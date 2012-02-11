Мобильный IFin

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Дорогие друзья,На этой неделе прошел форум IFin-2012, посвященный электронных финансам и технологиям.Ключевыми темами форума были: развитие мобильного банка и обсуждение закона о Национальной платежной системе. В этом году участников было значительно больше чем в прошлом году. Причем как посетителей форума, так и представителей выставки. Оба выставочных зала были забиты полностью.Еще одной особенностью этого форума стал интерес со стороны женской половины. Несмотря на то, что форум IFin в большей степени ИТ-шное мероприятие, женщин было достаточно много. Если в прошлые годы участниками форумы были в основном мужчины и только на выставочных стендах можно было встретить длинноногих красавиц, то в этом году многие посетители были представители прекрасной половины.Если говорить о самом форуме, то ничего нового с точки зрения банковских инноваций, я не увидел. Возможно не туда смотрел, но новых идей практически не было. Многие идеи были представлены в прошлом году, некоторые повторяются из года в год.Трендом форума можно назвать повышенный интерес к мобильному банку. Ему была посвящена целая сессия. Каждый выступающий демонстрировал свои возможности в области мобильных приложений, которые не отличались друг на друга. У всех схожий функционал: новости банка, просмотр баланса, управления счетами и геолокация. Попытку показать современный мобильный банк сделали представители из My Gemini, и им это удалось... Молодцы !!!По сути, мобильные банковские приложения, находятся в самом начале пути развития. Мы только нащупываем свою дорогу к идеальному приложению, которое не только даст удобное средство управления счетом, но и станетПримером, когда мобильный банк становится стилем жизни, я увидел у Испанских коллег из Banco Sabadell.Ну и в заключении, если кто из вас участвовал в форуме IFin-2012, поделитесь своими впечатлениями. Какие интересные идеи увидели вы?Всегда Ваш,Юрий Антипов