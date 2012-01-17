Загрузка плеера

В вашем браузере отключен JavaScript

Дорогие друзья,В период зимних каникул я встретился с приятелем из финского Sampo Bankа, (банк скандинавской группы Nordic Danska Bank Group) который показал мне новое мобильное приложение.Приложение называется - Инвестиционный Банк в мобильном. Это приложение является дополнительным сервисов мобильного банка Danska Bank.Данное приложение позволяет в он-лайн режиме, участвовать в торгах на денежном рынке и рынке ценных бумаг, осуществлять покупку и продажу валюты, акций, облигаций и др операции. Наблюдать за трендами на мировых финансовых площадках.Прежде всего меня привлек дизайн данного приложения. Он сделан в виде вращающего диска с пятью секторами на нем. В центре диска находится клавиша входа в систему.По окружности расположены пять разделов: Депо, Рынок, Торги, Прайс-Лист, Инфо сервис.- можно создать свой портфель акций и облигаций. Можно добавлять и удалять бумаги, анализировать их доходности, смотреть историю операций. Можно размещать заявки на покупку, продажу ценных бумаг.- доступны 15 мировых индексов. В режиме он-лайн можно следить за движением мировых индексов. Кроме того можно наблюдать за курсами валют, фондами и сырьевыми товарами.- есть возможность торговать на нескольких рынках сразу по нескольким типам ценных бумаг.можно настроить свой собственный список ценных бумаг, валют, индексов и др.- можно настроить агент на разные события с ценной бумагой. Например на рост или падение акции. В случае достижение указанной цены, вы получите SMS уведомление или сообщение на E-Mail.Приложение доступно на датском, шведском и финском языках.Видео ролик пока не сделали, но есть ролик самого мобильно Банка.Всегда Ваш,Юрий Антипов