Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как подружить «просто» и «безопасно»?

14.08.2015 11:55 4 2 216 просмотров
Еще совсем недавно безопасность считалась чем-то плохо совместимым с простотой и удобством в обслуживании банковских клиентов, особенно в удаленных каналах. Это было неумолимое правило: или безопаснее, или удобнее – золотой середины не дано.

Хотите усилить безопасность? Придется пожертвовать удобством – а значит, и привлекательностью сервиса для клиентов. Собираетесь сделать сервис проще и удобнее? Готовьтесь к проблемам с безопасностью и, как следствие, потоку жалоб. В результате удобство, конечно, почти всегда проигрывало: для финансовых сервисов нет ничего хуже, чем их ненадежность.

Но теперь – наконец-то! – парадигма, при которой сервис либо прост и удобен, либо безопасен, начала уходить в прошлое. И тут нас снова выручают новые технологии. В качестве лучшего примера того, как можно подружить надежность и простоту, я хочу привести наш экспериментальный проект под названием «Ладошки».

В основе этого проекта лежит применение биометрических технологий, а точнее – биометрическое сканирование отпечатков пальцев при оплате школьного питания.

Уже в нескольких десятках школ Поволжья, Урала и Подмосковья дети могут оплатить обед буквально «взмахом руки» - поднеся ладонь к специальному сканеру, без контакта с устройством. Сканер считывает индивидуальный рисунок ладони ребенка, а оптическая система в сенсоре переводит изображение в цифровой код – он становится идентификатором при оплате. В итоге сумма автоматически списывается с лицевого счета школьника.

В чем удобство, объяснять, думаю, не нужно: вам не нужно никаких лишних средств идентификации, никаких физических носителей, кроме собственной руки. А в чем безопасность?

Во-первых, вам не нужно вводить пароль – соответственно, вы не можете его забыть или нечаянно передать кому-то, никто его не подберет и не «взломает».

Во-вторых, сохранность денег: дети часто теряют кошельки, тратят деньги на что-то постороннее, например, на сладости. В конце концов, нередки и случаи кражи.

Главное преимущество этого решения в том, что безопасность не просто становится выше. Она становится незаметной! Именно к этому мы и стремимся – одна из составляющих новой клиентоцентричной модели Сбербанка звучит так: «Стопроцентная финансовая безопасность, незаметная для клиента».

Мы очень большие надежды возлагаем на проект. Ведь с помощью этой и подобных технологий – например, голосовой биометрии – мы перестанем заставлять клиента проходить сложные процедуры идентификации, и все транзакции для него будут быстрыми и незаметными. А значит, обслуживаться у нас будет одновременно и просто, и безопасно!

Подобные технологии сейчас только развиваются и до их полномасштабного применения во всех сферах нашей жизни, к сожалению, пройдёт немало времени, поэтому для каждого пользователя банковских услуг очень важно следовать простым правилам безопасности, чтобы не столкнуться с мошенниками, особенно в онлайн-каналах обслуживания, например, никогда и никому не сообщать одноразовые пароли, подтверждающие операции по банковским картам и другие конфиденциальные данные, проводить операции только в проверенных интернет-магазинах и, конечно, не передавать свою банковскую карту третьим лицам. Это лишь часть рекомендаций, которые помогут Вам безопасно проводить финансовые операции.

Мы регулярно отслеживаем возможные угрозы со стороны мошенников в отношении наших клиентов и собираем информацию о них на сайте банка. С полным набором рекомендаций по безопасности Вы можете ознакомиться по следующей ссылке: http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning

Комментарии 4

fres3  (fres3)
#
Здравствуйте Яна!
Это я не зря сделал, что подписался на Ваш блог.
Всегда с интересом читаю все то, что Вы написали весьма грамотным языком и интересным стилем изложения.
Вопросы безопасности меня очень интересуют, поэтому благодарю за ссылочку, сейчас перекачаю и распечатаю.
Есть у меня заветная папочка -сборник рекомендаций по безопасности карт и онлайн платежей.
Пишите , Яна, жду новых постов!
С уважением, Сергей.
Александр Абрамов  (AlexAbrams)
#
Интересное нововведение, только странно что его применили именно к детям в первую очередь. Зная детскую мягко говоря шаловливость, подобные технологии могут себя не оправдать. Впрочем, если проект запущен, интересно посмотреть на результат реализаций.
Елена Кулинченко  (kulinchenko.elena)
#
На самом деле проект инновационный и, полагаю, весьма перспективный! Очень хочется верить, что он будет признан успешным и прийдет в регионы!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения