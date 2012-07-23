Интересные подробности о летних Олимпийских играх в Лондоне

До летних Олимпийских игр в Лондоне осталось меньше недели и в эту прекрасную пору хочется рассказать об интересных фактах предстоящей Олимпиады.
1. Олимпийские игры в Лондоне 2012 года будут самыми экологическими играми. Олимпийский городок построили таким образом, что 75% строений останутся и будут использованы для жилья после Олимпиады. Все отходы и оставшиеся материалы будут переработаны и повторно использованы, а оставшийся материал, не поддающийся утилизации, будет использован для выработки электроэнергии. Между Олимпийскими объектами построено метро и до Олимпийских объектов участники будут ездить на метро.
2. McDonald’s открывает самый большой ресторан в мире. Огромное двухэтажное здание разместит около 1500 посетителей. Обслуживающего персонала около 500 человек.
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3. Visa и Samsung Electronics объявили о том, что смартфон Samsung Galaxy S III, официально признан телефоном Олимпийских игр. Смартфон Samsung Galaxy S III выпущен в ограниченной серии. Телефон оснащен функцией без контактных платежей (NFC) и мобильным приложением Visa payWave. Чтобы воспользоваться услугой NFC в окрестностях Лондона развернули более 140 000 терминалов по приему бесконтактных платежей.
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4. Олимпиада в Лондоне будет самой социальной. Организаторы ожидают больше статей, фото и видео в социальных сетях, чем когда бы то ни было. Так например, на прошлой Олимпиаде в Пекине, в Facebook насчитывалось 100 миллионов пользователей, и до 6 миллионов в Twitter. В Лондоне это число увеличится до 900 миллионов в Facebook и до 140 миллионов в Twitter.
5. Стрикеры, это те, кто любят снимать с себя одежду и пробегать голыми по общественным местам, будут на играх наказаны. Всем, кто будет бегать без одежды, грозит штраф до 20 000 фунтов стерлингов. Но дело не в том, что британцы слишком строги в отношении наготы. Наказание ввели для того, чтобы предотвратить появление рекламы, которую часто рисуют голые бегуны на своем теле.
В заключении несколько интересных роликов от спонсоров Олимпиады:
Panasonic:
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Cisco Systems:
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Всегда Ваш,
Юрий Антипов
Комментарии 3
Олимпийские медали оказались "дешёвкой"
"Медь - не очень ценный металл, - заявил ювелирный эксперт Дэн Коэн Yahoo! Sports. - Впрочем, цены на медь в последнее время немного повысились, так что некоторые персонажи любят даже воровать медные кабели. А монеты в один и два пенса, к примеру, перестали делать из меди, потому что они стоят дороже, если их расплавить".
Стоимость серебряных и золотых медалей, естественно, повыше. Олимпийское "золото" стоит порядка 644 долларов (около 21 тысячи рублей), при этом в нем содержится всего 1 процент самого золота. В остальном эта медаль состоит из серебра и меди. Серебряные медали также содержат медь и стоят половину от стоимости золотой медали.
РБК
Болельщики разгневаны конфузом организаторов с Олимпийским огнем
Более того, болельщики не смогут увидеть Олимпийский огонь вплоть до пятницы - именно тогда начнутся соревнования на беговых дорожках стадиона, передает Yahoo! Sports.
РБК
Вчера на матче по пляжному волейболу у нас отобрали победу. Несмотря на то, что мяч упал за пределы площадки и боковой арбитр показал аут, главный арбитр австралийка Катриона Твиди приняла решение, что мяч опустился в площадку и отдала победу швейцарской команде.
Наш игрок, Константин Семёнов кинулся к ней в расчёте на справедливость, но, увы, вместо этого получил жёлтую карточку. Вот так грустно закончилась для нас эта игра.