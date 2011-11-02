Страхование от кражи со взломом в интернет-банкинге

Достаточно любопытный сервис предлагает своим клиентам Nordea Банк в Дании. Банк предлагает застраховаться от взлома и кражи денег со счета в интернет-банкинге.



Услуга предлагается клиентам малого и среднего бизнеса. В случае, если происходит страховой случай, страховая компания компенсирует убытки компании, которая понесла ущерб в результате взлома и кражи в интернет-банкинге.

Есть несколько страховых компаний на рынке страхования Дании, которые предлагают подобные сервис. Подключить данную страховую услугу можно через систему интернет-банкинг.



Данная услуга была бы актуальна и на Российском рынке. Причем от внедрения такой услуги выигрывают все ее участники. Банки снимают с себя обязательства по покрытию ущерба, в случае взлома системы интернет-банкинга. Кроме того банки получают дополнительную экспертизу, в лице страховых компаний по защите системы Клиент-Банк. И наконец, клиент, в случае взлома системы и крыжи денег со счета, гарантированно получает страховое возмещение.



А вы как считаете?

