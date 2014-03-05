Популярные сообщения

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Ярослав Лукашев 05.03.2014 11:08 yarik222
Небольшая памятка тем кто попал в ситуацию с кредитными мошенниками.
Специально для тех кто попал в неприятную историю о взятом кредите на Ваше имя в МТС-Банке: Пример иска для подачи в районный суд: (заполняете с учетом Вашей ситуации) ничего сложного нету. В Замоскворецкий районный суд г.Москвы адрес: 115184, г. Москва ул. Татарская, д.1 тел./факс 8(495) 951-77-67 ИСТЕЦ: ФИО адрес регистрации: телефон: ОТВЕТЧИК: ОАО «МТС-Банк» адрес: 115035, Москва, Садовническая ул. д. 75 Телефон 8(495)777-00-01 ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 06 июня 2013 года я получил СМС сообщение от ОАО “МТС-Банка” (далее ответчик) о внесении платежа по кредитной карте на сумму 3984 рубля 00 копеек. Так как я являюсь клиентом ответчика и имею только один потребительский кредитный договор _____________________ заключенный в сентябре 2012 года, был удивлен текстом сообщения, об оплате планового платежа по кредитной карте, так как ни какой карты я не оформлял. Первым делом 06 июня 2013 я обратился в органы полиции и написал соответствующее заявление, талон уведомление №, Затем я отправился в офис ответчика, где выяснил, что неизвестными мне гражданами, на мое имя, по фальшивым документам (свой паспорт я не терял и не известным мне гражданам не передавал), 19 мая 2013 года в офисе продаж ЗАО «РТК» расположенному по адресу г. Читать далее
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