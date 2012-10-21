Мобильный гид по недвижимости

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Молодая пара ищет себе жилище. В своем выборе они применяют достаточно креативный подход.Он вчера загрузил новое приложение для iPhone по поиску недвижимости.Они подходят к понравившемуся им дому. Он наводит камеру телефона на окно дома, и на экране смартфона отображаются все параметры дома: адрес, общая площадь, количество комнат, история продаж, стоимость и т. д. У входа их встречает агент, и они идут внутрь смотреть дом.Мобильное приложение от Commonwealth Bank - это карманный гид по недвижимости, который дает аналитику по недвижимости ее параметры и стоимость.Есть встроенный ипотечный калькулятор, который позволяет рассчитать условия кредитования, срок и размер ежемесячного платежа. Через приложение можно заказать агента, забронировать квартиру или внести депозит. Имеется ссылка на компанию продавца недвижимости.Почему бы нашим банкам не задуматься о внедрении подобного приложения?Всегда Ваш,Юрий Антипов