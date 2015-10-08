Привычка жить удобно. И выгодно

Добрый день, дорогие друзья!На прошлой неделе я услышала несколько историй от знакомых мне банкиров с многолетним опытом о том, что они не пользуются элементарным джентльменским набором финансово грамотного человека, уважающего себя, свое время и свои деньги. Пользуются сложными структурными продуктами, инвестируют в ценные бумаги, рассуждают о валютных корзинах, а базовыми сервисами, облегчающими жизнь – не пользуются.Пожалуй, я бы даже назвала эти сервисы гигиеническими, поскольку заботы, которые они закрывают, присутствуют в жизни практически каждого.Итак, советую прочесть и применять ежедневно всем, имеющим карту Сбербанка.Редко можно встретить человека, испытывающего удовольствие от регулярного прихода с квитанциями в отделение банка, пусть даже очень красивое, без очередей и с улыбающимися сотрудниками. Что делаем: берем карту (или, если ее не имеется – открываем) и подключаем услугу «Автоплатеж» (через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», контактный центр или в отделении банка). Можно настроить как регулярное перечисление фиксированной суммы со своей дебетовой карты на лицевой счет нужной организации (подходит, например, для оплаты домашнего интернета), так и оплату по выставленному счету (подходит, например, для услуг ЖКХ). Удобно таким образом оплачивать счета не только свои, но и близких людей. Я, например, подключила «Автоплатеж» маме за мобильный телефон и домашний интернет с телевидением. Теперь больше никаких трагедий в виде отсутствия связи или невозможности посмотреть любимый фильм не случается, даже если мне некогда пополнить соответствующие лицевые счета – банк по моему поручению совершает все необходимые платежи.К сожалению, в нашей стране культура использования кредитных карт крайне низка. Банкам в короткой перспективе выгодно, чтобы клиенты использовали кредитные карты не по целевому назначению (фактически многие клиенты превращают кредитный лимит по карте в кредит наличными). На самом деле кредитную карту нужно использовать не тогда, когда денег нет, а ровно наоборот - тогда, когда деньги есть.Как живет финансово грамотный человек? У него обязательно есть кредитная карта и открытый депозит, с возможностью снятия и пополнения онлайн. Как только он получает зарплату или иные поступления, он оплачивает кредиты и прочие обязательные платежи (см. Заботу #1), оставляет совсем немного денег на своей дебетовой карте (те расходы, которые по какой-то причине можно оплатить только наличными) и переводит всю оставшуюся часть на депозит. Например, оптимальный депозитный счет для этого в Сбербанке – “Управляй ОнЛ@йн”. После этого берет кредитную карту и расплачивается с помощью нее за все необходимые покупки до следующего поступления денег. Получается, что все покупки укладываются в грейс-период, в течение которого банк не взимает проценты за использование кредитного лимита. Например, в Сбербанке это почти два месяца. Вы совершенно бесплатно используете средства банка, а ваши деньги работают на депозите и приносят вам проценты. В день зарплаты или за пару дней до истечения грейс-периода вы переводите деньги с депозита на кредитную карту, закрывая сумму долга, и начинаете новый цикл распределения личных финансов. Важно помнить, что для максимальной экономии все покупки должны осуществляться напрямую с кредитной карты, безналичным образом. Возможно, вы удивитесь, но даже с самой небольшой зарплатой можно таким образом заработать пару дополнительных тысяч рублей в год. Так что если у вас до сих пор нет кредитной карты – есть хороший повод ее открыть. К тому же, есть еще одна важная причина оплачивать все покупки картой – смотри заботу #3.Используйте, используйте и еще раз используйте все бонусные программы, которые предлагает ваш банк к вашей карте, особенно если они просты в использовании и не стоят дополнительных денег. Например, бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» подключается очень просто – через Сбербанк Онлайн или путем отправки на номер 900 простого смс «СПАСИБО ХХХХ», где ХХХХ – последние четыре цифры вашей карты. После этого абсолютно все покупки по вашим картам Сбербанка будут накапливать бонусные баллы, которые затем можно будет обменять у партнеров программы. Изучите каталог партнеров, обратите внимание на близкие вам товарные категории – во многих магазинах вы будете получать дополнительные бонусы от партнеров, которые иногда доходят до 20%. Я, к примеру, регулярно покупаю за бонусы СПАСИБО книги и другие товары на Ozon.ru. Пара бесплатных книг в месяц – это очень приятно.(за обед, за подарок коллеге, за мелкие услуги) и не думать о том, что нужно их где-то снять, приготовить точную сумму без сдачи и так далее.Для этого есть прекрасная услуга переводов по смс. Нужно лишь чтобы и у вас, и у потенциального получателя ваших денег была карта Сбербанка с подключенным смс-сервисом «Мобильный банк». Отправляете смс на тот же номер 900 в формате «перевод 79ххххххххх СУММА» (79ххх… - номер телефона получателя перевода, сумму указываете в рублях), подтверждаете перевод присланным одноразовым паролем и деньги в две секунды у вашего друга. Перевод так же легко сделать и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».Всего лишь несколько простых сервисов – и вы получите существенную экономию времени и денег и минимизируете ненужную нервотрепку.Живите удобно, друзья!