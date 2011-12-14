Сканируй и плати

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Сингапурский банк OCBC выпустил мобильное приложение для Androidа, которое позволяет оплачивать счета с помощью сканирования штрих-кодов.Это приложение дает возможность владельцам мобильных телефонов Android делать платежи, непосредственно сканируя штрих-код счета, распознать детали и осуществить платеж. С помощью камеры мобильного телефона, сканируется штрих-код счета, далее происходит распознавание, и на экране телефона появляется готовый платеж. Платеж можно авторизовать и отправить в банк. Кроме того его можно сохранить в шаблонах и использовать для будущих платежей.Приложение также поддерживает ряд стандартных функций:Просмотр баланса и операций по счету.Моментальный денежный перевод в Сингапур или за рубеж.С помощью камеры сканируется штрих-код, распознается счет и оплачивается платеж.Можно задать целевую сумму и срок, за который вы хотите ее накопить. На регулярной основе, с текущего счета на накопительный счет будет периодически перечисляться сумма, тем самым накапливая целевую сумму.Поиск ближайшего банкомата или филиала банка OCBC.Приложение уже доступно на сайте банка и клиенты активно начали его скачивать. Банк декларирует, что благодаря этому приложению количество клиентов - пользователей мобильного банка увеличится вдвое.В принципе данное приложение не отличается от мобильных банков российских банков, за исключением опции сканирования и распознавания штрих кодов. Я пока не встречал такую функциональность у наших банков. Хотя ее несложно сделать, но при ее наличии, появится дополнительная привлекательность и стимул платить через мобильный банк.В заключения хочу показать видео ролик мобильного банка OCBC:Спасибо за внимание,Юрий Антипов