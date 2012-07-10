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Инфоматы телеприсутствия BigPad

10.07.2012 22:05 8 4 058 просмотров

Ура!!! Наконец-то мы дождались инновацию от российского производителя. Компания «Новые технологии» разработала аппарат BigPad и предложила его Сбербанку.
Уже в скором будущем Сбербанк установит эти устройства в Москве.
С помощью автомата BigPad клиенты могут общаться с сотрудниками банка в режиме видеозвонка. Потенциально данное устройство сможет дополнить сотрудников оперзала и гипотетически - сократить очереди в отделении.

Автомат устанавливается в отдельной стеклянной кабинке, напоминающей кассу и оснащается мультитач-дисплеем диагональю 42 дюйма, 10-мегапиксельной камерой, микрофоном, динамиками, а также сканером отпечатков пальцев для идентификации клиента.
Аппарат оснащен различными функциями, например через инфомат можно оформить кредит, получить консультацию сотрудника банка, совершить операцию по счету или по карте, внести деньги на счет (встроен покупюрный приемник) оплатить услуги ЖКХ и т.д.
Стоимость подобного устройства будет составлять примерно 700 - 900 тысяч. рублей в зависимости от модификации устройства.

(видео тормозит, но представление получить можно)
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Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 8

вит111  (вит111)
#
Ихмо, тупиковая ветвь, баловство все эти BigPads. Вот скажите, что он может такого, что не может обычный смартфон? Развитие будет идти по пути персонализации сервисов, чтобы с любого смарфона в любом месте можно было войти в интернет и мгновенно получить необходимую информцию и услуги.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Больше девайсов: полезных и нужных! smile:)
На мой взгляд, от появления подобных никто не проиграет.
Юрий Антипов  (yantipov)
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Ну например через обычный смартфон нельзя внести деньга не счет. Там нет приемника для денег. А еще, через смартфон нельзя снять кэш smile:|
Сегодня пошли с приятелями перекусить. У всех смартфоны. Поели, попросили чек,
а карты к оплате не принимают, только наличные. Пришлось бежать к инфомату снимать деньми с карточки. Со смартфонам точно бы не расплатилить. Забрали бы его в качестве депозита и все... smile:)
Sterh_fb  (Sterh_fb)
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Предположим, что через данное устройство кэш снять тоже невозможно, не совсем понятно что инновационного то, итальянский триплекс, китайский мультитач или его какими то особыми наноотвертками собирают?
Юрий Антипов  (yantipov)
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Наноотвертками закручивают наноболты в итальянский триплекс с японским тачскрином. smile;)
А если серьезно, то ничего инновационного нет, за исключением, что это наша российская разработка сделана из импортных комплектующих. В инфомат включены основные сервисы клиенского обслуживания, что может заменить сотрудника фронт деска.
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