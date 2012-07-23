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Интересные подробности о летних Олимпийских играх в Лондоне

23.07.2012 20:47 3 2 750 просмотров



До летних Олимпийских игр в Лондоне осталось меньше недели и в эту прекрасную пору хочется рассказать об интересных фактах предстоящей Олимпиады.

1. Олимпийские игры в Лондоне 2012 года будут самыми экологическими играми. Олимпийский городок построили таким образом, что 75% строений останутся и будут использованы для жилья после Олимпиады. Все отходы и оставшиеся материалы будут переработаны и повторно использованы, а оставшийся материал, не поддающийся утилизации, будет использован для выработки электроэнергии. Между Олимпийскими объектами построено метро и до Олимпийских объектов участники будут ездить на метро.


2. McDonald’s открывает самый большой ресторан в мире. Огромное двухэтажное здание разместит около 1500 посетителей. Обслуживающего персонала около 500 человек.

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3. Visa и Samsung Electronics объявили о том, что смартфон Samsung Galaxy S III, официально признан телефоном Олимпийских игр. Смартфон Samsung Galaxy S III выпущен в ограниченной серии. Телефон оснащен функцией без контактных платежей (NFC) и мобильным приложением Visa payWave. Чтобы воспользоваться услугой NFC в окрестностях Лондона развернули более 140 000 терминалов по приему бесконтактных платежей.

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4. Олимпиада в Лондоне будет самой социальной. Организаторы ожидают больше статей, фото и видео в социальных сетях, чем когда бы то ни было. Так например, на прошлой Олимпиаде в Пекине, в Facebook насчитывалось 100 миллионов пользователей, и до 6 миллионов в Twitter. В Лондоне это число увеличится до 900 миллионов в Facebook и до 140 миллионов в Twitter.

5. Стрикеры, это те, кто любят снимать с себя одежду и пробегать голыми по общественным местам, будут на играх наказаны. Всем, кто будет бегать без одежды, грозит штраф до 20 000 фунтов стерлингов. Но дело не в том, что британцы слишком строги в отношении наготы. Наказание ввели для того, чтобы предотвратить появление рекламы, которую часто рисуют голые бегуны на своем теле.

В заключении несколько интересных роликов от спонсоров Олимпиады:
Panasonic:
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Cisco Systems:
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Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 3

Сергей Семенов  (semeon)
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А еще в Лондоне пытались похитить олимпийский огонь. smile:help:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ещё в догонку:
Олимпийские медали оказались "дешёвкой"
Цитата
Спортсмены на Олимпийских играх, как ни странно, сражаются за медали, которые почти ничего не стоят. Например, стоимость бронзовых наград эксперты оценивают в... 4,71 доллара (около 150 рублей). Причем бронза в них весьма специфического состава. Эти медали состоят почти целиком из дешевой меди (97%), а дорогого олова в них всего 0,5%, еще 2,5% сплава приходится на цинк.

"Медь - не очень ценный металл, - заявил ювелирный эксперт Дэн Коэн Yahoo! Sports. - Впрочем, цены на медь в последнее время немного повысились, так что некоторые персонажи любят даже воровать медные кабели. А монеты в один и два пенса, к примеру, перестали делать из меди, потому что они стоят дороже, если их расплавить".

Стоимость серебряных и золотых медалей, естественно, повыше. Олимпийское "золото" стоит порядка 644 долларов (около 21 тысячи рублей), при этом в нем содержится всего 1 процент самого золота. В остальном эта медаль состоит из серебра и меди. Серебряные медали также содержат медь и стоят половину от стоимости золотой медали.

РБК

Болельщики разгневаны конфузом организаторов с Олимпийским огнем
Цитата
Организаторы Олимпийских игр разгневали болельщиков, которые приехали в Лондон из далеких краев в том числе ради того, чтобы увидеть Олимпийский огонь. Те из них, кто во время церемонии открытия Олимпиады оказались за пределами стадиона в Стратфорде, были крайне разочарованы - Олимпийский огонь они так и не увидели, поскольку обзор был закрыт.

Более того, болельщики не смогут увидеть Олимпийский огонь вплоть до пятницы - именно тогда начнутся соревнования на беговых дорожках стадиона, передает Yahoo! Sports.

РБК
smile:)
Юрий Антипов  (yantipov)
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Еще хочется отметить судейство.
Вчера на матче по пляжному волейболу у нас отобрали победу. Несмотря на то, что мяч упал за пределы площадки и боковой арбитр показал аут, главный арбитр австралийка Катриона Твиди приняла решение, что мяч опустился в площадку и отдала победу швейцарской команде.
Наш игрок, Константин Семёнов кинулся к ней в расчёте на справедливость, но, увы, вместо этого получил жёлтую карточку. Вот так грустно закончилась для нас эта игра.
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