Война Мобильных Кошельков

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Я обычно стараюсь не описывал пресс-релизы компаний, но не мог пройти мимо этого и не написать о новом мобильном кошельке O2.Похоже началась эра мобильных кошельков, где среди основных конкурентов разворачивается нешуточная война.PayPal, Google Wallet и вот теперь O2. Кто следующий ???"Пусть кошельки начинают войну."На днях компания O2 объявила о выпуске мобильного кошелька нового поколения. Новый цифровой кошелек позволяет отправлять и получать деньги, сравнивать цены в магазинах, и в случае лучшей цены, предлагать владельцу делать покупки.Вообще с новом приложении можно найти много интересного. Возможность мобильных бесконтактных NFC платежей, заказ билетов, оплата мобильного телефона, снятие наличных в банкомате. Вот небольшой список опций:Важным преимуществом O2 Wallet является безопасность. Кошелек в течение нескольких месяцев проходил тщательное стресс-тестирование с экспертами по безопасности. В дополнение к ПИН-кодам и паролям, все персональные и финансовые данные хранятся на удаленных центральных серверов, а не на мобильном устройстве. Это, по мнению разработчиков, является самым безопасным способом хранения данных и возможности и использование мобильных платежных сервисов.O2 Wallet совместим с большинством смартфонов и iPads. Даже те, у кого нет смартфона, сможет воспользоваться некоторыми функциями O2 Wallet - Например управление кошельком с помощью текстовых сообщений.Ну и в заключении небольшое видео данного приложения:Всегда Ваш,Юрий Антипов