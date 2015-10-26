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Доброе утро, друзья!Что учит нас быть внимательными и чуткими друг к другу? Возможно, для кого-то это просто и естественно, а другим нужны примеры и поддержка – родных, друзей, любимых фильмов и книг. В бесконечной суете мы часто забываем о простых вещах, и вот тут появляются они – добрые помощники, которые напоминают нам о том, кто мы есть на самом деле и как легко и просто мы можем проявлять свои лучшие качества.В наши рабочие часы такая поддержка требуется еще больше – мы часто бываем в напряжении, мы взаимодействуем с людьми, которых мы не знаем и, возможно, никогда больше не увидим, мы можем быть огорчены неудачами или отсутствием признания со стороны руководителя или коллег, - часто условий для того, чтобы начать механически исполнять свою роль наемного работника гораздо больше, чем условий для проявления человеческих качеств.Мы верим, что без эмпатии и сопереживания невозможно быть сотрудником сервисной организации – а именно такую мы строим нашими усилиями каждый день. Каждый день мы обслуживаем наших клиентов, и каждый приходит к нам со своей историей за плечами. Обращаясь за кредитом, молодая женщина может нуждаться в дорогостоящем лечении для родителей, размещая депозит, пожилой мужчина хочет позаботиться о будущем своего внука, а совершая перевод на другой конец страны, мама отправляет последние деньги сыну, поступившему в столичный вуз. Мы не видим и не знаем всех этих историй и чаяний, но именно они, а не банковские услуги, имеют значение для каждого человека, переступившего порог банка. И важно помнить, что на своем рабочем месте мы должны прежде всего оставаться теми, кто мы есть на самом деле – хорошими людьми, чуткими и внимательными друг к другу, получающими радость от помощи клиенту – как внешнему, так и внутреннему (то есть сотруднику нашей же компании, которому в данный момент оказываем сервис).Для того, чтобы периодически напоминать нам, всем сотрудникам компании, о важности и, главное, простоте сопереживания другому, наши коллеги из Департамента маркетинга и коммуникаций помогают нам простыми инструментами – видеороликами об историях из жизни наших клиентов и сотрудников, иногда экранизированными притчами, а иногда и добрыми сказками.Сегодня мне хочется поделиться с вами одной такой видеоисторией, идея которой возникла в рамках подготовки с государственному собранию акционеров 2015. Да-да, не удивляйтесь – именно к такому официальному мероприятию, ведь невозможно говорить о больших цифрах и умолчать о главном, благодаря чему эти цифры существуют, - о внимательном отношении к клиенту, об умении встать на его место в сложной ситуации.Что примечательно, наша «Притча о доброте» на прошлой неделе получила высокую оценку - Серебряного Дельфина на Международном фестивале корпоративных медиа и телевидения в городе Канны, в номинации «Внутренние коммуникации»!Посмотрите этот «Причту о доброте» – я надеюсь, она доставит вам удовольствие и поможет настроиться на добрую и внимательную рабочую неделю!