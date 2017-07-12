Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
Денис Шаров 12.07.2017 19:26 wakh
Югра и флуд
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=169454&MID=5785335#message5785335 Привет, мне ... лет и я серийный вкладчик. Я прошёл через десятки страховых случаев и пока АСВ всегда выполняло свои обязательства, пусть и с боем. Один раз даже получил 100% "превышение". Это вместо предисловия. Я просто представляю, что будет твориться здесь, если окажется "тетрадка" и сценарий мико. стелла, кроссинвеста и т.п. Тут то вкладчиков поболе. Люди успокойтесь, особенно в плане флуда! На ветке кросинвеста в день появлялось несколько сотен постов, вы думаете это реально читать? В результате подготовка "к штурму" шла в вк, почте и т.п., спрашивается зачем тогда этот сайт? А были митинги, письма по инстанциям, встречи со следователем и конечно объединение вкладчиков. Кто чего-то не знает читайте сайт АСВ, большинство вопросов там освещено, а уж если окажется "тетрадка" и "все в суд" - будем объединятся, устраивать митинги (как в кросе+мико+. Читать далее
1 Комментировать
Денис Шаров 25.04.2016 22:31 wakh
По Кросинвесту
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4685693#message4685693 http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4686401#message4686401 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4686544#message4686544 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4688174#message4688174 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4689004#message4689004 (https://tagansky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=297888639&delo_id=1540005&new=0&text_number=1) http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4691194#message4691194 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4691225#message4691225 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4691327#message4691327 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=115&TID=287210&MID=4691357#message4691357 http://www. Читать далее
Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения