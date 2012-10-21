Мобильный гид по недвижимости

Он вчера загрузил новое приложение для iPhone по поиску недвижимости.
Они подходят к понравившемуся им дому. Он наводит камеру телефона на окно дома, и на экране смартфона отображаются все параметры дома: адрес, общая площадь, количество комнат, история продаж, стоимость и т. д. У входа их встречает агент, и они идут внутрь смотреть дом.
Мобильное приложение от Commonwealth Bank - это карманный гид по недвижимости, который дает аналитику по недвижимости ее параметры и стоимость.
Есть встроенный ипотечный калькулятор, который позволяет рассчитать условия кредитования, срок и размер ежемесячного платежа. Через приложение можно заказать агента, забронировать квартиру или внести депозит. Имеется ссылка на компанию продавца недвижимости.
Почему бы нашим банкам не задуматься о внедрении подобного приложения?
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Всегда Ваш,
Юрий Антипов
Комментарии 7
Во первых, вы полностью ошиблись адресатом, поскольку банки здесь лишь на подхвате.
А во-вторых, идея абсолютна утопична при нынешних социально-экономически-налоговых условиях. Если не понимаете о чем я - покажите этот ролик любому риэлтору (только настоящему, у которого объем продаж ну хотя бы на уровне миллиарда...). Когда он посмеется, можете спросить - он объяснит.
Вы прежде чем вопросом задаваться, погуглили бы о старт-апах на эту тему, ну и последующих финиш-апах тоже...
- Для клиента это дополнительная гарантия чистоты сделки.
- Для банка получение доп. Дохода за счет предоставления банковских услуг при оформлении сделки с недвижимостью: открытие счета, аренда банковской ячейки, ипотека, аккредитив. А если в дополнение к этому подключить мобильный банк, то вообще космос.
Такого типа продукту массовость, а ее нет и пока неоткуда взяться.
поэтому как долгосрочный проект - запустить можно. Однако запускать его (в наших реалиях) должны в первую очередь не банки, а АН.
В действительности, такое приложение уже есть - Home Finder от ЮниКредит Банка. Приложение Home Finder позволяет осуществлять поиск доступных для покупки квартир. Для удобного поиска предусмотрены фильтры по различным параметрам - городу, количеству комнат, стоимости и другим. С помощью приложения можно просматривать информацию о квартирах в различных режимах, добавлять избранные квартиры в закладки, и выполнять расчеты ежемесячных платежей по ипотечному кредиту. Приложение актуально для всех, кто заинтересован в покупке или продаже собственной квартиры, или улучшении жилищных условий. Благодаря наличию режима дополненной реальности, Home Finder может использоваться и для развлечения.
Ссылки для скачивания в iTunes Store и Google Play:
https://itunes.apple.com/ru/app/home-finder/id558635577
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.unicreditbank.unicredit