Новая эра ТВ Кошельков.

Если заглянуть немного в будущее, то перед глазами открывается невероятная картина мобильных кошельков и виртуальных банков. Но это еще не все. В скором будущем через интернет вы сможете управлять кофеваркой, холодильником, автомобилем и даже целым домом...Давайте продолжил этот ряд и представим, что будет, если подключить к интернету - телевизор?В начале этого года правительственная комиссия приняла постановление о переходе на цифровое телевидение. В результате этой программы к 2015 году вся Россия перейдет на цифровое вещание.Уже сейчас более 20 миллионов россиян подключены к цифровое телевидение, а к 2015 году цифровое телевидение будет повсеместно.При переходе на цифровое вещание, местные операторы предлагают подключить в пакете: цифровое телевидение + интернет (так получается дешевле).По некоторым данным к 2015 году более 70 миллионов квартир будет оснащены цифровым телевидением с возможностью доступа в интернет.Еще одним кирпичом к созданию ТВ кошельков, стала новость от компании Apple. В ближайшее время компания планирует выйти на рынок ТВ со своим новым гаджетом Apple TV-3. Данное устройство будет принципиально отличаться от своих предшественников.А теперь соединим эти две новости и получим телевизор с доступом в интернет, т.е. ТВ кошелек.Если бы меня спросили, зачем мне в ТВ кошелек и что бы я через него покупал?- Я бы ответил так: " Если у меня была такая возможность, я бы оплачивал абонентскую плату за ТВ , подключал платные ТВ каналы, качал бы новые фильмы и сериалы.В США через телевизор покапают практически все, начиная от продуктов питания и тренажеров, заканчивая ювелирными украшениями и бытовой техникой.100 % телезрителей смотрят телевизионную рекламу. Уже сейчас телевизор зарекомендовал себя как основной источник рекламы.Представьте, что вы смотрите рекламу, видите интересующий вас товар и хотите купить его прямо сейчас?Что может быть более удобным, чем воспользоватьсяВы видите на экране интересующий вас товар, с помощью телевизионного пульта, выбираете его и добавляете в корзину, оплачиваете покупку вводом одноразового пароля и ждете товар.И все, не вставая с дивана.Если вам нравится и вы готовы делать покупки с помощью телевизора, значит мы с вами на верном пути в мир нереальных возможностей в ТВ кошельком !!!!Спасибо за внимание,ЮА