Сомневаешься – набери 900!

Всем привет, дорогие друзья!
Я продолжаю вести свою колонку о клиентском сервисе. О чем я буду писать здесь в этом году? Как и раньше, о тех вещах, которые мы внедряем для того, чтобы наши клиенты чувствовали себя более счастливыми. Об инновациях, которые направлены на благо клиента. О том, как сэкономить с помощью банковских продуктов, когда покупательная способность сокращается.
И о том, как не потерять деньги, когда на них покушаются даже не валютный курс или инфляция, а банально другие люди – к сожалению, профессионалы своего дела, при этом точно так же ощущающие нестабильность собственного благосостояния. Пропорционально благосостоянию, к сожалению, снижаются и их нравственные барьеры. Да, к сожалению, нужно быть к этому готовыми – в нестабильное время мошенничество в стране неизбежно растет. Это отнюдь не означает, что нужно подозревать мошенника в любом незнакомце – просто теперь не время для беспечности. С ней, с беспечностью, следует жестко попрощаться, запомнив, чего делать нельзя ни в коем случае. Запомнив и рассказав всем, кому это может пригодиться.
Для начала – вот вам реальные истории, которые произошли в нашем банке (впрочем, могли произойти в любом другом).
История первая
У нашего клиентского менеджера Середовой Татьяны уже закончился рабочий день, и она спешила по запланированным делам, как вдруг в ее кабинет вбежала постоянная клиентка Галина с просьбой помочь ей срочно перечислить крупную сумму денег юридическому лицу. В голове Татьяны промелькнула мысль: «Что-то не так!». Она внимательно выслушала, что же именно собиралась перечислить Галина и кому.
Оказалось, что утром Галина разместила объявление о продаже кровати на AVITO. Ей позвонил мужчина, который взял номер карты для перечисления оговоренной денежной суммы. Затем он снова позвонил и попросил сообщить код, который Галине поступил в SMS, якобы для подтверждения операции перевода средств на карту. После мужчина перезвонил и стал кричать, что по ошибке отправил ей очень крупную сумму денег якобы со своего бизнес-счета и ему необходимо срочно получить ее обратно. Галина, как добропорядочный человек, намеревалась сделать это как можно скорей, забыв про все предупреждения о соблюдении мер предосторожности - настолько мошенники сбили ее с толку своим спектаклем.
Когда Татьяна открыла счета клиентки, ее внутренние опасения подтвердились. Вклад "Пополняй Онлайн" был закрыт и денежные средства в размере 1 400 000 рублей были переведены на дебетовую карту клиентки. Татьяна установила, что мошенники, узнав номер карты клиента, осуществили регистрацию в интернет-банке "Сбербанк Онлайн", обманным путем выяснили код подтверждения, отправленный клиенту в СМС, а затем сами закрыли вклад с переводом средств на карту клиента. А клиентка в панике восприняла СМС о перечислении денег с собственного депозитного счета на карточный счет как внешнее поступление.
Преступники ждали, пока Галина переведет им ее же деньги. Телефон Галины разрывался от их звонков. Татьяна попросила клиентку не отвечать им. В срочном порядке карта клиентки и "Сбербанк Онлайн" были заблокированы сотрудниками банка, что позволило спасти Галину от огромных финансовых потерь.
История вторая
Владимиру Александровичу – нашему клиенту пенсионного возраста – позвонил незнакомый мужчина, представился социальным работником и сообщил радостную новость: Владимиру Александровичу положена социальная доплата к пенсии, но для ее получения нужно пойти в Сбербанк и оформить карту.
Владимир Семенович сразу же пошел в свое отделение. Как только карта была у клиента на руках, тот же мужчина попросил пойти к банкомату и набрать «специальную комбинацию клавиш» для зачисления средств, а на самом деле мошенник дал клиенту инструкции, как подключить СМС-услугу "Мобильный банк" по карте к чужому номеру телефона. Также мошенник убедил клиента сообщить ему персональную информацию (адрес проживания, паспорт, контрольную информацию), аргументируя тем, что это необходимо для зачисления средств. Со всеми необходимыми данными мошенники получили доступ в "Сбербанк Онлайн", закрыли вклады клиента, перевели средства с его вклада на его карту – Владимир Александрович воспринял этот перевод как положенную социальную доплату.
А после мошенник начал переводить средства с карты клиента на свои карты, подтверждая переводы теми смс-паролями, которые получали уже на свой телефон, к которому клиент любезно подключил "Мобильный банк" по полученной карте. Владимир Александрович тоже получал на свой телефон смс с информацией о происходящих переводах, но не насторожился и ни разу не обратился с вопросом в банк.
К счастью, в первой истории мошенническая операция не была доведена до своего логического конца. К несчастью, реализуется множество историй, подобных второй - с печальным концом.
Друзья, чтобы с вами подобных неприятностей не случилось, нужно запомнить следующее.
Никогда, ни при каких условиях не сообщайте никому, кто вам позвонит, кем бы он и представлялся, следующие персональные данные:
паспортные данные
срок действия карты
PIN-код
CVV (код безопасности, который указан на обратной стороне карты)
контрольную информацию (кодовое слово)
идентификатор для входа в Сбербанк онлайн
пароли, которые приходят вам в SMS -сообщениях.
Да, операторы контактного центра могут у вас запрашивать кодовое слово и паспортные данные, но для этого вы должны самостоятельно позвонить в контактный центр.
Если вы не хотите утруждать себя подобными инструкциями – запомните одну простую вещь: при любом новом для вас разговоре с незнакомым человеком, когда у вас запрашивают какую-либо конфиденциальную информацию, просто возьмите паузу и наберите 900 (номер телефона контактного центра Сбербанка). Проконсультируйтесь, насколько правомерен запрос данных, и не имеете ли вы дело с мошенниками. Вам всегда помогут и подскажут.
Да, безусловно, наши алгоритмы безопасности не стоят на месте – мы отлавливаем десятки тысяч подозрительных операций, блокируем мошенникам вывод денежных средств со счетов клиентов часто даже в тех случаях, когда у них, у мошенников, на руках вся необходимая информация. Но, пожалуйста, имейте в виду, что банк не защитит вас на 100% от вашей же неосторожности и не сможет вам возместить печальный результат вашей небрежности.
Еще раз напомню: сомневаешься – позвони с мобильного по номеру 900!
С уважением,
Яна Павлова
Подробнее о мерах безопасности на нашем сайте http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning.
Комментарии 4
И не забываем общаться с родными! Пусть эта статья станет для некоторых из нас еще одним поводом позвонить им и позаботится о их спокойствии и безопасности средств;)