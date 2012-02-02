Биометрия в Банкинге. Миф или Реальность?

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Технологии биометрической идентификации широко не обсуждается в банковских кругах, однако, мне кажется имеет смысл уделить этой теме немного времени и рассказать о возможностях биометрических технологий.Считается, что технологии биометрические идентификация не совершенны, много ошибок и дороги в использовании. Биометрические устройства плохо распознают отпечатки пальцев, сетчатку глаза и не распознают голос.Эксперты считают, что биометрические технологии не будут работать в России. Некоторое время назад дочерний банк Сбербанка в Казахстане тестировал биометрические решения BioLink, но за ненадобностью заморозил проект.И все же, технологии не стоят на месте, появляются новые устройства, которые работают совершеннее.С 2009 года в России действуют пункты выдачи электронных загранпаспортов (паспортов, содержащих электронный носитель информации). Чип загранпаспорта содержит информацию о владельце: фамилию, имя, отчество и цифровую двухмерную фотографию, а также сведения о дате и месте выдачи документа.В Республике Казахстан паспорта с чипом начали выдавать с 2010 года. Чип содержит цифровое фото. Вопрос включения отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза планировался после принятия закона «О биометрических данных».В Украине и Республике Беларусь рассматривается вопрос о внедрении биометрических паспортов.Почему же банки так сдержанно относятся к биометрическим технологиям?Из-за несовершенства прошедших испытаний или стоимости реализации таких решений?Идея внедрения биометрических технологий витала уже давно, но пока на рынке мало чего-нибудь стоящего.Вместо этого банки используются логины и пароли, которые легко взламываются. Вместо того, чтобы вкладывать в биометрические технологии, мы усложняем и без того сложную систему авторизации, вводим дополнительные средства защиты: E-tokeны, скретч-карты, генераторы случайных чисел и др. Заставляем пользователей регенерировать ключи и регулярно менять пароли.И клиентам это не нравится...Насколько удобней иметь идентификатор в виде моделей отпечатков пальцев, что позволяет считать ее электронным аналогом.Доступ к банковскому счету и подтверждение операций по карте осуществляется путем проверки отпечатка пальцев.Единственным доступом к банковскому счету и денежным средствам являешься ты. Отсутствует возможность подбора, кражи или фишинга идентификационных данных. Благодаря биометрии не будет необходимости запоминать и хранить множество логинов и паролей, исчезают проблемы, связанные с уязвимостью, а также с восстановлением паролей. Аппаратные средства идентификации и защиты больше не нужны, все их функции берет на себя биометрические идентификаторы, предоставляя максимальное удобство в работе.Но не все так гладко. В крупных городов с большим населением могут возникнуть проблемы. Причина тому грязные руки. Каждый раз, прикладывая пальцы к терминалу, а его будут трогать тысячи людей, устройство может запачкаться и перестать считывать. При этом будет сложно обеспечить чистоту экрана после каждой операцией.Выходом может стать бесконтактный способ идентификации. Например, распознавание по радужной оболочке глаза. Биометрическую системы контроля доступа можно легко интегрировать с банкоматом или интернет-банком. При этом система распознавания глаза автоматически фиксирует биометрические данные клиента, получающего доступ к совершению операций, так как и злоумышленника, пытающегося совершить несанкционированные действия, что создает надежную доказательную базу.Например, Иорданский Банк Cairo Amman Bank внедрил банкоматы со встроенными биометрическими сканерами. Биометрическая верификация клиента позволяет исключить возможность получения наличных денег другим лицом.Такую технологию можно использовать в качестве дополнительной проверки клиента при выдаче кредита.Регистрация биометрических данных при оформлении кредита позволит банкам идентифицировать клиента и оценить его кредитную историю независимо от смены документов, фамилии и места проживания.Еще одним перспективным направлением в развитии биометрических систем должен стать голос.Уже сейчас существует множество программ по распознаванию голоса. Голос можно легко и быстро распознать мобильным телефоном.Голос можно использовать в качестве проверке на детекторе лжи.Примером тому, интеллектуальный помощник Siri от Apple iPhone 4S.Функция голосового управления Siri, позволяет написать и отправить сообщение, посмотреть баланс счета и транзакции, узнать погоду, определить местоположение и многое другое. Естественным ограничением выступает лишь ограниченный набор языков, которые распознает голосовой помощник Siri, включающий английский, французский и немецкий языки. В этом году Apple обещает расширить этот список, добавив поддержку японского, китайского, корейского, итальянского и испанского языков.Ну и в заключение хочу показать небольшой ролик о возможностях Siri из Iphone 4s.Всегда Ваш,Юрий Антипов