19 марта — Международный день клиента

У Сбербанка более 120 млн клиентов в 17 странах мира, и в канун Международного дня клиента я хочу сказать СПАСИБО каждому нашему клиенту, где бы он ни находился!Каждый клиент нам дорог - неважно, какого он возраста, пола, цвета и на каком языке говорит.Интересы наших клиентов являются главным ориентиром в нашей деятельности, приоритетом нашей работы. Мы действительно стараемся построить отношения с Клиентом на всю жизнь, и где-то мы достигаем успехов, где-то двигаемся медленно, но будьте уверены – каждый день сотрудники Сбербанка приходят на работу с желанием сделать наших клиентов счастливее, чем вчера.Например, наиболее многочисленная категория наших сотрудников – сотрудники отделений - в своей работе с клиентами опирается на стандарты сервиса Сбербанка: у сотрудников всегда перед глазами небольшая, но очень важная памятка.Памятка простая, но вместе с тем несет в себе суть и цель нашей деятельности. В виде кратких правил она поясняет, какое поведение и какой сервис мы ожидаем от сотрудников, и что значит следовать нашему главному принципу:Мы всегда держим связь с клиентами и получаем от них обратную связь, а потом отрабатываем все оценки со всеми участниками процесса обслуживания — оценки и отзывы клиентов нам крайне важны для понимания, что мы делаем хорошо, а где нам еще нужно подтянуться. Конструктивная критика – и не только конструктивная - дает нам возможность двигаться вперед, постоянно улучшая качество сервиса.Когда же наши сотрудники получают слова благодарности от наших клиентов, мы радуемся каждый раз вместе с ними, благодарим за их заботу о клиенте и за то, что они сделали больше ожидаемого — как, например, в недавно произошедшей истории в Тульской области.«В последний предновогодний день сотрудники нашего филиала вышли на работу с прекрасным праздничным настроением. В этот день в филиале было много клиентов, примерно во второй половине дня ко мне подошла женщина и передала кем-то забытый пакет. Когда поток клиентов уменьшился, мы с руководителем просмотрели видеоматериал с камер наблюдения и нашли хозяйку пакета. Это была милая бабушка 60-65 лет, которая обслуживалась у меня, по времени обслуживания установили ее личность и адрес проживания. Я решил отвезти пакет в свой обеденный перерыв, сделать пожилому человеку новогодний подарок. Наша клиентка жила в соседней деревушке, в деревянном домике с покосившимся забором, когда я открывал калитку, она чуть не осталась у меня в руках. Дверь мне открыла наша забывчивая клиентка, она очень обрадовалась, что пакет нашелся, и пригласила попить чай. Мы пили чай, и она рассказывала мне о своей жизни, о том, что у нее есть сын, который живет в Москве, который давно ей не звонил и не приезжал. Перед тем как уйти, я пообещал бабушке вернуться и отремонтировать забор. На новогодних каникулах я рассказал своим друзьям эту историю, мы скинулись и под Рождество помогли ей. Теперь у бабушки отремонтированный забор. Не оставайтесь равнодушными, верьте в чудеса и делайте людям добро!» – говорит нам герой этой истории, старший менеджер по обслуживанию Геворк Мадоян.Эта история – одна из лучших примеров предвосхищения ожиданий наших клиентов. Такие действия сотрудников невозможно регламентировать и уложить в стандарты – но благодаря принципам подбора, обучения и наставничества, включающих в себя обязательную клиентоориентированность наших сотрудников, у нас работают такие неравнодушные ребята, а все остальные подтягиваются до их уровня.Клиенты говорят СПАСИБО нам, а мы говорим СПАСИБО своим клиентам.Мы будем продолжать работать ради того, чтобы ваша жизнь становилась лучше, будем помогать вам реализовывать ваши мечты и устремления.Спасибо вам за то, что вы у нас есть, наши самые лучшие клиенты!