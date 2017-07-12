Югра и флуд

Привет, мне ... лет и я серийный вкладчик. Я прошёл через десятки страховых случаев и пока АСВ всегда выполняло свои обязательства, пусть и с боем. Один раз даже получил 100% "превышение". Это вместо предисловия.Я просто представляю, что будет твориться здесь, если окажется "тетрадка" и сценарий мико. стелла, кроссинвеста и т.п. Тут то вкладчиков поболе.На ветке кросинвеста в день появлялось несколько сотен постов, вы думаете это реально читать? В результате подготовка "к штурму" шла в вк, почте и т.п., спрашивается зачем тогда этот сайт? А были митинги, письма по инстанциям, встречи со следователем и конечно объединение вкладчиков.Кто чего-то не знает читайте сайт АСВ, большинство вопросов там освещено, а уж если окажется "тетрадка" и "все в суд" - будем объединятся, устраивать митинги (как в кросе+мико+...). Пока вы только нервы трепите себе и модераторам.Насколько я в курсе, все лопнувшие "стрёмные" случаи были урегулированы в досудебном порядке для абсолютного большинства вкладчиков. АСВ нахрен не нужны пикеты и т.п. Опыт работы с "утонувшим сервером" у них есть, так что если не будет волевого решения всех "кинуть" - деньги отдадут! В любом случае надо спокойно ждать 17 и 24 числа.Превышенцам сложней, но обилие флуда не сделает их участь слаще.ЗЫ Для успеха, всем необходим приходник (или иное доказательство поступления денег), договор желателен, но вторичен, и а выписки и вовсе малополезные бумажки, впрочем хуже от них не будет, сможете - получайте. Если "тетрадки" не будет или её "найдут", то достаточно паспорта.