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Сканируй и плати

14.12.2011 00:17 3 2 970 просмотров
Сингапурский банк OCBC выпустил мобильное приложение для Androidа, которое позволяет оплачивать счета с помощью сканирования штрих-кодов.
Это приложение дает возможность владельцам мобильных телефонов Android делать платежи, непосредственно сканируя штрих-код счета, распознать детали и осуществить платеж. С помощью камеры мобильного телефона, сканируется штрих-код счета, далее происходит распознавание, и на экране телефона появляется готовый платеж. Платеж можно авторизовать и отправить в банк. Кроме того его можно сохранить в шаблонах и использовать для будущих платежей.

Приложение также поддерживает ряд стандартных функций:
- Счета: Просмотр баланса и операций по счету.
- Переводы: Моментальный денежный перевод в Сингапур или за рубеж.
- Сканируй и плати: С помощью камеры сканируется штрих-код, распознается счет и оплачивается платеж.
- Сбереги для своей мечты: Можно задать целевую сумму и срок, за который вы хотите ее накопить. На регулярной основе, с текущего счета на накопительный счет будет периодически перечисляться сумма, тем самым накапливая целевую сумму.
- Найти OCBC: Поиск ближайшего банкомата или филиала банка OCBC.

Приложение уже доступно на сайте банка и клиенты активно начали его скачивать. Банк декларирует, что благодаря этому приложению количество клиентов - пользователей мобильного банка увеличится вдвое.

В принципе данное приложение не отличается от мобильных банков российских банков, за исключением опции сканирования и распознавания штрих кодов. Я пока не встречал такую функциональность у наших банков. Хотя ее несложно сделать, но при ее наличии, появится дополнительная привлекательность и стимул платить через мобильный банк.

В заключения хочу показать видео ролик мобильного банка OCBC:

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Спасибо за внимание,
Юрий Антипов

Комментарии 3

axtrace  (axtrace)
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довольно интересно.
а что за счета сканируются? счета поставщиков услуг? почему бы их просто не сделать сразу в электронном варианте и присылать в виде xml-файла в банк.
Юрий Антипов  (yantipov)
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Счета могут быть разные. Налоги, оплата жкх, счет на телефон, на электроэнергию, и др. Эти счета приходят в ваш почтовый ящик. В электронном виде тоже хорошо, но это уже другая услуга (e-invoice).
Oleg Sudnik  (olger)
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Оригинально сделано меню операций smile:)
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