Как рождаются банковские инновации? - глава 1.

Банковский бизнес - неблагодарная почва для инноваций. Банковский бизнес строится на оценке рисков, в то время как инновация требует принятия рисков, порой самых необоснованных.

Кроме того, банковские инновации во многом зависят от возможности нескольких сторон, или группы участников. Например, срочный платеж через систему БЭСП (система банковских электронных срочных платежей) требует, чтобы банк плательщика и банк получателя поддерживали одну и ту же возможность. Иначе это называется инновационное развитие продукта в сложной модели.



Каким образом возникают инновации в банковском бизнесе?

За последнее десятилетние основные инновации происходили в США и рождались они благодаря клиенту.



Клиент оказался основным драйвером в инновационном развитии банков. В частности, в системе банковских услуг для корпоративных клиентов, 60 % инноваций предложил сам клиент. В случае частных клиентов, почти половина инноваций создал клиент. Это означает, что инновационные услуги, возникли благодаря нуждам или требованиям клиента!!!!

Иначе говоря, существует так называемый требовательный “инновационный” клиент, на уступки которого идет банк, тем самым, благодаря которому внедряет новую услугу. И именно благодаря этим клиентам банк внедряет новые инициативы, разрабатывает новые продукты.

Примером может послужить создание банковской выписки. Автоматизированная платежная ведомость или банковская выписка, изначально была разработана клиентом банка, для своих внутренних целей в начале 60-х годов, а коммерческие банки начали предлагать банковскую выписку только в 80-х. Некоторые даже значительно позже.

Но не все инновации, созданные клиентом, имеет смысл внедрять или, по крайней мере, не сразу.

Тем не менее, банкам необходимо более внимательно относиться к пожеланиям клиентов, их изобретательности. Это способствует развитию инноваций в банковской сфере услуг. Как правило, клиент предлагает уже готовое решение, и банку нужно перейти к непосредственной реализации, тем самым экономя время и деньги.



Ну и наконец, проведение клиентских опросов способствует развитие инноваций, поскольку клиенты сами готовы к открытому диалогу с банками и с удовольствием выскажут свои мнения, на ту или иную тему, что способствует созданию новых продуктов и банковским инновациям.



Так просто и легко!!!