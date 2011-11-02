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Страхование от кражи со взломом в интернет-банкинге

02.11.2011 01:21 8 3 800 просмотров
Достаточно любопытный сервис предлагает своим клиентам Nordea Банк в Дании. Банк предлагает застраховаться от взлома и кражи денег со счета в интернет-банкинге.

Услуга предлагается клиентам малого и среднего бизнеса. В случае, если происходит страховой случай, страховая компания компенсирует убытки компании, которая понесла ущерб в результате взлома и кражи в интернет-банкинге.
Есть несколько страховых компаний на рынке страхования Дании, которые предлагают подобные сервис. Подключить данную страховую услугу можно через систему интернет-банкинг.

Данная услуга была бы актуальна и на Российском рынке. Причем от внедрения такой услуги выигрывают все ее участники. Банки снимают с себя обязательства по покрытию ущерба, в случае взлома системы интернет-банкинга. Кроме того банки получают дополнительную экспертизу, в лице страховых компаний по защите системы Клиент-Банк. И наконец, клиент, в случае взлома системы и крыжи денег со счета, гарантированно получает страховое возмещение.

А вы как считаете?

Комментарии 8

Першинг  (Першинг)
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Я считаю - хорошая услуга. Но зависит от цены вопроса и уверенности, что страховка будет выплачена.
А с уверенностью, что не обманут - напряжёнка.
axtrace  (axtrace)
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а как клиент или Банк докажет, что был совершен взлом?
Юрий Антипов  (yantipov)
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Это не составит особого труда. Клиенту нужно написать заявление с подробным описанием ситуации, а банк все тчательно проверит. Если совершаются подобные взломы и то служба безопасности банков их отслеживает. Есть разные варианты проверки, но к сожалению раскрывать их не могу.
axtrace  (axtrace)
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1. то есть страховщиком в данном случае выступает сам банк? сам себе судья
2. большое поле для страхового мошеничества клиентом. Взломал свой аккаунт, перевел деньги на киви-кошелек, получил страховое возмещение - малина smile:)

А можете ссылочку на условия страхования в дании дать, интересно почитать
Юрий Антипов  (yantipov)
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1. Банки, как правило, делают комплексное страхование, куда включают риски фрода.
Ну и конечно же банк выступает в роли защитника интересов клиента.

2. В Дании клиент на такое не пойдет. А если пойдет, то его ждет большой штраф или тюрьма.
Ссылку, конечно же дам, только к сожалению она на датском языке:
http://netbanksindbrud.willisweb.dk/forside/
Гектор  (Гектор)
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Очень интересная информация! Хорошо бы добавить какие-то цифры по поводу стоимости страховки!
Юрий Антипов  (yantipov)
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Цена страховки зависит от размена компании и уровня страхового покрытия. В среднем от 500 до 5000 тысяч датских крон, что приблизительно от 2800 до 27 000 рублей в год.
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