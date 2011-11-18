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Новый кошелек от лаборатории Google X

18.11.2011 08:24 7 2 087 просмотров
Компания Google разрабатывает много новых инновационных устройств и технологий, позволяющих через интернет контролировать работу домашней бытовой техники, использовать роботов и искусственный разум. Но одна из инноваций, связанная с банковскими технологиями, особо привлекла мое внимание. Речь пойдет о Google Wallet нового поколения.

По словам очевидцев, исследовательский комплекс Google X состоит из двух лабораторий. Первая занимается разработкой устройств, позволяющих через интернет контролировать работу домашней бытовой техники. Вторая занимается разработкой роботов и созданием искусственного разума.

В мае на конференции разработчиков программ Google был представлен целый ряд инноваций, связанных с подключением всевозможных приборов и устройств к интернету. Например, был представлен холодильник, подключенный к интернету, который сам может заказывать в магазине те продукты, которые заканчиваются. Кофе-машина с выходом в интернет и по вашей удаленной команде сварит вам кофе. Автомобиль, оборудованный GPS и доступом в интернет, который является платежным средством по оплате страховки, парковки, бензина, ТО, а также может заказать для вас еду в ближайшем ресторане быстрого питания.
Но и это еще не все, на выставке был представлен Google кошелек нового поколения. В настоящий момент Google кошелек, является бесконтактным платежным средством по оплате товаров. В скором будущем Google кошелек будет дополнен двумя новыми функциями. Это:
- Учет расходов и доходов владельца
- Финансовый консультант по инвестициям

Функция учета расходов и доходов, напоминает домашнюю бухгалтерию, которая предназначена для ведения учета финансов владельца. Программа позволяет контролировать расходы владельца, осуществлять оплату регулярных платежей, оплату по кредиту и планировать расходы и доходы будущих периодов.
Функция финансового консультанта позволяет управлять финансовым состоянием своего клиента. Клиент задает стратегию для инвестирования, а Google кошелек зарабатывает для владельца деньги. На основе анализа биржевых показателей, кошелек самостоятельно совершает сделки по покупке или продаже.
По словам профессиональных трейдеров, такие финансовые консультанты смогут заработать на 15-20 % больше любой успешной торговой стратегии, что позволит дополнительно увеличить доход своему клиенту.
Вы можете себе представить, что может произойти, если хотя бы каждый второй пользователь Google кошелька подключит себе опцию финансового консультанта?

В заключении, хочу показать небольшой видео ролик, который демонстрирует текущие возможности Google кошелька?

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Спасибо за внимание,
ЮА

Комментарии 7

Сергей Семенов  (semeon)
#
Круто. Так и до очередного финансового кризиса не далеко.
Першинг  (Першинг)
#
Так он ещё не кончался!
Должен кончится, а уж только потом начинаться снова! smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Очень ценю усилия Гугла, но при всём желании не могу представить себе холодильник в качестве ответственного за мой рацион. Допустим, я купила пирожное, положила его в холодильник, а потом достала и благополучно съела. Возвращаюсь на следующий день домой, а меня ждёт новое пирожное: холодильник заказал! А как же фигура? Одно дело, пирожное раз в месяц, другое - каждый день! Но разве холодильнику по силам понять женщину? Какая-то странная это у Гугла затея, на мой взгляд.
С кошельком, наверное, идея получше. Но тут велика опасность стать жертвой телефонных хакеров, которые в нашей стране точно не дремлют. Я не права?
Першинг  (Першинг)
#
Марина, а если его запрограммировать на пирожное раз в месяц? smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Тамара, как же можно? А если я решу позволить его себе 2 раза в месяц? Или раз в 2 месяца? У меня такие решения проистекают спонтанно и исключительно под настроение. Это на 100% женская логика!
annette jarmush  (annush)
#
Гуггл вне конкуренции! Как же остальные до этого не додумались?smile:))
( было бы интересно узнать о подобных разработках в других корпорациях)
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