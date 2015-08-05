Когда инструкции молчат: практика Сбербанка

В любой серьезной сервисной компании есть подробнейший свод стандартов, которым руководствуются сотрудники в работе с клиентами. Разумеется, Сбербанк – не исключение. Основа наших стандартов называется «Золотые правила». Они, в свою очередь, базируются на простом, но ключевом для нас принципе: «Я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне». Но могут ли даже самые детальные стандарты описать все ситуации, которые возникают при общении с клиентом?
В предыдущей колонке я уже упомянула о том, что полностью стандартизировать работу с клиентами невозможно. Как же вести себе сотрудникам, если клиентский запрос не укладывается в рамки инструкций? Вот история на эту тему.
Клиент оформил заявку на ипотеку в сочинском офисе, при этом недвижимость, которую он собирается купить, расположена не в Сочи, а в Краснодаре. Чтобы получить кредит и провести сделку, ему, само собой, нужно предоставить своему менеджеру в Сбербанке правоустанавливающие документы. Итак, клиент находится в Краснодаре и собирает документы. После этого он должен привезти эти документы в Сочи, а затем снова вернуться в Краснодар для совершения сделки. Потраченные время и деньги – проблема клиента? В Сбербанке рассуждают по-другому. Лусине Зебелян, которая работает в сочинском отделении, звонит в офис Сбербанка в Краснодаре, объясняет ситуацию, после чего документы благополучно прибывают в Сочи по внутренней почте банка.
Эта небольшая история неплохо поясняет значение длинного и сложного слова «клиентоцентричность». Формально Лусине не обязана была делать то, что она в результате сделала. Но давайте вспомним главный принцип «Золотых правил» Сбербанка. Именно в соответствии с этим принципом и поступила наша коллега.
А теперь – о том, что означает в Сбербанке простое и короткое слово «лидер». Существует стереотипный образ лидера – пламенного оратора, который вещает с трибуны или броневика. Наша Лусине совершенно не похожа на этот образ. Однако в Сбербанке считают лидерами таких людей, как она. Наши лидеры – это все сотрудники, которые несут ответственность за всё, что происходит с ними и вокруг них, и которые ежедневно стараются изменить к лучшему хотя бы один маленький кусочек мира.
Возможно, это прозвучит парадоксально, но лидер в клиентоцентричной организации – это тот человек, который служит своему клиенту. Служить – на самом деле совсем не страшное слово: оно лишь означает действовать на благо клиента, выявлять его потребности и делать всё, что в наших силах, для того чтобы эта потребность была удовлетворена. Собственно говоря, это и есть наше главное правило, которое важнее всех инструкций.
Комментарии 7
Должность-то у Вас распрекрасно-расчудесная, а мне, скорее всего , именно к Вам и надо, ну просто как раз по адресу.
Только прежде, следует у Вас, ну так, чистая формальность, но с учетом интеллигентного общения и уважения к Вам, спросить:
готовы ли Вы принять порцию моего негатива по теме обслуживанию Клиентов в СБ РФ и ответов , прошу Вас особо заметить, ответственных сотрудников филиала, ни больше ни меньше, а целому Претензионному подразделению Банка , а не просто какому-то там маленькому и рядовому человечку с не особо-то и крупными пенсионными накоплениями- горькую такую таблеточку?
С уважением к Вам и Банку,Сергей.
Поступали бы так в других банках.
Здравствуйте, уважаемый Иван.
В ТБ обслуживание на высоте,хотя ни о каких сводах правил в нем я не слышал,может, у Вас есть какая-либо инфушка?
Складывается впечатление, что это намеренный саботаж. Согласно условиям договора, сниженная процентная ставка устанавливается кредитором, дословно, "с даты, указанной КРЕДИТОРОМ в уведомлении о принятии положительного решения по заявлению ЗАЕМЩИКА..." за полгода - ни решения, ни уведомления, ни снижения ставки.
Но это еще полбеды. У меня заканчивается платежное поручение, по которому у меня списываются платежи, но несмотря на век нанотехнологий и электронного документооборота, я никак не могу продлить его из Санкт-Петербугра дистанционно, и скоро стану недобросовестным ЗАЕМЩИКОМ.
Могу предоставить записи телефонных переговоров по этому вопросу с представителями банка.