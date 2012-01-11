Банковские Инновации. Календарь событий 2012 года.

Дорогие друзья !!!
Заканчиваются новогодние праздники и время подумать и спланировать свой календарь на 2012 год. Хочу предложить вашему вниманию подборку интересных событий, форумов и конференций 2012 года в сфере Банковских Инноваций.
Саммит Mobile Financial Services & NFC 2012
31 января – 1 февраля 2012.
Лондон, Великобритания
Страница Конференции: www.mobile-financialservices.com
Форум Finovate Europe 2012
Вторник, 7 февраля 2012.
Лондон, Великобритания
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.finovate.com/europe2012/register.html
. Список компаний которые будут представлены на форуме: http://www.finovate.com/europe2012/presenters.html
.
Форум iFin-2012
XII Международный Форум iFin-2012 "Электронные финансовые услуги и технологии в России"
7-8 февраля 2012.
Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская" (Площадь Европы, 2)
Программа, условия участия и иная информация о мероприятии доступна на официальной странице Форума: www.forumifin.ru
Текущий список компаний-участников:http://forumifin.ru/participants/
.
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.forumifin.ru/participants_info/info.aspx
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Форум Информационная безопасность банков
13–18 февраля 2012.
Магнитогорск, Республика Башкортостан
Страница Конференции: www.ib-bank.ru/ibb
Конференция Russian ATMs 2012
24-25 Апреля 2012.
Милан Отель, Москва, Россия
Страница Конференции: www.atmiaconferences.com
CARDEX & IT SECURITY 2012
Защита информации. Смарт-карты. ID-технологии. Банковское оборудование (специализированная секция в рамках MIPS)
Сardex & IT Security
24-27 апреля 2012.
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Страница Конференции: www.cardexpo.ru
DIGITAL BUSINESS Россия 2012
15 - 16 мая 2012.
Маpриотт Гранд Отель, Москва, Россия
Страница Конференции: http://www.adamsmithconferences.com/ru/event/digital-business-russia
3-й Международный Форум 2012. «Инновации.
Дистанционные сервисы, карты и платежи»
Мировые тенденции и прогнозы развития дистанционных каналов банковского обслуживания. Банки и телекоммуникационные компании: конкуренция и сотрудничество. Лучшие практики внедрения систем дистанционного обслуживания в банках. Дистанционный банкинг и новая парадигма информационной безопасности.
21–22 мая 2012.
ФОРУМ ХОЛЛ, Москва, Россия
Страница Конференции: http://plus-forum.com
EU-Russia Innovation Forum 2012
Основная тематика обсуждения данного Форума – это Партнерство для модернизации, а именно: Основания и поиск взаимных интересов в инновационной сфере Россия-ЕС. Механизмы совместного развития и инновационного сотрудничества России-ЕС. Возможности для развития бизнес сотрудничества, трансфера технологий и коммерциализации инноваций. Обсуждение конкретных совместных проектов.
13-15 июня 2012.
Лаппеенранта, Финляндия
Страница Конференции: http://www.eurussiainnoforum.com/ru
4-й Международный Форум 2012.
«Банковское самообслуживание, ритейл и НДО»
29–30 октября 2012.
ФОРУМ ХОЛЛ, Москва, Россия
Страница Конференции: http://plus-forum.com
Всегда Ваш,
Юрий Антипов
Комментарии 2
Это сколько в рублях?