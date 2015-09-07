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Зеленый свет благим делам!

07.09.2015 14:17 1 4 839 просмотров
Добрый день, дорогие друзья.

Хочу поделиться с вами очень важной новостью – недавно мы отменили комиссии за перечисление денежных средств в адрес благотворительных фондов и некоммерческих организаций социальной направленности. На данный момент таких организаций уже 57. Теперь, перечисляя даже 100 рублей на доброе дело, любому клиенту Сбербанка не придется нести ни копейки экстра-расходов. Кроме того, совершать добрые дела удобно и совершенно незатратно с точки зрения времени – все эти организации добавлены в соответствующие разделы интернет-банка «Сбербанк Онлайн», его мобильных приложений, а также в устройства самообслуживания. Более того, зайдя в раздел Сбербанк Онлайн «Подключить автоплатеж», можно настроить, например, ежемесячное перечисление любой суммы в адрес организации, которой вам хочется помочь – деньги будут списываться автоматически.



Мне радостно говорить об этом по очень простой причине – я знаю и верю, что большинство людей, составляющих население нашей страны, готово малыми суммами поддерживать те или иные благотворительные направления. Проблемы обычно две – как убедиться в том, что компании можно доверять, и как сделать это просто, быстро и без комиссий. Вторая проблема теперь решена. Например, я пользуюсь Автоплатежом, который просто настроить в Сбербанк Онлайн – каждый месяц у меня списывается некоторая сумма в фонд, который я стараюсь поддерживать.

Что касается первой проблемы, Сбербанк стоял перед подобной же дилеммой – как поместить на открытую онлайн-площадку благотворительные компании и начать об этом рассказывать нашим же клиентам, при этом удостоверившись, что каждая компания, в адрес которой мы помогаем клиентам перечислять деньги просто и без комиссий, заслуживает стопроцентного доверия.

Мы не считали себя вправе судить и решать о благонадежности компаний – у нас нет на это ни экспертизы, ни компетенций. Признаться, поэтому мы вели себя крайне пассивно – у нас существовала (и существует) программа поддержки фонда «Подари жизнь», плюс мы убрали комиссию в отношении нескольких крупных фондов и волонтерских организаций, но обо всем этом старались не кричать особенно громко, поскольку совершенно не знали, что будем делать в случае, если к нам начнут обращаться тысячи организаций – на каком основании мы будем предоставлять льготные условия обслуживания или отказывать. И дело ведь даже не в доходах банка (к тому же, пока перечисления в адрес подобных организаций невелики, к сожалению) – мы лишь не хотели, одобрив участие в программе нескольким десяткам компаний, споткнуться об одну нечистоплотную, прикрывающуюся благотворительным знаменем (что, к сожалению, случается в нашей стране), и заодно подставить наших же клиентов. Собственно, решить эту дилемму помог случай.

Некоторое время назад на фейсбуке появился пост Мити Алешковского, одного из двигателей благотворительности в России: пост гласил об отказе Сбербанка выполнить просьбу фонда «Нужна помощь.ру» снизить или убрать плату за обслуживание в банке, а также добавить его в «Сбербанк Онлайн». Пост ожидаемо получил резонанс в соцсетях. Не могу сказать, что мы гордимся тем, что иногда вопрос в такой большой компании, как наша, должен дойти до существенного резонанса, чтобы быть замеченным и решенным, но уже сейчас мы стараемся максимально возможное количество обращений к нам не только обрабатывать нашей Службой заботы и клиентах, но и читать на уровне высшего и среднего менеджмента, а также лично принимать участие в их решении. Очень надеюсь, что совсем скоро наша работа по совершенствованию внутренних процессов и процессов взаимодействия с клиентами позволить нам в принципе предотвращать большинство сегодняшних обращений, и мы сможем в полной мере назвать себя сервисной организацией.

Тем не менее, для нас Митин пост стал той возможностью, за которую мы ухватились, чтобы наконец привести вопрос с платежами в сторону благотворительных организаций в порядок. Мы попросили Митю нам помочь в проведении верификации обращающихся к нам организаций на предмет благонадежности – благо, фонду «Нужна помощь.ру» не нужно совершать для этого сколь-нибудь обременительных дополнительных действий, они ведь и без нас проводили и проводят эту работу. Далее, к верификации подключились эксперты Добро Mail.Ru и программы Благо.ру фонда CAF Россия. Так были сформированы 57 организаций, в адрес которых комиссии по платежам стали равны нулю, а перечисление помощи стало возможно в пару кликов.



Кстати, теперь любая благотворительная организация может оставить заявку на участие в программе, написав на dobro@sberbank.ru.

Пока наша компания находится в самом начале пути, совершив лишь первые гигиенические мероприятия для того, чтобы нашим клиентам было удобно совершать благие дела. Но в Сбербанке обслуживается почти 80 миллионов активных клиентов – и если хотя бы каждый десятый благодаря этим действиям будет раз в год перечислять по 100 рублей в адрес той организации, которую ему хочется поддержать, то… можно будет помочь тысячам и тысячам людей.

Мы говорим большое спасибо Мите и всем клиентам, которые помогли нам стать лучше. Обещаю, что эта инициатива – не последний наш вклад в дело развития благотворительности в России. А вместе с нашими клиентами мы продолжим развиваться и становиться лучше - для них, для нас и для нашей страны.

Комментарии 1

Михаил Воронков  (mv1)
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Прекрасная новость, перевел из Московского кредитного банка свои автоплатежи в благотворительные организации, которые уже есть в Вашем списке, остальным предложу к Вам подключиться.
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