Страхование от кражи со взломом в интернет-банкинге

Достаточно любопытный сервис предлагает своим клиентам Nordea Банк в Дании. Банк предлагает застраховаться от взлома и кражи денег со счета в интернет-банкинге.
Услуга предлагается клиентам малого и среднего бизнеса. В случае, если происходит страховой случай, страховая компания компенсирует убытки компании, которая понесла ущерб в результате взлома и кражи в интернет-банкинге.
Есть несколько страховых компаний на рынке страхования Дании, которые предлагают подобные сервис. Подключить данную страховую услугу можно через систему интернет-банкинг.
Данная услуга была бы актуальна и на Российском рынке. Причем от внедрения такой услуги выигрывают все ее участники. Банки снимают с себя обязательства по покрытию ущерба, в случае взлома системы интернет-банкинга. Кроме того банки получают дополнительную экспертизу, в лице страховых компаний по защите системы Клиент-Банк. И наконец, клиент, в случае взлома системы и крыжи денег со счета, гарантированно получает страховое возмещение.
А вы как считаете?
Комментарии 8
А с уверенностью, что не обманут - напряжёнка.
2. большое поле для страхового мошеничества клиентом. Взломал свой аккаунт, перевел деньги на киви-кошелек, получил страховое возмещение - малина
А можете ссылочку на условия страхования в дании дать, интересно почитать
Ну и конечно же банк выступает в роли защитника интересов клиента.
2. В Дании клиент на такое не пойдет. А если пойдет, то его ждет большой штраф или тюрьма.
Ссылку, конечно же дам, только к сожалению она на датском языке:
http://netbanksindbrud.willisweb.dk/forside/