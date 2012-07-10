Инфоматы телеприсутствия BigPad

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Ура!!! Наконец-то мы дождались инновацию от российского производителя. Компания «Новые технологии» разработала аппарат BigPad и предложила его Сбербанку.Уже в скором будущем Сбербанк установит эти устройства в Москве.С помощью автомата BigPad клиенты могут общаться с сотрудниками банка в режиме видеозвонка. Потенциально данное устройство сможет дополнить сотрудников оперзала и гипотетически - сократить очереди в отделении.Автомат устанавливается в отдельной стеклянной кабинке, напоминающей кассу и оснащается мультитач-дисплеем диагональю 42 дюйма, 10-мегапиксельной камерой, микрофоном, динамиками, а также сканером отпечатков пальцев для идентификации клиента.Аппарат оснащен различными функциями, например через инфомат можно оформить кредит, получить консультацию сотрудника банка, совершить операцию по счету или по карте, внести деньги на счет (встроен покупюрный приемник) оплатить услуги ЖКХ и т.д.Стоимость подобного устройства будет составлять примерно 700 - 900 тысяч. рублей в зависимости от модификации устройства.(видео тормозит, но представление получить можно)Всегда Ваш,Юрий Антипов