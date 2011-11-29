Новая эра ТВ Кошельков.

Если заглянуть немного в будущее, то перед глазами открывается невероятная картина мобильных кошельков и виртуальных банков. Но это еще не все. В скором будущем через интернет вы сможете управлять кофеваркой, холодильником, автомобилем и даже целым домом...
Давайте продолжил этот ряд и представим, что будет, если подключить к интернету - телевизор?
Телевизор с доступом в интернет.
В начале этого года правительственная комиссия приняла постановление о переходе на цифровое телевидение. В результате этой программы к 2015 году вся Россия перейдет на цифровое вещание.
Уже сейчас более 20 миллионов россиян подключены к цифровое телевидение, а к 2015 году цифровое телевидение будет повсеместно.
При переходе на цифровое вещание, местные операторы предлагают подключить в пакете: цифровое телевидение + интернет (так получается дешевле).
По некоторым данным к 2015 году более 70 миллионов квартир будет оснащены цифровым телевидением с возможностью доступа в интернет.
Еще одним кирпичом к созданию ТВ кошельков, стала новость от компании Apple. В ближайшее время компания планирует выйти на рынок ТВ со своим новым гаджетом Apple TV-3. Данное устройство будет принципиально отличаться от своих предшественников.
А теперь соединим эти две новости и получим телевизор с доступом в интернет, т.е. ТВ кошелек.
Но зачем?
Если бы меня спросили, зачем мне в ТВ кошелек и что бы я через него покупал?
- Я бы ответил так: " Если у меня была такая возможность, я бы оплачивал абонентскую плату за ТВ , подключал платные ТВ каналы, качал бы новые фильмы и сериалы.
"А если бы ваш телевизор был подключен к интернету, вы бы им пользовались, как платежное устройство? "
"Что бы вы покупали? "
В США через телевизор покапают практически все, начиная от продуктов питания и тренажеров, заканчивая ювелирными украшениями и бытовой техникой.
100 % телезрителей смотрят телевизионную рекламу. Уже сейчас телевизор зарекомендовал себя как основной источник рекламы.
Так почему бы не использовать его как платежное устройство?
Представьте, что вы смотрите рекламу, видите интересующий вас товар и хотите купить его прямо сейчас?
Что может быть более удобным, чем воспользоваться ТВ кошельком
?
Как это работает?
Вы видите на экране интересующий вас товар, с помощью телевизионного пульта, выбираете его и добавляете в корзину, оплачиваете покупку вводом одноразового пароля и ждете товар.
И все, не вставая с дивана.
Если вам нравится и вы готовы делать покупки с помощью телевизора, значит мы с вами на верном пути в мир нереальных возможностей в ТВ кошельком !!!!
Спасибо за внимание,
ЮА
Комментарии 1
И компьютер и телевизор, по-сути являются выводными устройствами. Скорее всего, перед спецами может быть и была проблема ввода данных, как мы это делаем на ПК в сети с помощью клавиатуры и мыши, так ответ лежал на поверхности - пульт ДУ
А то что это очередной гаджет позволяющий вынимать деньги у потребителя ... сегодня это модный тренд
Често говоря меня тревожит другое, нас "заставляют/подталкивают" сидеть дома в кресле и пялиться в монитор ПК или ТВ. Мы начинаем меньше двигаться, что крайне необходимо для поддержания организма человека. Конечно, можно возразить и сказать - отлично, это даст мне кучу свободного времени провести с семьей или покататься на велике, вместо стояния в пробке и сжигания топлива (опять же экономия). Но, к сожалению, в массе своей не многие способны оторваться от монитора.
Спасибо за статью.