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Делай покупки с помощью WEB-камеры

24.01.2012 23:53 7 3 007 просмотров
Компания Jumio создала специальный сервис, позволяющий с помощью web-камеры делать покупки в интернете.
Продукт называется Netswipe. Он был запущен осенью 2011 г и уже внедрен в некоторые интернет магазины. Я с ним столкнулся при покупке в Amazone.
Принцип работы Netswipe таков: при необходимости оплатить товар в интернет- магазине держатель пластиковой карты подносит карту к web-камере, камера сканирует номер карты, затем просит ввести CVV код и покупка сделана.

Основное преимущества данного продукта это безопасность. Мошенникам практически невозможно украсть номер кредитной карты.
Поскольку в стандартном случае вам необходимо ввести 16-значный номер карты, дату окончания и CVV код (эти данные хранятся в одном батче), то в случае с Netswipe хакерам придется обмануть систему, что не является простая задача.

Кроме того, при сканировании, кредитная карта не фотографируется, т.е. данные не могут быть украдены из имидж файла.
Также при работе с web-камерой значительно экономится время на ввод номера карты.

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Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 7

axtrace  (axtrace)
#
оригинальная идея
Mephistophilus  (Desperado17)
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Да прогресс не стоит на месте и каждый раз что то новое и более безопасное (пока конечно и эту систему взломают,а потом опять что то новое и так каждый раз одни продумывают систему безопасности,другие как бы ее взломать -но что забавно нужны то и те другие, поскольку те кто взламывают заставляют идти вперед и усложнять систему) smile:) smile8)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
История развития средств поражения и защиты свидетельствует в пользу превосходства первых smile:)
Кирилл Кириллов  (mayya)
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мошенники не стоят на месте и прогрессируют тоже, к сожалению
А сервис - интересный!
Денис  (munkustrap)
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Но у мерчанта то номер карты декодируется в число и наверняка хранится. Вот там то хакерам и надо искать. Хоть с нетсвайпом, хоть без.
Кейлоггеры станут не эффективны. Так появятся логгеры видеокамеры с мгновенным распознаванием номера карты smile:)
Роман Николаев  (Rom2012)
#
Все это очень интересно, подскажите как можно бороться с несанкционированными снятиями денег с моей пенсионной карты сбербанка их сотрудники просто отфутболивают, карту я уже менял и вводил блокировку на два месяца, но история продолжается, во на днях пришло смс уведомление о пополнении счета номера какого то телефона успешно на 300 рублей - не моего номера! В банке не могут объяснить такой момент!
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