«…Директор? Да иди ты в гемба, директор!» (с)

Доцентиз Keio University в своей книге «Решение проблем организации производства» пишет важные вещи:Для Сбербанка система обязательного посещения гемба всеми категориями руководящих сотрудников принесла едва ли не большую ценность, чем Toyota, производственной компании, ведь процесс создания и оказания услуги еще более сложен, чем процесс производства некоего материального объекта, а удовлетворенность клиента сервисом складывается из десятков факторов, не всегда четко осязаемых за один быстрый визит. Поэтому и пространства для совершенствования сервиса - если под сервисом понимать и решения, удовлетворяющие клиентские потребности, и то, как клиент этот сервис приобретает, и даже как им впоследствии пользуется, – от моря до моря.На этом месте мне хотелось бы привести конкретный яркий пример того, как какое-то одно посещение гемба кардинально изменило сервис Сбербанка, но боюсь, сделать это не получится по одной простой причине – гемба в Сбербанке есть обязательная часть процесса непрерывного совершенствования. Мы внедряем новые продукты и услуги с обязательным посещением гемба, мы приходим в гемба регулярно для поиска причин неудовлетворительных результатов, мы идем в гемба даже когда, казалось бы, результаты отличные, и все идет как нужно. Но, пожалуй, пару примеров для иллюстрации практической значимости посещения гемба я все-таки приведу, из относительно недавнего.Вот, например, наша команда розницы сходила недавно на гемба в отделения. В одном из них обнаружила достаточно приличную очередь. Стали наблюдать и выяснили, что в это отделение приходит большое количество трудовых иммигрантов, чтобы заплатить за патент через устройство самообслуживания. А сервис оказался не слишком удобным – большое количество экранов, не всегда понятные формулировки. Сидя на своем менеджерском месте, мы бы просто не увидели такое отклонение – всего пара отделений с подобными проблемами, не самый частый платеж. В результате сервис видоизменили, клиенты стали куда более довольны, очередь исчезла.Или еще один пример – регулярное посещение места работы сервис-менеджеров, роль которых в Сбербанке – работать со сложными обращениями клиентов. Потерялся платеж, отправленный в какое-либо госучреждение, нужна выписка по счетам за 1995 год, карта скомпрометирована мошенниками. С подобными типами обращений работают около 700 сотрудников по всей стране, а в Москве на улице Вавилова, 19 даже создана специальная, где работают целых 6 сервис-менеджеров, помогающих клиентам разобраться в сложных ситуациях. Так вот в Службе заботы о клиентах регулярно «дежурят» мои коллеги из розничного блока, отвечающие за создание продуктов и услуг и разработку обеспечивающих процессов.В результате таких посещений, например, были внедрены новые процедуры по обслуживанию клиентов, которые попали под арест счетов со стороны службы судебных приставов (бывает и такое, к сожалению, при неуплате штрафов, налогов и алиментов), разработаны новые механизмы фрод-мониторинга для защиты наших клиентов, разработана целая серия коммуникаций о правилах безопасного использования финансовых услуг.И наконец, если я вас заинтересовала этой прекрасной принцессой со звонким именем, у Гемба есть, которые помогут извлечь из нее максимальную ценность. Я позволю их дополнить от себя – впрочем, совсем немного.1. Когда возникает проблема, сначала идите в гемба. Если проблема не возникает - все равно идите в гемба. Делайте это не реже, чем раз в неделю – лучше пропустите пару совещаний.2. Наблюдайте за процессом, процедурами, общением с клиентами. За всеми элементами создания продукта или услуги.3. Если что-то идет «не так» - примите временные контрмеры на месте.4. Найдите первопричину.5. Разработайте решение, убирающее первопричину проблемы, и стандартизируйте, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы.Да, большинство менеджеров в качестве рабочего места предпочитают собственный стол, и у них, как правило, есть желание дистанцироваться от событий, происходящих в «полях». Но поверьте, ваш бизнес только выиграет от сокращения этой дистанции, сотрудники будут более мотивированы вашим примером, а вы получите несравнимое удовольствие от тесной вовлеченности в процесс создания ценности для клиента.В общем, идите в гемба!Хорошей недели, друзья!