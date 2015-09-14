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900 идей для развития сервиса

14.09.2015 11:27 9 5 741 просмотр
И снова привет, дорогие друзья!

Мы, Сбербанк, пообещали клиентам непрерывно улучшать наш сервис и запускать новые удобные услуги. И мы начинаем эту неделю снова с выполнения этого обещания, внедрив услугу, которая пока что привычна российским жителям только во взаимодействии с мобильными операторами. Услугу, которая является совершенно новой для банковского рынка.

Итак, теперь нашим клиентам стало гораздо проще звонить в контактный центр банка с мобильного телефона – для этого нужно набрать уже хорошо знакомый и легко запоминающийся короткий номер 900. Раньше на этот номер можно было только посылать SMS-команды «Мобильного банка» (например, для переводов и платежей), теперь на него можно еще и звонить в контактный центр, где наши сотрудники всегда рады помочь. Сервис доступен клиентам Сбербанка, которые находятся на территории России и пользуются услугами «большой тройки» операторов – МТС, Билайн и Мегафон. Все звонки абсолютно бесплатные.

Мы надеемся, что благодаря новому сервису жизнь наших клиентов станет еще чуть проще и удобнее, а драгоценное время, которое раньше тратилось на поиск номера контактного центра на карте, будет тратиться на более важные и интересные вещи. Команда единого распределенного контактного центра Сбербанка во главе с ее лидером Леонидом Крамаренко проделала большую работу, и сегодня мы от всей души говорим спасибо всем нашим коллегам, благодаря которым сервис реализован.

Хорошей рабочей недели, друзья! Помните, вы можете улучшить ваш сервис, просто внимательно наблюдая за тем, что вас окружает как клиента, независимо от отрасли. Беря все лучшее, что есть в сервисе вокруг вас и внедряя это в вашей компании. И, конечно, если у вас будут вопросы по обслуживанию в Сбербанке – вам всегда рады помочь по номеру 900!

Комментарии 9

Aleksandr Shtreys
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Ну просто ноу-хау. Откуда вы берете такие идеи?) И как люди раньше без этого жили?) smile:D
Zhanna Yakovleva
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Яна, добрый день!
Меня очень интересует вопрос отсутствия туалетов в ваших отделениях. Планируете ли вы внедрить эту "услугу"?
Grrinder  (Grrinder)
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Возможно, я старомоден, но видеть "директора департамента" лежащим на улице на газоне с ноутбуком (надеюсь, на нем не хранится информация, относящаяся к служебной и банковской тайне?) у какого-то кладбища - это перебор.

Яна, можно построить какой угодно контактный центр, и дать возможность клиенту звонить туда силой мысли, но если на том конце провода "консультант колл-центра, сменный график, среднее специальное, можно без опыта работы, 20 т.р." - грош ему цена.

Может быть, лучше не "запускать новые удобные услуги", а избавить от ошибок старые.

P.S. Хотя, конечно, набрать "900" намного проще, чем раньше. Вот бы еще оператору по номеру входящего сразу на экран вываливалась форма с клиентскими данными и его продуктами...
HuSNG  (husngAA)
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Комментаторам: Она не отвечает на комментарии. Думаю, даже не она и пишет все это. У сбера как всегда отношения с клиентами налаживаются без общения с клиентами.
AngryFinn  (AngryFinn)
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Похоже, что действительно все это фейк, и Яна, и департамент.
А любовью к изобретениям того, что клиентов совершенно не интересует, Сбер давно славится.
Грефу вертолет 🚁 радиоуправляемый если дать, он и то придумает как его внедрить.
Кстати, похоже на Apple (который так любит зеленый слоник) - нам пофигу на ваши желания, мы сами за вас решим что вам надо.
Детский сад.
yanapavlova  (yanapavlova)
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Уважаемый Grrinder, мы занимаемся и тем, и другим - избавляемся от архаичных пережитков и внедряем новые сервисы.
И да, оператору по номеру входящего на экран все вами перечисленное "вываливается" smile:)
За директора департамента и его ноутбук не переживайте - это не кладбище, а внутренний дворик London Business School. И на травке со студентами лежат даже куда более старомодные профессоры.
yanapavlova  (yanapavlova)
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Прошу прощения, уважаемый HuSNG, если пропустила комментарий. Задавайте вопросы - с радостью отвечу.

ps - пишу я (думаю, что это вполне можно понять по моим далеко не журналистским текстам), меня зовут действительно Яна, и пока что в фейках замечена не была.
yanapavlova  (yanapavlova)
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Жанна, хороший вопрос. Мы планируем начать это делать в новых отделениях, которые будем переформатировать. Далеко не во всех (в том числе элементарно по техническим причинам, когда пространство не позволяет), но делать будем.
yanapavlova  (yanapavlova)
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Вы, наверное, не поверите, Александр, но было время, когда люди жили в принципе без банков. И вполне нормально жили. Наша задача - улучшить и упростить жизнь наших клиентов с помощью наших сервисов. И, возможно, какая-то идея может выглядеть совершенно простой и не претендующей на Каннских львов, но если она упрощает жизнь наших клиентов и высвобождает их время на более важные вещи, чем, например, набор номера контактного центра банка, то для нас такая идея будет самой лучшей.
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