Лучшие ролики на тему мобильного банкинга

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Дорогие друзья,Хочу предложить вашему вниманию подборку роликов на тему мобильного банкинга. Ролики иллюстрируют различные инновации в мобильном банкинге.Первый ролик от компании iZettle.В июне в Швеции запущена новая услуга по оплате кредитной картой через Iphone. Все что нужно, это Iphone и iZettle.Еще один замечательный ролик представлен Discover Card, и демонстрирует технологию Square. Технология Square совсем новая. В России пока не реализована и возможно имеет смысл задуматься о первом пилоте. В США эта технология широко применяется в торговых сетях. Около 800 000 мерчентов подключены к системе Square. В одном из следующих сообщениях, я подробней расскажу об этой технологии и Square ключах.А пока посмотрите ролик.Компания ANZ goMoneу представила мобильный банк для Iphonа. Приложение доступно для австралийских и новозеландских клиентов.Ну и в заключении, хочу показать ролик сделанный совместно компанией Microsoft и банком BNP Paribas.В нем представлен Розничный Банк светлого будущего, построенный на технологии Microsoft и Windows Phone 7. Немного затянут, но интересный.Спасибо за внимание,ЮА