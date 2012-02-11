Мобильный IFin

Дорогие друзья,
На этой неделе прошел форум IFin-2012, посвященный электронных финансам и технологиям.
Ключевыми темами форума были: развитие мобильного банка и обсуждение закона о Национальной платежной системе. В этом году участников было значительно больше чем в прошлом году. Причем как посетителей форума, так и представителей выставки. Оба выставочных зала были забиты полностью.
Еще одной особенностью этого форума стал интерес со стороны женской половины. Несмотря на то, что форум IFin в большей степени ИТ-шное мероприятие, женщин было достаточно много. Если в прошлые годы участниками форумы были в основном мужчины и только на выставочных стендах можно было встретить длинноногих красавиц, то в этом году многие посетители были представители прекрасной половины.
Если говорить о самом форуме, то ничего нового с точки зрения банковских инноваций, я не увидел. Возможно не туда смотрел, но новых идей практически не было. Многие идеи были представлены в прошлом году, некоторые повторяются из года в год.
Трендом форума можно назвать повышенный интерес к мобильному банку. Ему была посвящена целая сессия. Каждый выступающий демонстрировал свои возможности в области мобильных приложений, которые не отличались друг на друга. У всех схожий функционал: новости банка, просмотр баланса, управления счетами и геолокация. Попытку показать современный мобильный банк сделали представители из My Gemini, и им это удалось... Молодцы !!!
По сути, мобильные банковские приложения, находятся в самом начале пути развития. Мы только нащупываем свою дорогу к идеальному приложению, которое не только даст удобное средство управления счетом, но и станет стилем жизни.
Примером, когда мобильный банк становится стилем жизни, я увидел у Испанских коллег из Banco Sabadell.
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Ну и в заключении, если кто из вас участвовал в форуме IFin-2012, поделитесь своими впечатлениями. Какие интересные идеи увидели вы?
Всегда Ваш,
Юрий Антипов
Комментарии 1
Впечатляет быстрая реакция Инвестбанка, который первым представит AGSES-карты в своем ДБО.
Также быстро среагировали Сбербанк и Банк24.ру, которые приступили к тестированию карт.
http://marker.ru/news/514597
Случайно обнаружил, что AGSES-карты уже применяются для идентификации пользователей на SubScribe.ru
https://pro.subscribe.ru/manage/
Технология классно представлена в видеороликах компании:
http://agsescard.ru/video.php