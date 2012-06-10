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Сенсорный банкомат в стиле Apple

10.06.2012 15:26 5 3 399 просмотров


Испанский банк BBVA начал устанавливать банкоматы, выполненные в футуристическом стиле Apple и оснащенные сенсорным экраном. Банкоматы сильно отличаются от привычных нам банкоматов.  

Банкомат выполнен в виде большой белой подставки с черным сенсорным экраном. Данное устройство не встраивается в стену, а подвешивается под углом 90 градусов, что существенно повышает степень защиты информации выводимой на экран от посторонних глаз. Экран банкомата оснащен дополнительной матовой панелью, автоматической шторкой, защищающей отсек для выдачи денег и пластиковых карт.
Вот небольшой ролик демонстрирующий возможности этого банкомата

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Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 5

К  (shlomo_chavez)
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Юрий, висячие банкоматы явно не для России smile;) Если напольные тяжеленные аппараты нет-нет да воруют и вскрывают то эти и подавно будет проще "сковырнуть".
Юрий Антипов  (yantipov)
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Да, к сожалению вы правы!! В России нужна другая техника smile:(
@mike  (@mike)
#
Защищённое решение (как вариант) - в девайсе наличка не хранится вовсе, а поступает по мере необходимости посредством пневмопочты из супер-бронированного бункера.

@.
kanzashi  (kanzashi1)
#
Под охраной двух автоматчиков smile:D
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