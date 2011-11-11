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Лучшие ролики на тему мобильного банкинга

11.11.2011 09:00 1 2 771 просмотр
Дорогие друзья,
Хочу предложить вашему вниманию подборку роликов на тему мобильного банкинга. Ролики иллюстрируют различные инновации в мобильном банкинге.

Первый ролик от компании iZettle.
В июне в Швеции запущена новая услуга по оплате кредитной картой через Iphone. Все что нужно, это Iphone и iZettle.

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Еще один замечательный ролик представлен Discover Card, и демонстрирует технологию Square. Технология Square совсем новая. В России пока не реализована и возможно имеет смысл задуматься о первом пилоте. В США эта технология широко применяется в торговых сетях. Около 800 000 мерчентов подключены к системе Square. В одном из следующих сообщениях, я подробней расскажу об этой технологии и Square ключах.
А пока посмотрите ролик.

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Компания ANZ goMoneу представила мобильный банк для Iphonа. Приложение доступно для австралийских и новозеландских клиентов.

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Ну и в заключении, хочу показать ролик сделанный совместно компанией Microsoft и банком BNP Paribas.
В нем представлен Розничный Банк светлого будущего, построенный на технологии Microsoft и Windows Phone 7. Немного затянут, но интересный.

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Спасибо за внимание,
ЮА

Комментарии 1

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Блин, как же быстро на роликах у всех моГильный интернет работает! smile:(
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