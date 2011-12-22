Банк Идей для Инноваций

Каждый желающий может зарегистрироваться и принять участие в конкурсе. Пользователи могут поделиться, обсудить и поучаствовать в разработке идеи.
Проект открыт до марта 2012. Затем лучшие идеи будут выставлены на общее голосование. Победитель лучшей идеи получит главный приз в 10 000 $.
Банк отмечает, что победившая идея будет реализована в приоритетном порядке. Автор идеи сможет принять участие в ее создании. А перед запуском продукта, его смогут протестировать все клиенты.
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Похожий проект запущен у Альфа Банка Украины. Клиентам предлагается опубликовать свои идеи по новым продуктам, обсудить их в сообществе и оценить другие идеи. К тому же можно задать вопрос и получить консультацию сотрудника банка.
Проект “Моя Идея” доступен по адресу: http://myidea.alfabank.ua/
Российские банки пока не торопятся создавать Банки Идей. Есть проект у Альфа Банка “Альфа-Идея” и отдельные проекты на Banki.ru, но это, скорее, частная практика.
Сбербанк решил задействовать внутренние ресурсы и организовал “Биржа идей ” для сотрудников. Аналогичный проект планирует запустить Россельхозбанк. Другие банки пока не планируют создание подобных сайтов.
Спасибо за внимание,
Всегда Ваш
Юрий Антипов
Комментарии 5
Рожью, морковью, турнепсом? Или все на "шару" желают полезные советики заполучить
Юрий, а вступление в ВТО скажется на авторских правах и патентах в сфере IT околобанковской сферы?
С пошлинами, регистрацией и выдачей патентов стало более понятней.
А если вот к примеру взять функционально очень схожие авторские IT права владельцев при присоединении к ВТО, в чью пользу(и чью казну) будут идти отчисления за использование объекта авторского права?
Наверное неизбежно должны последовать трения-споры-суды сторон? Если можно так назвать - будет перетрубация.
Но проблема еще в другом: редко когда идеи настолько блестящие, что позволяют на 3 копейки инвестиций получить 1 рубль дохода или сокращения расходов. Зачастую не очевидно какой экономический эффект принесет реализация. Поэтому важно не только изобрести, но и показать смысл идеи в деньгах, что самому инноватору зачастую более сложно, что придумать саму
инновацию - нужны другие знания и навыки. В такой ситуации и сам инноватор, и вроде бы заинтересованные внутренние заказчики имеют огромный соблазн, ну,... отложить, на потом.
А потом возникают новые проблемы и задачи, про идею забывают. Может кто-то из коллег поделится,
как сформулировать и кому назначить такой KPI, чтобы идеи собирались и не забывались, особенно если они скорее перспективные, чем сиюминутные ?