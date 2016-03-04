Всем привет, дорогие друзья!
Сегодняшняя колонка – конечно же, о предстоящем празднике. Можно относиться к нему как угодно, но я лично считаю, что чем больше поводов для радости – тем лучше настроение, а значит, и мир становится лучше.
И да, я люблю получать цветы и подарки – равно как и дарить!
Мы решили посмотреть, согласны ли со мной наши клиенты, и заглянули в статистику платежей по картам клиентов Сбербанка за 2015 год.
Слабый пол не слабее сильного
Принято считать, что деньгами в этом мире распоряжаются мужчины. Но это уже давно не так -
в течение года мужчины и женщины тратят по банковским картам примерно одинаково. Кроме того, женщин
в принципе больше в стране и, соответственно, среди клиентов – держателей активных карт.
Кто-то покупает Mercedes, а кому- то нужно быть красивой
Некоторые категории транзакций являются «более мужскими» или «более женскими». Мужчины значимо лидируют в категориях Спорт/Бары/Авто, а женщины надежно оккупировали категории Красота/Обувь/Аксессуары.
23 февраля = инвестиции в 8 марта
В некоторые дни года клиентское поведение существенно изменяется. Речь идет о так называемых «гендерных» праздниках, когда представители противоположного пола увеличивают расходы в «чужих» категориях.
Например, траты клиентов накануне праздника 8 марта: обороты растут у клиентов обоих полов,
но по некоторым категориям мужчины увеличивают расходы сильнее, особенно в направлениях «Красота
и здоровье», «Специализированные товары и услуги» (включая «Цветы и подарки» и «Ювелирные украшения»). Впрочем, ничего удивительного.
Лучший букет – iPhone 6s
А вот это уже интереснее - в последние годы на 8 марта также растет категория «Компьютеры/Гаджеты/ПО» - многие мужчины тратят деньги не только на традиционные цветы и сувениры, но и дарят своим любимым женщинам современные и функциональные подарки (смартфоны, планшеты, электронные книги).
«На Лабутенах…»
При этом не стоит полагать, что женщины в «свой» праздник тратят в указанных категориях меньше денег.
В целом по категориям мужчины и женщины увеличивают и уменьшают свои траты пропорционально друг другу. Если сравнить прирост оборота по подарочным категориям (Гаджеты/Цветы/Красота и здоровье),
то наши российские мужчины в марте потратили дополнительно около 3 млрд. рублей (!!!), но женщины, стараясь понравиться своим мужчинам, на 8 марта тратят дополнительно 1,5 млрд. рублей. Или – говоря сухим языком статистики - 50% от стоимости своего подарка.
Как угодить всем клиентам и помочь им сэкономить бюджет?
Мы долго думали, как к празднику Весны, учитывая разные вкусы наших клиентов, угодить абсолютно всем, и вот что решили. Мы все с удовольствием отмечаем 8 марта как в компании своих любимых, так и среди семьи, друзей и коллег. И часто – не один раз, ведь впереди целых четыре выходных дня! Даже для нас, девушек, первые весенние дни – это отличный повод, чтобы встретиться с подругами, пригласить маму в уютный ресторанчик или предпринять с дочкой десертный тур по кафе. Поэтому мы приготовили для всех клиентов, имеющих карту Сбербанка, сюрприз, который нам самим очень нравится:
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оплаченных в любых кафе, барах и ресторанах, в России и за рубежом,
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Хороших и радостных праздников, друзья!
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