закат. Ведь с 7 до 9 часов утра люди в общей своей массе идут на работу/учёбу либо отводят детей в садик/школу. Сомневаюсь, что среди них много кто замечает, что в период действия зимнего времени утром рассветает на один час раньше; и уверен, что среди тех, кто это замечает, очень немногие по-настоящему это ценят. Встретить в столь ранее время человека, просто прогуливающегося по улице, довольно трудно (ну разве что с собакой). А вот вечернее время как раз многие горожане (да и сельские жители) используют для прогулок. И тут более поздний закат очень даже кстати. За примером далеко ходить не надо: сейчас, в третьей декаде сентября, заметно темнеет в 20 часов. А в случае круглогодичного действия зимнего времени темнеть будет уже в 19 часов, что совсем не комильфо. А в декабре очень темно на улице становится уже в 16 часов по зимнему времени. С наступлением темноты число прогуливающихся резко снижается, в первую очередь по причине высокого уровня уличной преступности.
Уличная преступность. К сожалению, я не обнаружил, чтобы кто-либо из представителей зимнего «лагеря» учёл этот фактор. И это, мягко говоря, странно. Было бы интересно узнать динамику количества уличных преступлений по временнОм разрезе, чтобы на этом основании принимать решение о движении стрелок. Что-то мне подсказывает, что вечером они происходят чаще, чем утром. За несколько лет трудовой деятельности я пришёл к эмпирическому выводу, что в метро в 8 часов утра гораздо больше народу, чем в 19 часов. О чём это может говорить? Думаю, о том, что количество людей, приходящих на работу к 9 часам, заметно выше количества людей, уходящих с работы в 18 часов. Причина проста – широкое распространение переработок, которые, к слову, редко оплачиваются. Стало быть, человек, который направляется на работу тёмным утром, рискует меньше человека, который возвращается с работы тёмным вечером. К тому же тёмным вечером, как я указывал выше, в группу риска добавляются люди, решившие прогуляться по улицам после работы.
Личное мнение. В принципе, весь блог-пост основан на моих субъективных выводах. Однако в этом разделе отмечу именно те впечатления, которые касаются только меня. Сколько себя помню, более ранний рассвет в зимний период я не замечал и тем более не ценил никогда, ибо отношусь к так называемым «совам». По дороге и в садик, и в школу, и в Университет я всегда находился в полусонном состоянии. Сейчас по дороге на работу нередко задрёмываю, стоя в вагоне метро . А вот более поздний закат я ценю аж с детства. Особенно отчётливо помню, как я радовался переходу на летнее время в конце марта . Так что моя позиция проста: чем позже темнеет, тем лучше. И лично меня летнее время в течение всего года полностью устраивает. То, что в период с конца октября 2011 года по конец марта 2012 года темнеть стало на час позже, я заметил и оценил; при таком раскладе создаётся некая иллюзия удлинения светлого времени суток, что заметно улучшает настроение.
Политический маятник. Думаю, если провести опрос ВСЕГО населения страны, то результаты разделятся примерно 50/50. За зимнее время будут в массе своей сельские жители, "жаворонки", игровые болельщики (точнее, те из них, которые смотрят прямые трансляции только европейских матчей, а североамериканские состязания смотрят в записи либо забивают на них) и гопники, а за летнее время будут в основном горожане, "совы" и потенциальные жертвы гопников; каждая из этих категорий частично пересекается с другими категориями. А потому дискуссию на тему «Какое время лучше?» можно вести до бесконечности. Наши властители эту фишку просекли , и политический маятник за последние два года качнулся уже дважды. Дмитрий Анатольевич, будучи на президентском посту, отказался от зимнего времени, а Владимир Владимирович после рокировки это решение захотел отменить. Как метко выразился насчёт похожей ситуации Виктор Шендерович, это (причём не в первый раз) сделано в порядке дружеского пенделя товарищу по тандему .
Что касается простых смертных, то многие из них охотно готовы помусолить данную тему не только ввиду её важности для каждого человека, но и потому, что она является аполитичной, а следовательно, безопасной для обсуждения. Этот тот редкий случай, когда можно всех обо*рать, никого при этом не оскорбив. Собственно говоря, я этот шанс в некоторой мере использовал .
Что хочу и что будет? В последнем разделе своей очередной пейсанины отвесу на эти два вопроса. Хочу, чтобы перевод стрелок ушёл в прошлое и чтобы в течение всего года действовало летнее время. Что касается количества часовых поясов, то думаю, что пояс (мск + 9 часов) есть смысл вернуть в силу причин, изложенных в пункте «11 – 2 = 9», специально для жителей Камчатки и Чукотки. Насчёт зоны (мск + 1 час) вариантов больше. Можно вернуть её, а можно присоединить Самарскую область и Удмуртскую Республику к уральской зоне (мск + 2 часа). Пусть будет 10 или 11 часовых поясов. Ведь их количество можно считать очередным подтверждением масштабов России и даже поводом для гордости за Родину.
На вопрос «Что будет?» ответа пока не знаю. Предположу, что сейчас депутаты проголосуют за переход на круглогодичное зимнее время так же дружно, как ранее они голосовали за летнее время. Потом споры развернутся с новой силой, благо разнообразие отечественного и международного опыта открывает большие просторы. Кто-то кивнёт в сторону Туманного Альбиона, чиновники которого подумывают о переходе на центральноевропейское время с сохранением двухразового перевода стрелок в году. Другие люди, возможно, вспомнят Исландию, в которой нет отклонения от Гринвича. Фактически остров викингов весь год живёт по зимнему лондонскому времени. А если учесть, что находится он на 21 с лишним градус западнее столицы Соединённого Королевства, то можно смело утверждать, что круглый год в Исландии действует летнее исландское время. Смею надеяться, что пример викингов вдохновит российских министров и депутатов.
Комментарии 2
Сильно сомневаюсь, что смена времени два раза в год затрудняет работу транспорта.
Буквально месяц назад поезд "Адлер-Москва" прибыл в Рязань с полуторачасовым опозданием. И тем не менее в Москву он прибыл минута в минуту по расписанию. Время переводят в 3 часа ночи. Нагнать час для пассажирского поезда не проблема (или простоять час на очередной станции). Авиакомпании за 20 лет тоже ко всему этому приспособились. Для программистов нет никакой проблемы учесть смену времени при продаже билетов в АСУ Экспресс или в системах продаж авиакомпаний.
Насчет футбольных матчей. Предлагаю не мучиться. Включите в любое удобное для вас время ю-туб или евроспорт.ру и смотрите что хотите и когда хотите.
Насчет здоровья. Не сказал бы что смена времени как-то отражается на моих престарелых родственниках.
И по поводу поздних закатов. Если в декабре темнеет уже в 16:00, а у нас в Архангельске уже в 14:30 сумеречно, то по вечерам хоть на час время переноси, хоть не переноси по любому темно будет.
Мое мнение... Оставила бы наш власть эту тему.
По теме: на мой взгляд, никому переход зимнее-летнее время не мешал. А вот мой друг, работающий с 8-30 утра, благодаря Медведеву три месяца в году не видит света белого: приходит на работу ночью, уходит - ночью, а в кабинете окон нет.