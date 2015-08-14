Как подружить «просто» и «безопасно»?

Еще совсем недавно безопасность считалась чем-то плохо совместимым с простотой и удобством в обслуживании банковских клиентов, особенно в удаленных каналах. Это было неумолимое правило: или безопаснее, или удобнее – золотой середины не дано.
Хотите усилить безопасность? Придется пожертвовать удобством – а значит, и привлекательностью сервиса для клиентов. Собираетесь сделать сервис проще и удобнее? Готовьтесь к проблемам с безопасностью и, как следствие, потоку жалоб. В результате удобство, конечно, почти всегда проигрывало: для финансовых сервисов нет ничего хуже, чем их ненадежность.
Но теперь – наконец-то! – парадигма, при которой сервис либо прост и удобен, либо безопасен, начала уходить в прошлое. И тут нас снова выручают новые технологии. В качестве лучшего примера того, как можно подружить надежность и простоту, я хочу привести наш экспериментальный проект под названием «Ладошки».
В основе этого проекта лежит применение биометрических технологий, а точнее – биометрическое сканирование отпечатков пальцев при оплате школьного питания.
Уже в нескольких десятках школ Поволжья, Урала и Подмосковья дети могут оплатить обед буквально «взмахом руки» - поднеся ладонь к специальному сканеру, без контакта с устройством. Сканер считывает индивидуальный рисунок ладони ребенка, а оптическая система в сенсоре переводит изображение в цифровой код – он становится идентификатором при оплате. В итоге сумма автоматически списывается с лицевого счета школьника.
В чем удобство, объяснять, думаю, не нужно: вам не нужно никаких лишних средств идентификации, никаких физических носителей, кроме собственной руки. А в чем безопасность?
Во-первых, вам не нужно вводить пароль – соответственно, вы не можете его забыть или нечаянно передать кому-то, никто его не подберет и не «взломает».
Во-вторых, сохранность денег: дети часто теряют кошельки, тратят деньги на что-то постороннее, например, на сладости. В конце концов, нередки и случаи кражи.
Главное преимущество этого решения в том, что безопасность не просто становится выше. Она становится незаметной! Именно к этому мы и стремимся – одна из составляющих новой клиентоцентричной модели Сбербанка звучит так: «Стопроцентная финансовая безопасность, незаметная для клиента».
Мы очень большие надежды возлагаем на проект. Ведь с помощью этой и подобных технологий – например, голосовой биометрии – мы перестанем заставлять клиента проходить сложные процедуры идентификации, и все транзакции для него будут быстрыми и незаметными. А значит, обслуживаться у нас будет одновременно и просто, и безопасно!
Подобные технологии сейчас только развиваются и до их полномасштабного применения во всех сферах нашей жизни, к сожалению, пройдёт немало времени, поэтому для каждого пользователя банковских услуг очень важно следовать простым правилам безопасности, чтобы не столкнуться с мошенниками, особенно в онлайн-каналах обслуживания, например, никогда и никому не сообщать одноразовые пароли, подтверждающие операции по банковским картам и другие конфиденциальные данные, проводить операции только в проверенных интернет-магазинах и, конечно, не передавать свою банковскую карту третьим лицам. Это лишь часть рекомендаций, которые помогут Вам безопасно проводить финансовые операции.
Мы регулярно отслеживаем возможные угрозы со стороны мошенников в отношении наших клиентов и собираем информацию о них на сайте банка. С полным набором рекомендаций по безопасности Вы можете ознакомиться по следующей ссылке: http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning
Комментарии 4
Это я не зря сделал, что подписался на Ваш блог.
Всегда с интересом читаю все то, что Вы написали весьма грамотным языком и интересным стилем изложения.
Вопросы безопасности меня очень интересуют, поэтому благодарю за ссылочку, сейчас перекачаю и распечатаю.
Есть у меня заветная папочка -сборник рекомендаций по безопасности карт и онлайн платежей.
Пишите , Яна, жду новых постов!
С уважением, Сергей.