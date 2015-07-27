Сбербанк и клиентский опыт: 4 мифа

Работа над улучшением клиентского опыта вообще не нужна, если к твоим дверям и так стоят очереди.Думаю, не надо пояснять порочность подхода «клиент никуда от нас не денется». Да, когда-то он практиковался и в Сбербанке. Когда Герман Греф, только возглавив банк, объявил о том, что организация должна развернуться лицом к клиенту, именно от такого подхода банку пришлось «разворачиваться» в первую очередь. И это довольно тяжелое наследство, от которого мы избавлялись силой воли – конечно, не без помощи рынка, который все эти годы становился все более конкурентным.Сегодня, с ухудшением обстановки в экономике, кому-то со стороны может показаться, что Сбербанк рад снова пожинать дешевые плоды. Но к сегодняшнему дню у нас уже есть иммунитет от подобных соблазнов. Мы защищены от них, во-первых, нашей главной ценностью: «Все для клиента», а также довольно четкой установкой: мы не хотим быть лидерами без конкурентов. Мы не можем себе позволить, чтобы клиенты обслуживались у нас только потому, что, например, опасаются держать свои сбережения в сложной экономической ситуации в других банках. Мы – лидеры, и мы хотим быть лидерами не только по финансовым показателям, но и по клиентскому опыту. Мы хотим, чтобы наши клиенты получали только самые лучшие впечатления от общения с нашим банком., «родственник» первого: дай клиенту низкие тарифы на свои услуги, или, к примеру, высокие ставки по депозитам – и можно не обращать внимание на его удовлетворенность твоим сервисом, потому что он в любом случае придет к тебе.Любопытно, что и сами клиенты иногда придерживаются такого мнения. Порой в социальных сетях в комментариях к нашим сообщениям о том или ином очередном улучшении – например, о новый функциях в мобильном приложении или открытии нового уютного переформатированного офиса комментаторы пишут: «лучше бы вы понизили ставки по кредитам». Тут есть резон: конечно, клиент ищет выгодное предложение, которое удовлетворит его базовый запрос, но нельзя забывать, что сервис – это то, что начинается тогда, когда клиент за этим предложением приходит. И если человек простоит целый час в очереди на получение кредита в сером безликом офисе, или не сможет быстро и легко сделать онлайн-перевод в интернет-банке, а может быть, получит недостаточно компетентную консультацию по тому или иному продукту, то какими бы ни были привлекательными ставка, тарифы или сам продукт, его отрицательный клиентский опыт не только сильно подпортит впечатление о банке, но и снизит – или даже сведет к нулю – ценность изначально привлекательного предложения. И тот же самый клиент, который писал о том, что ему нужна хорошая ставка, а не уютный офис или мелкое улучшение интерфейса в мобильном приложении, теперь напишет в своем блоге отрицательный отзыв именно о плохом сервисе., которые «ходят парой», при том, что представляют из себя две полярные точки зрения:• Улучшение сервиса легко достигается одной лишь правильно выбранной методологией. Другими словами, работу над клиентским опытом можно на 100% уложить в некую технику.• Напротив, некачественные процессы, продукты и системы – ничто по сравнению с улыбками сотрудников. Только личный подход и «сердечность» по отношению к клиентам создают клиентоцентричную организацию.Возразить и «технократическому», и «сердечному» подходам можно одновременно. Что такое клиентский опыт? Это сумма всех впечатлений, которые клиент получает от взаимодействия с банком, в каждой «точке контакта» и по каждому из используемых им сервисов. Да, без четкого и стандартизированного подхода, без продуманной до деталей методики цели не достигнуть. Широкая и искренняя улыбка не решит проблемы и не успокоит клиента, рассерженного каким-нибудь лишним списанием с карты, пока вы не разберетесь с помощью определенных процедур, что именно произошло с его счетом.В то же время особенность этой работы такова, что ее действительно невозможно стандартизовать полностью – необходима не только качественно работающая система процессов и процедур, но и личная вовлеченность сотрудника в решение потребности клиента. Без нее не сдвинется с места воз, нагруженный правилами и стандартами. Более того, если нет личной вовлеченности – мы никогда не узнаем, как нужно усовершенствовать наши системы в случае поступления новых запросов клиентов. Да, личную вовлеченность сотрудника невозможно измерить полностью. Но несмотря на это, клиент может дать ей оценку – от низкой до высокой. Обычно это мы называем удовлетворенностью, переводя уровень впечатлений клиента на язык математики.Как мы в Сбербанке работаем над этой задачей – повышением вовлеченности сотрудников? Об этом я постараюсь рассказать в следующих колонках. И, конечно, мы вместе продолжим развенчивать мифы!