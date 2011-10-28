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Магазин будущего

28.10.2011 01:10 3 1 365 просмотров
На этой неделе проходит 4-ый Международный Форум по Нанотехнологиям RUSNANOTECH Expo 2011. Форум сосредоточен на обсуждении вопросов инновационного развития и создания наноиндустрий в различных отраслях экономики.

В рамках форума представлен проект «Магазин будущего». Это новый проект, созданный совместно РОСНАНО, Х5 Retail Group N.V. и ОАО «Ситроникс».
Компании вложат порядка 350 млн. рублей в создание такого магазина.

За счет использования RFID-меток в новом магазине информация о стоимости товаров считывается дистанционно, что позволяет исключить из процесса покупки кассира и избавиться от очередей.

Штрих-коды на продуктах будут заменены на чипы, они позволят отслеживать срок годности товара, его перемещение, стоимость, а также помогут отличить контрафактную продукцию от лицензионной. Стоимость покупки будет считывать сканер на электронной кассе. Вы подходите к электронной кассе, ставите корзину с продуктами на сканирующее устройство и на экране дисплея появляется список ваших покупок и общая стоимость товаров. Оплата осуществляется на том же терминале с использованием мобильного устройства.
Первый "магазин будущего" будет доступен только сотрудникам компании, и откроется он в главном офисе X5 в Москве.

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А вот для примера магазин женской одежды.

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Комментарии 3

Першинг  (Першинг)
#
Ах, видео не открывается!
Юрий Антипов  (yantipov)
#
Попробуйте, сейчас должно работать !
Першинг  (Першинг)
#
Спасибо. Работает. ))
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