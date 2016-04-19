Представляем самую лучшую карту на российском рынке. Да-да, карту Сбербанка

Всем привет, дорогие друзья!
Вот и настал наконец тот чудесный момент моей работы в Сбербанке, когда я могу с уверенностью сказать, что я пользуюсь лучшей платежной картой на рынке, и эта карта – карта Сбербанка.
Но начну я с далекого прошлого. Первую личную (не зарплатную) карту я открыла много лет назад в Альфа-банке – она позволяла накапливать мили Аэрофлота. На тот момент эти мили были куда более важным параметром при выборе карты, чем собственно банк, но и на Альфу я совершенно не жаловалась. Потом у меня появилась карта Связного Банка, с которой у меня точно так же были теплые отношения, и я пользовалась ими двумя. Связной Банк в пору своего существования давал возможность тратить бонусы Связного Клуба на полеты, купленные через специальный портал, и это было здорово – поскольку я стараюсь осуществлять максимум своих покупок и платежей по карте, я успевала накопить приличную сумму бонусов/миль на обеих картах.
Летаю я действительно очень много, и люди, подписанные на мой профиль в Фейсбуке, часто считают, что я только этим и занимаюсь, хотя я просто склонна больше информировать общественность о прекрасном за пределами нашей Родины. Тем не менее, думаю, что за свою жизнь я уже налетала около миллиона километров по всему миру. Даже страшно представить.
Но вернемся к карте. Часто говорят, что нельзя запускать продукт, ориентируясь на собственные потребности – нужно спрашивать клиентов. Мое же глубокое убеждение, что собственные нужды, возможно, и есть единственная точка опоры в понимании того, что нужно делать. И, да, - представлять затем свою идею решения проблемы клиентам, спрашивать, наблюдать. Я уже не раз убеждалась в том, что клиенты будут любить твой продукт только тогда, когда ты сам являешься его фанатом.
И вот теперь я – горячая фанатка нашего нового продукта, в создании которого принимала непосредственное участие.
Вот она, наша прекрасная героиня – карта Премьер.
Итак, чем же она хороша?
Все очень просто – за покупки по карте Премьер начисляются 3% бонусов СПАСИБО в самых интересных категориях:
- кафе / бары/ рестораны (включая зарубежные!);
- путешествия (билеты, отели);
- автозаправки.
Категорию не нужно выбирать – 3% начисляются за покупки в каждой.
За все другие покупки начисляются 1% бонусами – это в 2 раза больше, чем по обычным картам Сбербанка.
Некоторые банки предлагают 5% и даже 10% бонусов за покупки по картам. Но, как правило, эти предложения действуют ограниченное время и не на очень популярную категорию трат. Например, «10% только в июле, только в аптеках». В таких спецпредложениях легко запутаться и забыть, что в аптеках надо расплачиваться только в июле, а в августе бонусов уже не будет. Должно быть что-то более постоянное в нашем меняющемся мире.
Впрочем, Сбербанк тоже проводит акции с партнерами. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Например, за поездки на такси Gett вы получите 4%, Enter начисляет до 10%. Конечно, не все партнеры подходят лично мне, но выбрать что-то интересное можно. Я, например, передвигаюсь по городу только с Gett.
Но самое интересное в бонусных программах (а чаще, к сожалению, неинтересное) – куда я могу потратить эти заработанные бонусы. Здесь с нашей картой Сбербанка тоже все просто.
Легко запомнить, что 1 бонус равен 1 рублю скидки.
В любое время, даже ночью, можно зайти на сайт «Спасибо от Сбербанка. Путешествия» и обменять бонусы на билеты разных авиакомпаний и отели по всему миру. Например, если вы накопили 1000 бонусов, вы получите скидку 1000 рублей на авиабилет. Если бонусов хватает на всю стоимость билета, вы можете купить его за 1 рубль, а оставшуюся сумму оплатить бонусами СПАСИБО. Также бонусы можно обменять на скидку до 99% на товары у партнеров, например, в интернет-магазине Ozon.ru, аптеке Ригла или на Wildberries.ru (крупнейший онлайн-магазин одежды и обуви в Рунете). Весь список партнеров можно посмотреть здесь.
Другие банки, как правило, используют непростую систему конвертации бонусов в скидки. 1 бонус не равен 1 рублю, курс меняется время от времени. Это также неудобно и неприятно, как следить за скачущими курсами валют.
Вот, например, возьмем систему конвертации покупок в мили, а миль – в авиабилеты. Мильные программы страдают от следующих минусов, которые не видны на первый взгляд.
1. Процент выгоды для клиента всегда неочевиден. Только некоторые клиенты всерьез занимаются подсчетом, сколько рублей они потратили, чтобы получить эти мили, и какую ценность в итоге они получили. Скажем, за каждые потраченные 50 рублей я получаю 1 милю. Соответственно, чтобы мне накопить 15 000 бонусных миль, мне нужно потратить 750 тысяч рублей. Если я в итоге за эти мили приобретаю билет стоимостью 7000 рублей, это означает, что выгода, или возврат для меня, составляет меньше, чем 1% (0,93% - делим 7000 на 750 000 рублей). Мы увлеченно собираем мили, не задумываясь, что вообще-то возврат невелик.
2. Топливный сбор. Как правило, билет нельзя купить только за бонусные мили. Авиакомпании требует доплатить рублями за топливный сбор и получается, что билет не совсем «бонусный», и что возврат составляет еще меньше.
