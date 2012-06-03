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Война Мобильных Кошельков

03.06.2012 20:28 2 2 117 просмотров
Я обычно стараюсь не описывал пресс-релизы компаний, но не мог пройти мимо этого и не написать о новом мобильном кошельке O2.
Похоже началась эра мобильных кошельков, где среди основных конкурентов разворачивается нешуточная война.
PayPal, Google Wallet и вот теперь O2. Кто следующий ???

"Пусть кошельки начинают войну."

На днях компания O2 объявила о выпуске мобильного кошелька нового поколения. Новый цифровой кошелек позволяет отправлять и получать деньги, сравнивать цены в магазинах, и в случае лучшей цены, предлагать владельцу делать покупки.
Вообще с новом приложении можно найти много интересного. Возможность мобильных бесконтактных NFC платежей, заказ билетов, оплата мобильного телефона, снятие наличных в банкомате. Вот небольшой список опций:



Важным преимуществом O2 Wallet является безопасность. Кошелек в течение нескольких месяцев проходил тщательное стресс-тестирование с экспертами по безопасности. В дополнение к ПИН-кодам и паролям, все персональные и финансовые данные хранятся на удаленных центральных серверов, а не на мобильном устройстве. Это, по мнению разработчиков, является самым безопасным способом хранения данных и возможности и использование мобильных платежных сервисов.
O2 Wallet совместим с большинством смартфонов и iPads. Даже те, у кого нет смартфона, сможет воспользоваться некоторыми функциями O2 Wallet - Например управление кошельком с помощью текстовых сообщений.
Ну и в заключении небольшое видео данного приложения:

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Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 2

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Пока не локализовано - ни о чём приложение, извините. smile:)
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