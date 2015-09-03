Ошибочные платежи («Случайно положил на ваш номер 500 руб., просьба вернуть»), крики о помощи («Мама, вышли денег, не перезванивай, потом объясню!»), ложные выигрыши, выманивание паролей – все это очень популярные виды мобильного мошенничества. Но самый распространенный из них – это «SMS из банка». Многие из нас получали подобные «послания». Цитирую реальные SMS:
• Ваша карта будет заблокирована, снимите все ваши денежные средства с вашей карты т. …
• Ваша карта заблокирована! Для разблокировки позвоните по тел. …
• Попытка взлома счета, свяжитесь с отделом безопасности …
• Операции по Вашей карте временно приостановлены, все вопросы по телефону …
Вариантов – масса. Мошенники не случайно любят действовать через SMS: массовые рассылки – это «невод», который помогает быстро выловить самых доверчивых граждан. Из тысячи получателей таких обязательно найдется хотя бы десяток, а это уже сулит доход. Дальнейшая стратегия мошенников, как правило – манипулировать жертвой в устном телефонном разговоре.
Главные правила в таких ситуациях:
Никогда не перезванивайте на номера телефонов, указанные в подобных сообщениях. Ни в коем случае не сообщайте персональную информацию ни устно, ни в SMS.
И еще учтите, что:
• Банк не отправляет SMS или MMS сообщения с просьбой подтвердить, обновить или предоставить персональные данные либо данные о банковских картах.
• SMS-сообщения Сбербанка рассылаются с короткого номера 900 (для ряда регионов допускается отправка с номеров 9000,9001, 8632, 6470, SBERBANK);
Полный список правил безопасности вы найдете на сайте Сбербанка.
Будьте бдительны не только тогда, когда обман грозит вам самим. Если вы слышите, что при вас коллега или родственник (особенно пожилой) начал выполнять какие-то действия под диктовку третьих лиц в трубке телефона, сообщать им персональные данные вроде номера банковской карты или собрался идти к банкомату, чтобы выполнить какие-то действия под чью-то диктовку, немедленно пресеките эти действия.
Кстати, посмотрите ролик про безопасность, который сняли недавно наши коллеги для сотрудников Сбербанка – он актуален для всех: http://www.youtube.com/watch?v=1vlFBBDv-Gk
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