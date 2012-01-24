Делай покупки с помощью WEB-камеры

Продукт называется Netswipe. Он был запущен осенью 2011 г и уже внедрен в некоторые интернет магазины. Я с ним столкнулся при покупке в Amazone.
Принцип работы Netswipe таков: при необходимости оплатить товар в интернет- магазине держатель пластиковой карты подносит карту к web-камере, камера сканирует номер карты, затем просит ввести CVV код и покупка сделана.
Основное преимущества данного продукта это безопасность. Мошенникам практически невозможно украсть номер кредитной карты.
Поскольку в стандартном случае вам необходимо ввести 16-значный номер карты, дату окончания и CVV код (эти данные хранятся в одном батче), то в случае с Netswipe хакерам придется обмануть систему, что не является простая задача.
Кроме того, при сканировании, кредитная карта не фотографируется, т.е. данные не могут быть украдены из имидж файла.
Также при работе с web-камерой значительно экономится время на ввод номера карты.
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Всегда Ваш,
Юрий Антипов
Комментарии 7
А сервис - интересный!
Кейлоггеры станут не эффективны. Так появятся логгеры видеокамеры с мгновенным распознаванием номера карты