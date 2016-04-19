Представляем самую лучшую карту на российском рынке. Да-да, карту Сбербанка

Но начну я с далекого прошлого. Первую личную (не зарплатную) карту я открыла много лет назад в Альфа-банке – она позволяла накапливать мили Аэрофлота. На тот момент эти мили были куда более важным параметром при выборе карты, чем собственно банк, но и на Альфу я совершенно не жаловалась. Потом у меня появилась карта Связного Банка, с которой у меня точно так же были теплые отношения, и я пользовалась ими двумя. Связной Банк в пору своего существования давал возможность тратить бонусы Связного Клуба на полеты, купленные через специальный портал, и это было здорово – поскольку я стараюсь осуществлять максимум своих покупок и платежей по карте, я успевала накопить приличную сумму бонусов/миль на обеих картах.Летаю я действительно очень много, и люди, подписанные на мой профиль в Фейсбуке, часто считают, что я только этим и занимаюсь, хотя я просто склонна больше информировать общественность о прекрасном за пределами нашей Родины. Тем не менее, думаю, что за свою жизнь я уже налетала около миллиона километров по всему миру. Даже страшно представить.Но вернемся к карте. Часто говорят, что нельзя запускать продукт, ориентируясь на собственные потребности – нужно спрашивать клиентов. Мое же глубокое убеждение, что собственные нужды, возможно, и есть единственная точка опоры в понимании того, что нужно делать. И, да, - представлять затем свою идею решения проблемы клиентам, спрашивать, наблюдать. Я уже не раз убеждалась в том, что клиенты будут любить твой продукт только тогда, когда ты сам являешься его фанатом.И вот теперь я – горячая фанатка нашего нового продукта, в создании которого принимала непосредственное участие.За все другие покупки начисляются 1% бонусами – это в 2 раза больше, чем по обычным картам Сбербанка.Некоторые банки предлагают 5% и даже 10% бонусов за покупки по картам. Но, как правило, эти предложения действуют ограниченное время и не на очень популярную категорию трат. Например, «10% только в июле, только в аптеках». В таких спецпредложениях легко запутаться и забыть, что в аптеках надо расплачиваться только в июле, а в августе бонусов уже не будет. Должно быть что-то более постоянное в нашем меняющемся мире.Впрочем, Сбербанк тоже проводит акции с партнерами. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Например, за поездки на такси Gett вы получите 4%, Enter начисляет до 10%. Конечно, не все партнеры подходят лично мне, но выбрать что-то интересное можно. Я, например, передвигаюсь по городу только с Gett.Но самое интересное в бонусных программах (а чаще, к сожалению, неинтересное) – куда я могу потратить эти заработанные бонусы. Здесь с нашей картой Сбербанка тоже все просто.В любое время, даже ночью, можно зайти на сайт «Спасибо от Сбербанка. Путешествия» и обменять бонусы на билеты разных авиакомпаний и отели по всему миру. Например, если вы накопили 1000 бонусов, вы получите скидку 1000 рублей на авиабилет. Если бонусов хватает на всю стоимость билета, вы можете купить его за 1 рубль, а оставшуюся сумму оплатить бонусами СПАСИБО. Также бонусы можно обменять на скидку до 99% на товары у партнеров, например, в интернет-магазине Ozon.ru, аптеке Ригла или на Wildberries.ru (крупнейший онлайн-магазин одежды и обуви в Рунете). Весь список партнеров можно посмотреть здесь.Другие банки, как правило, используют непростую систему конвертации бонусов в скидки. 1 бонус не равен 1 рублю, курс меняется время от времени. Это также неудобно и неприятно, как следить за скачущими курсами валют.Вот, например, возьмем систему конвертации покупок в мили, а миль – в авиабилеты. Мильные программы страдают от следующих минусов, которые не видны на первый взгляд.Только некоторые клиенты всерьез занимаются подсчетом, сколько рублей они потратили, чтобы получить эти мили, и какую ценность в итоге они получили. Скажем, за каждые потраченные 50 рублей я получаю 1 милю. Соответственно, чтобы мне накопить 15 000 бонусных миль, мне нужно потратить 750 тысяч рублей. Если я в итоге за эти мили приобретаю билет стоимостью 7000 рублей, это означает, что выгода, или возврат для меня, составляет меньше, чем 1% (0,93% - делим 7000 на 750 000 рублей). Мы увлеченно собираем мили, не задумываясь, что вообще-то возврат невелик.Как правило, билет нельзя купить только за бонусные мили. Авиакомпании требует доплатить рублями за топливный сбор и получается, что билет не совсем «бонусный», и что возврат составляет еще меньше.Количество таких билетов ограничено и часто нельзя улететь в популярном направлении в сезон (например, в Барселону летом). И приходится брать ночной рейс в Иркутск в ноябре.Даже если другой авиаперевозчик предлагает билеты по выгодной цене, приходится покупать билеты на самолеты компании, к которому «привязана» мильная программа.Конечно, у мильных программ есть и плюсы: можно выгодно использовать мили для повышения класса обслуживания до бизнес-класса. Но в текущей экономической ситуации, возможно, лучше накопить бонусы на дополнительную поездку - например, в Париж? Как говорится, туда постоянно снова хочется…Возьмем, например, билет Москва-Петербург-Москва: сейчас его средняя цена - 5000 рублей. Чтобы полететь за бонусы СПАСИБО, надо в течение года тратить по карте Премьер примерно 28 000 рублей в месяц. Если я буду платить мильной картой одной из крупных авиакомпаний, мне придется тратить по карте уже 55 000 в месяц плюс доплатить топливный сбор 3000 рублей.Карта Премьер стоит 4900 рублей в год, в пересчете на месяц это 409 рублей. Не очень много. Чтобы «выйти в плюс» и заработать больше бонусов СПАСИБО, чем 4900, надо также тратить по карте в месяц около 28 000 рублей. Или 56 000 рублей в течение 6 месяцев. Или 112 000 в течения трех месяцев. Так что карту можно «окупить» и за 3 месяца, если на них приходятся крупные покупки. А если внимательно изучить каталог партнеров, начисляющих бонусы и совершать привычные покупки у них, карта окупится еще быстрее.Я трачу по карте куда больше, наличные почти не использую: держу одну-две тысячи рублей в кошельке на всякий случай. Но вообще карту можно получить и бесплатно в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер», если держать в банке на счетах и вкладах сумму от 2,5 млн рублей. В этом случае выдадут не только одну карту, поскольку владельцу пакета положено:- до 5 премиальных карт с бонусами (можно открыть в разных валютах или сделать дополнительную карту для близкого человека и вместе копить бонусы);- PriorityPass, который дает бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру. Это удобно, когда путешествуешь с детьми;- повышенные ставки по вкладам и льготный курс валют.По-моему, очень круто. Самая лучшая карта на российском рынке, с которой можно летать практически бесплатно по всему миру. Всего за 4900 в год.Для этого надо просто зайти на страницу www.sberbank.ru/premier на сайте Сбербанка и оставить заявку, а затем получить карту в одном из офисов с премиальной зоной «Сбербанк Премьер», которых в Москве более 200.До конца 2016 года карту можно открыть только на территории Москвы. Дальше – надеемся, что она получит такую же горячую любовь наших клиентов, как и нашу, и мы сделаем тираж на всю Россию.Приятного пользования, друзья!