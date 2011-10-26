Австралийский Банк запустил мобильную инновацию

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Kaching
Приложение называется "Kaching". Данное приложение позволяет пользователям Facebook или через е-маил переводить деньги своим друзьям.
На сайте банка приведены основные сервисы данного приложения:
Оплата по Мобильному
С новым приложением, мы можете отправить деньги вашему другу, так же просто как отправка SMS.
Оплата по Электронной Почте
Сделать платеж с помощью контактов в электронной почте или непосредственного ввода адреса электронного адреса.
Оплата через Facebook
Удобное приложение для оплаты вашим друзьям в FaceBook c помощью Kaching.
Услуга Безконтактный
Использование iPhone 4 или 4S в качестве бесконтактного устройства по оплате товаров и услуг. Для подключения услуги необходимо получить доступ к iCarte в Commonwealth Bankе. Это услуга доступна везде, где принимается PayPass.
В настоящий момент, услуга доступна только для iPhonа, но в будущем планируется расширить этот сервис и для других телефонов.
Вы можете понаблюдать за презентацией этого приложения, нажав здесь.
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