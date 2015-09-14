900 идей для развития сервиса

И снова привет, дорогие друзья!Мы, Сбербанк, пообещали клиентам непрерывно улучшать наш сервис и запускать новые удобные услуги. И мы начинаем эту неделю снова с выполнения этого обещания, внедрив услугу, которая пока что привычна российским жителям только во взаимодействии с мобильными операторами. Услугу, которая является совершенно новой для банковского рынка.Итак, теперь нашим клиентам стало гораздо проще звонить в контактный центр банка с мобильного телефона – для этого нужно набрать уже хорошо знакомый и легко запоминающийся короткий номер 900. Раньше на этот номер можно было только посылать SMS-команды «Мобильного банка» (например, для переводов и платежей), теперь на него можно еще и звонить в контактный центр, где наши сотрудники всегда рады помочь. Сервис доступен клиентам Сбербанка, которые находятся на территории России и пользуются услугами «большой тройки» операторов – МТС, Билайн и Мегафон. Все звонки абсолютно бесплатные.Мы надеемся, что благодаря новому сервису жизнь наших клиентов станет еще чуть проще и удобнее, а драгоценное время, которое раньше тратилось на поиск номера контактного центра на карте, будет тратиться на более важные и интересные вещи. Команда единого распределенного контактного центра Сбербанка во главе с ее лидером Леонидом Крамаренко проделала большую работу, и сегодня мы от всей души говорим спасибо всем нашим коллегам, благодаря которым сервис реализован.Хорошей рабочей недели, друзья! Помните, вы можете улучшить ваш сервис, просто внимательно наблюдая за тем, что вас окружает как клиента, независимо от отрасли. Беря все лучшее, что есть в сервисе вокруг вас и внедряя это в вашей компании. И, конечно, если у вас будут вопросы по обслуживанию в Сбербанке – вам всегда рады помочь по номеру 900!