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Брутальный Банк Zuno

18.07.2012 21:53 3 3 978 просмотров


Недавно в прессе проскользнула информация о новом бренде Райффайзен Интернэшнл, ZUNO банка. Я решил изучить эту тему поглубже и разузнать, что это за банк и в чем его отличие от Райффайзен Банка.

Сейчас многие розничные банки меняют стратегию. Создают новые концепции с акцентом на развитие интернет каналов. Лучшими мировыми брендами можно назвать Virgin Money или банк Simple. Есть такие примеры и в России. Например Банк Связной, Тинькофф Кредитный Системы. В линейку лучших встал и бренд ZUNO банк .

По словам идеологов бренда, название ZUNO выбрано неслучайно. Название отражает дух нового и инновационного. Бренд создан для тех, кто способен современно мыслить, молод душой, независимо от своего возраста. Банк предлагает освободиться от стереотипов стандартного банковского обслуживания и перейти в знакомое пространство, коим является Интернет.
Обслуживание в ZUNO банке предполагает обслуживание через интернет каналы. Благодаря экономии на построении офисов, банк предлагает более выгодные условия и ставки по депозитам.
Еще одна важная деталь ZUNO - это использование инновационных технологий и повышенных мер безопасности.

Банк ориентирован на физических лиц и построен по модели прямых продаж (Direct banking). Основные продукты: расчетно-кассовое обслуживание, депозитные продукты, карточные продукты, мобильный и интернет-банк. Кредитование было запущено недавно на базе операционной системы Finacle (Infosys).

За полтора годы работы банк привлек на обслуживание около 100 000 клиентов.
Объем привлеченных депозитов составляет около 1 млрд. евро.
В ближайшее время планируется запустить банк в Польше и Венгрии.
В России пока запуска не планируется.

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Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 3

Annushka Ka  (annush33)
#
В чем инновация?
Чем этот банк отличается от других директ банков, например ING Direct?
Евгений  (Адреналин1)
#
Никакой инновации не вижу. Просто очередной интернет Банк проек...
Andrey Grachev  (pserook)
#
Действительно, в чем "фишка" именно этого банка?
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