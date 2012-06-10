Сенсорный банкомат в стиле Apple

Испанский банк BBVA начал устанавливать банкоматы, выполненные в футуристическом стиле Apple и оснащенные сенсорным экраном. Банкоматы сильно отличаются от привычных нам банкоматов.
Банкомат выполнен в виде большой белой подставки с черным сенсорным экраном. Данное устройство не встраивается в стену, а подвешивается под углом 90 градусов, что существенно повышает степень защиты информации выводимой на экран от посторонних глаз. Экран банкомата оснащен дополнительной матовой панелью, автоматической шторкой, защищающей отсек для выдачи денег и пластиковых карт.
Вот небольшой ролик демонстрирующий возможности этого банкомата
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Всегда Ваш,
Юрий Антипов
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@.