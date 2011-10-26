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Австралийский Банк запустил мобильную инновацию

26.10.2011 21:06 1 3 497 просмотров
Австралийский Банк Commonwealth Bank запустил по-настоящему инновационное приложение для оплаты через IPhone.

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Kaching


Приложение называется "Kaching". Данное приложение позволяет пользователям Facebook или через е-маил переводить деньги своим друзьям.

На сайте банка приведены основные сервисы данного приложения:

Оплата по Мобильному
С новым приложением, мы можете отправить деньги вашему другу, так же просто как отправка SMS.

Оплата по Электронной Почте
Сделать платеж с помощью контактов в электронной почте или непосредственного ввода адреса электронного адреса.

Оплата через Facebook
Удобное приложение для оплаты вашим друзьям в FaceBook c помощью Kaching.

Услуга Безконтактный
Использование iPhone 4 или 4S в качестве бесконтактного устройства по оплате товаров и услуг. Для подключения услуги необходимо получить доступ к iCarte в Commonwealth Bankе. Это услуга доступна везде, где принимается PayPass.

В настоящий момент, услуга доступна только для iPhonа, но в будущем планируется расширить этот сервис и для других телефонов.

Вы можете понаблюдать за презентацией этого приложения, нажав здесь.

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