3. Не всегда можно купить билеты за бонусные мили. Количество таких билетов ограничено и часто нельзя улететь в популярном направлении в сезон (например, в Барселону летом). И приходится брать ночной рейс в Иркутск в ноябре.
4. Бонусные мили часто привязаны к конкретной авиакомпании. Даже если другой авиаперевозчик предлагает билеты по выгодной цене, приходится покупать билеты на самолеты компании, к которому «привязана» мильная программа.
Конечно, у мильных программ есть и плюсы: можно выгодно использовать мили для повышения класса обслуживания до бизнес-класса. Но в текущей экономической ситуации, возможно, лучше накопить бонусы на дополнительную поездку - например, в Париж? Как говорится, туда постоянно снова хочется…
А теперь еще более конкретно.
Возьмем, например, билет Москва-Петербург-Москва: сейчас его средняя цена - 5000 рублей. Чтобы полететь за бонусы СПАСИБО, надо в течение года тратить по карте Премьер примерно 28 000 рублей в месяц. Если я буду платить мильной картой одной из крупных авиакомпаний, мне придется тратить по карте уже 55 000 в месяц плюс доплатить топливный сбор 3000 рублей.
Как «окупить» карту за 3 или 6 месяцев?
Карта Премьер стоит 4900 рублей в год, в пересчете на месяц это 409 рублей. Не очень много. Чтобы «выйти в плюс» и заработать больше бонусов СПАСИБО, чем 4900, надо также тратить по карте в месяц около 28 000 рублей. Или 56 000 рублей в течение 6 месяцев. Или 112 000 в течения трех месяцев. Так что карту можно «окупить» и за 3 месяца, если на них приходятся крупные покупки. А если внимательно изучить каталог партнеров, начисляющих бонусы и совершать привычные покупки у них, карта окупится еще быстрее.
Я трачу по карте куда больше, наличные почти не использую: держу одну-две тысячи рублей в кошельке на всякий случай. Но вообще карту можно получить и бесплатно в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер», если держать в банке на счетах и вкладах сумму от 2,5 млн рублей. В этом случае выдадут не только одну карту, поскольку владельцу пакета положено:
- до 5 премиальных карт с бонусами (можно открыть в разных валютах или сделать дополнительную карту для близкого человека и вместе копить бонусы);
- PriorityPass, который дает бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру. Это удобно, когда путешествуешь с детьми;
- повышенные ставки по вкладам и льготный курс валют.
По-моему, очень круто. Самая лучшая карта на российском рынке, с которой можно летать практически бесплатно по всему миру. Всего за 4900 в год.
Как получить карту
Для этого надо просто зайти на страницу www.sberbank.ru/premier на сайте Сбербанка и оставить заявку, а затем получить карту в одном из офисов с премиальной зоной «Сбербанк Премьер», которых в Москве более 200.
До конца 2016 года карту можно открыть только на территории Москвы. Дальше – надеемся, что она получит такую же горячую любовь наших клиентов, как и нашу, и мы сделаем тираж на всю Россию.
Приятного пользования, друзья!
Комментарии 12
Стоит 590 рублей в год. Возврат деньгами на карту за покупки билетов любых авиакомпаний, отелей мира, прокат авто.
Знаю еще пару банков с возвратом денег за авиабилеты и отели на условиях лучше Сбера, просто МТС - самая выгодная.
Так что Сбер плетется в хвосте, прогресс, конечно, есть, но гордится пока нечем!
Один огромный жирный минус перекрывает все "прелести" карты.
Что удобнее - тратить рубли или бонусы (мили и прочие фантики-спасибки) ?
Тинькофф предлагает бонусы в реальных рублях, которые тратим там, где нужно клиенту - http://www.banki.ru/blog/kamo4/7673.php
Плюсов по сравнению с теми же Тинькофф или Тач не увидел.
Ну не скажите. У меня билет 21100р, а компенсация требует 24000 мили.
2900 мили улетают в трубу, а это 145 000р расходов по карте.
Или же нужно нужно подгадывать всяческие варианты.
Автозаправки, аптеки и авиабилеты это очень хорошие категории. В москве есть аптеки,где можно сделать оплату спасибками. И данный продукт будет ещё интереснее в составе премиального продукта. И, мне кажется, что в этом есть экономический резон.
Ах да на те категории которые рекламирует Сбер по 3%, само собой 5% кэшбэка.
Не поняла с чего это я должна быть так истерично счастлива даря Сберу 5 тыс.?
@.
какое-то третье юр. лицо (АО Центр программ лояльности») будет по неизвестному алгоритму решать начислять мне баллы или нет - нет уж спасибо, кешбэк деньгами по любому надежнее
Скажите пожалуйста, Сбербанк планирует сделать постоянными такие начисления по карте Visa Премьер, после 07.03.2018?
- кафе / бары/ рестораны (включая зарубежные!);
- путешествия (билеты, отели);
- автозаправки.
Категорию не нужно выбирать – 3% начисляются за покупки в каждой.
За все другие покупки начисляются 1% бонусами – это в 2 раза больше, чем по обычным картам Сбербанка.
С уважением,
Александр
Тратить 28000р. каждый месяц чтобы только отбить годовую комиссию? По-моему, очень сомнительное удовольствие:)
Вернее, тратить по 28тыр в месяц полгода, чтобы отбить комиссию, потом можно начать получать бонусы. Удовольствие более чем сомнительное
)