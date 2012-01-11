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Банковские Инновации. Календарь событий 2012 года.

11.01.2012 22:45 2 4 094 просмотра


Дорогие друзья !!!
Заканчиваются новогодние праздники и время подумать и спланировать свой календарь на 2012 год. Хочу предложить вашему вниманию подборку интересных событий, форумов и конференций 2012 года в сфере Банковских Инноваций.


Саммит Mobile Financial Services & NFC 2012
31 января – 1 февраля 2012.
Лондон, Великобритания
Страница Конференции: www.mobile-financialservices.com

Форум Finovate Europe 2012
Вторник, 7 февраля 2012.
Лондон, Великобритания
Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.finovate.com/europe2012/register.html. Список компаний которые будут представлены на форуме: http://www.finovate.com/europe2012/presenters.html.

Форум iFin-2012
XII Международный Форум iFin-2012 "Электронные финансовые услуги и технологии в России"
7-8 февраля 2012.
Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская" (Площадь Европы, 2)
Программа, условия участия и иная информация о мероприятии доступна на официальной странице Форума: www.forumifin.ru

Текущий список компаний-участников:http://forumifin.ru/participants/.

Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.forumifin.ru/participants_info/info.aspx.

Форум Информационная безопасность банков
13–18 февраля 2012.
Магнитогорск, Республика Башкортостан
Страница Конференции: www.ib-bank.ru/ibb

Конференция Russian ATMs 2012
24-25 Апреля 2012.
Милан Отель, Москва, Россия
Страница Конференции: www.atmiaconferences.com

CARDEX & IT SECURITY 2012
Защита информации. Смарт-карты. ID-технологии. Банковское оборудование (специализированная секция в рамках MIPS)
Сardex & IT Security
24-27 апреля 2012.
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Страница Конференции: www.cardexpo.ru

DIGITAL BUSINESS Россия 2012
15 - 16 мая 2012.
Маpриотт Гранд Отель, Москва, Россия
Страница Конференции: http://www.adamsmithconferences.com/ru/event/digital-business-russia

3-й Международный Форум 2012. «Инновации.
Дистанционные сервисы, карты и платежи»
Мировые тенденции и прогнозы развития дистанционных каналов банковского обслуживания. Банки и телекоммуникационные компании: конкуренция и сотрудничество. Лучшие практики внедрения систем дистанционного обслуживания в банках. Дистанционный банкинг и новая парадигма информационной безопасности.
21–22 мая 2012.
ФОРУМ ХОЛЛ, Москва, Россия
Страница Конференции: http://plus-forum.com

EU-Russia Innovation Forum 2012
Основная тематика обсуждения данного Форума – это Партнерство для модернизации, а именно: Основания и поиск взаимных интересов в инновационной сфере Россия-ЕС. Механизмы совместного развития и инновационного сотрудничества России-ЕС. Возможности для развития бизнес сотрудничества, трансфера технологий и коммерциализации инноваций. Обсуждение конкретных совместных проектов.
13-15 июня 2012.
Лаппеенранта, Финляндия
Страница Конференции: http://www.eurussiainnoforum.com/ru

4-й Международный Форум 2012.
«Банковское самообслуживание, ритейл и НДО»
29–30 октября 2012.
ФОРУМ ХОЛЛ, Москва, Россия
Страница Конференции: http://plus-forum.com

Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 2

Сергей Семенов  (semeon)
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Эх, жаль в Лондон уже не успеть. Да и дорого получается 1000 фунтов за один день.
Это сколько в рублях?
Юрий Антипов  (yantipov)
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Один фунт примерно 49 рублей, соответственно цена участия 49 тысяч рублей. Можно получить дисконт в 10%, и тогда стоимость будет 44 тысячи рублей. Дайте знать есть решите участвовать.
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