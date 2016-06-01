Популярные сообщения

Всем привет, дорогие друзья!
Я продолжаю вести свою колонку о клиентском сервисе. О чем я буду писать здесь в этом году? Как и раньше, о тех вещах, которые мы внедряем для того, чтобы наши клиенты чувствовали себя более счастливыми. Об инновациях, которые направлены на благо клиента. О том, как сэкономить с помощью банковских продуктов, когда покупательная способность сокращается.
И о том, как не потерять деньги, когда на них покушаются даже не валютный курс или инфляция, а банально другие люди – к сожалению, профессионалы своего дела, при этом точно так же ощущающие нестабильность собственного благосостояния. Пропорционально благосостоянию, к сожалению, снижаются и их нравственные барьеры. Да, к сожалению, нужно быть к этому готовыми – в нестабильное время мошенничество в стране неизбежно растет. Это отнюдь не означает, что нужно подозревать мошенника в любом незнакомце – просто теперь не время для беспечности. С ней, с беспечностью, следует жестко попрощаться, запомнив, чего делать нельзя ни в коем случае.
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