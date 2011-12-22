Вход
Профиль Блог Лента Активность

Банк Идей для Инноваций

22.12.2011 13:19 5 5 414 просмотров
Многие банки черпают идеи для инновации создавая Банки Идей. Так австралийский Commonwealth банк запустил он-лайн портал “Idea Bank”. Данный портал был запущен к столетию банка. Клиенты могут высказать свои предложения по созданию новых продуктов и услуг.
Каждый желающий может зарегистрироваться и принять участие в конкурсе. Пользователи могут поделиться, обсудить и поучаствовать в разработке идеи.

Проект открыт до марта 2012. Затем лучшие идеи будут выставлены на общее голосование. Победитель лучшей идеи получит главный приз в 10 000 $.

Банк отмечает, что победившая идея будет реализована в приоритетном порядке. Автор идеи сможет принять участие в ее создании. А перед запуском продукта, его смогут протестировать все клиенты.

Загрузка плеера



Похожий проект запущен у Альфа Банка Украины. Клиентам предлагается опубликовать свои идеи по новым продуктам, обсудить их в сообществе и оценить другие идеи. К тому же можно задать вопрос и получить консультацию сотрудника банка.

Проект “Моя Идея” доступен по адресу: http://myidea.alfabank.ua/

Российские банки пока не торопятся создавать Банки Идей. Есть проект у Альфа Банка “Альфа-Идея” и отдельные проекты на Banki.ru, но это, скорее, частная практика.
Сбербанк решил задействовать внутренние ресурсы и организовал “Биржа идей ” для сотрудников. Аналогичный проект планирует запустить Россельхозбанк. Другие банки пока не планируют создание подобных сайтов.

Спасибо за внимание,
Всегда Ваш
Юрий Антипов

Комментарии 5

К  (shlomo_chavez)
#
Вот интересно, РСХБ будет как-то за предложенные идеи благодарить?
Рожью, морковью, турнепсом? Или все на "шару" желают полезные советики заполучить smile:)
Юрий, а вступление в ВТО скажется на авторских правах и патентах в сфере IT околобанковской сферы?
Юрий Антипов  (yantipov)
#
Конечно скажется. При вступлении России в ВТО, изменится размер патентных пошлин, уплачиваемых за совершение юридически значимых действий, связанных с выдачей патентов, регистрацией авторских прав и др. Размер патентных пошлин может увеличится в несколько раз.
К  (shlomo_chavez)
#
Юрий, спасибо.
С пошлинами, регистрацией и выдачей патентов стало более понятней.
А если вот к примеру взять функционально очень схожие авторские IT права владельцев при присоединении к ВТО, в чью пользу(и чью казну) будут идти отчисления за использование объекта авторского права?
Наверное неизбежно должны последовать трения-споры-суды сторон? Если можно так назвать - будет перетрубация.
nikpl  (nikpl)
#
В Райффайзене около года назад тоже был запущен аналогичный портал Raiffeisen Idea. Так что не только Альфа и РСХБ задействуют подобные способы сбора идей, ибо это "дешево и сердито".

Но проблема еще в другом: редко когда идеи настолько блестящие, что позволяют на 3 копейки инвестиций получить 1 рубль дохода или сокращения расходов. Зачастую не очевидно какой экономический эффект принесет реализация. Поэтому важно не только изобрести, но и показать смысл идеи в деньгах, что самому инноватору зачастую более сложно, что придумать саму
инновацию - нужны другие знания и навыки. В такой ситуации и сам инноватор, и вроде бы заинтересованные внутренние заказчики имеют огромный соблазн, ну,... отложить, на потом.
А потом возникают новые проблемы и задачи, про идею забывают. Может кто-то из коллег поделится,
как сформулировать и кому назначить такой KPI, чтобы идеи собирались и не забывались, особенно если они скорее перспективные, чем сиюминутные ?
Юрий Антипов  (yantipov)
#
В разных банках по разному. Сейчас наблюдается тренд создание инновационных служб, появились запросы на менеджеров по инновациям. В их задачи входит поиск инновация, исследование, расчет проектных инициатив и управление инновационными проектами и т.д. Этим подразделениям и ставится KPI по реализации инноваций. В основном это успешная реализация инновации и в указанный срок. Если таких подразделений в банке нет, тогда такой KPI ставится для маркетинга.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения