О ценностях человека и компании

Добрый день, друзья!Когда-то давно с одним из моих руководителей мы страшным образом поругались – он говорил, что «глупый человек действует по принципам, а умный – по обстоятельствам». У меня, в мои максималистичные «-дцать» был конкретный набор сформулированных правил, которые позволяли мне принимать те или иные решения и выбирать из появляющихся на пути альтернатив.Время прошло, и я осознала, что есть правда и в этой фразе про глупых и умных - она в том, что нельзя позволять себя замуровать в тяжелые доспехи из своих многочисленных принципов, которые закроют тебе угол обзора реальности и понимания других точек зрения и замедлят твое передвижение к цели. Твои внутренние установки должны быть устойчивы, но мягки – как глина, которая, оставаясь самой собой, развивается и принимает разные формы. Принципы должны быть обязательно, ибо это ориентир, который позволяет пройти в незнакомом пространстве, но они не должны превращаться в объемный и пыльный путеводитель, который через пару-тройку лет всегда становится малоактуальным.Понятно, что каждый выбирает для себя необходимость наличия ценностных установок в своей жизни. Кто-то их имеет, но не слишком осознает – действует интуитивно, как подсказывает внутренний голос. А кто-то смело говорит – у меня нет никаких принципов (знаю таких), и, несмотря на это, такие люди выступают примером и путеводителем для других. Варианты всегда возможны – иметь или не иметь эти ценностные установки.Другое дело, когда речь заходит о компании. Что такое компания? Это группа людей. Даже компания, имеющая некую организационно-правовую форму – это все равно группа людей. Нет людей – и нет компании (маркетологи могут сейчас поспорить – дескать, останется бренд, но я не соглашусь – без людей и ему жить недолго). И вот собирается группа людей и начинает вместе работать. Возникает какое-то обстоятельство, в котором непонятно, какое решение принять – и группа людей собирается для обсуждения. Или же возникает внутренний конфликт (скажем, двое людей в компании придерживаются принципиально разных взглядов), руководитель собирает их и вершит третейский суд, что правильно, а что нет. Дальше компания становится все больше и успешнее, растет и уже не помещается в одну комнату для обсуждения спорных ситуаций, а руководитель не может обсуждать и разрешать каждое внутреннее противоречие. И вот здесь не обойтись без ценностей компании.Итак, что такое ценности компании? Например, для нас, Сбербанка, наши ценности – это основа отношения к жизни и работе, наш внутренний компас, помогающий принимать решения в сложных ситуациях, принципы, верность которым мы храним всегда и везде. Это ориентиры, которые помогают нам принимать верные решения в любых ситуациях.У нас ценности всего три. Раньше их было гораздо больше, но их никто не мог даже запомнить. Многие компании в принципе любят писать большие своды ценностей, потому что «и это хочу, и никого не обидеть, а еще вот это важно» и так далее. В результате получается мертвый список – если ваши ценности абсолютно каждый из сотрудников, разбуди его ночью, не назовет за 10 секунд – вы провалили даже самый первый шаг в их построении в компании – их знание.Почему еще важно иметь совсем немного ценностей? Потому что ценности – это всегда выбор. Выбор того, чем мы никогда не сможем пренебречь в процессе выполнения своих задач. Например, если у вас в ценностях записаны «максимальная удовлетворенность клиента» и «максимальная прибыль для акционеров», вполне вероятно, что вы столкнетесь с тем, что одна из ценностей в какой-то момент не сможет быть выполнена.Расскажу вам о трех ценностях Сбербанка.Под лидерством мы понимаем не «быть лучше других», а «быть лучшей версией самого себя». Лидер – это не начальник, отдающий приказы, это любой человек в компании, принимающий ответственность за то, что происходит вокруг него и совершенствующий себя и то, что его окружает.В большой компании всегда есть искушение огородиться от других стенами своего подразделения, противопоставив «их» и «нас». Для нас команда – это вся большая семья Сбербанка, все его подразделения, ведь мы все работаем над одной задачей и реализовываем одну миссию.Для нас клиент – это тот человек, которому мы в данный момент оказываем сервис. Клиент может быть внешним – человек со своими потребностями, заходящий, к примеру, в отделение или интернет-банк, или внутренним – например, мой коллега, обратившийся за помощью. Мы стараемся помнить о том, что в каждый конкретный момент времени каждый из нас оказывает сервис. Вот, к примеру, сейчас вы читаете мою публикацию, и я оказываю вам сервис, а вы вправе его оценить – насколько честно, открыто и интересно то, что вы читаете. При оказании сервиса мы стараемся пользоваться одним важным правилом – относиться к клиенту так, как хотелось бы, чтобы отнеслись ко мне, будь я на его месте. Такой простой вопрос для самопроверки действий позволяет всегда достаточно точно понять, еще до получения обратной связи от клиента, насколько хороший сервис я оказываю.Вот такие достаточно простые и ясные ценности. Важно то, что Книгу ценностей Сбербанка писали сами сотрудники – более 60 тысяч человек приняли участие в ее создании, предлагая действия по выполнению ценностей, делясь личными историями. А еще важно, что ценности включены в систему ежеквартальной и ежегодной оценки (насколько проявления каждого сотрудника соответствовали ценностям).Есть еще один важный момент – ценности, разумеется, должны быть не только поддержаны «снизу», но обязательно демонстрируемы самым высшим руководством. И не только высшим. Если вы внедряете ценности в своей компании, первоочередная задача каждого из ее руководителей – быть примером в соблюдении этих ценностей. Ничто так не может девальвировать инициативу по созданию ценностей в организации, как двойные стандарты – требовать от сотрудников одного, а самим демонстрировать иное поведение. К двойным же стандартам относится и разное поведение по отношению к внешним и внутренним клиентам - например, вы выбираете ценность «вежливость с клиентом», и сражаетесь на мечах и с криком со своими же коллегами ради ее реализации.Подводя итоги этого года, стоит задать себе вопрос – насколько мои действия в этом году соотносились с ценностями компании? Если они в вашей компании пока еще не сформулированы – возможно, стоит взять на себя инициативу по их формулированию – поверьте, мало что так объединяет, как определение ценностей. Как минимум, всегда можно задать другой вопрос - а насколько мои действия соотносились с моими личными ценностями? И, точно так же – если их нет пока, - возможно, их стоит сформулировать. Особенно, если предъявляешь какие-либо требования вовне – стоит проверить, насколько ты сам этим правилам соответствуешь. Приведу вполне банальный пример – скажем, я хочу жить в стране, которой горжусь, хочу, чтобы вокруг меня не было коррупции. Соблюдаю ли я сам эти требования? Если меня останавливают на дороге за правонарушение, не возникает ли у меня искушение «договориться» с дорожным патрулем? В общем, таких примеров масса – каждое свое требование к миру вокруг неплохо сверить с тем, насколько я сам, своим личным примером, соответствую этому требованию. Как правило, всегда остается потенциал для роста. И если каждый из нас проведет такую небольшую работу самим с собой, в следующем году может многое поменяться: как говорил Махатма Ганди, «хочешь изменить мир – начни с себя».С наступающим Новым годом, друзья. И пусть он будет самым лучшим из всех возможных версий себя – все в наших руках, и наступающий год в том числе!