Делай покупки с помощью WEB-камеры

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Компания Jumio создала специальный сервис, позволяющий с помощью web-камеры делать покупки в интернете.Продукт называется Netswipe. Он был запущен осенью 2011 г и уже внедрен в некоторые интернет магазины. Я с ним столкнулся при покупке в Amazone.Принцип работы Netswipe таков: при необходимости оплатить товар в интернет- магазине держатель пластиковой карты подносит карту к web-камере, камера сканирует номер карты, затем просит ввести CVV код и покупка сделана.Основное преимущества данного продукта это безопасность. Мошенникам практически невозможно украсть номер кредитной карты.Поскольку в стандартном случае вам необходимо ввести 16-значный номер карты, дату окончания и CVV код (эти данные хранятся в одном батче), то в случае с Netswipe хакерам придется обмануть систему, что не является простая задача.Кроме того, при сканировании, кредитная карта не фотографируется, т.е. данные не могут быть украдены из имидж файла.Также при работе с web-камерой значительно экономится время на ввод номера карты.Всегда Ваш,Юрий Антипов