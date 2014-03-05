Популярные сообщения

Специально для тех кто попал в неприятную историю о взятом кредите на Ваше имя в МТС-Банке:
Пример иска для подачи в районный суд: (заполняете с учетом Вашей ситуации) ничего сложного нету.
В Замоскворецкий районный суд г.Москвы
адрес: 115184, г. Москва ул. Татарская, д.1
тел./факс 8(495) 951-77-67
ИСТЕЦ: ФИО
адрес регистрации:
телефон:
ОТВЕТЧИК: ОАО «МТС-Банк»
адрес: 115035, Москва, Садовническая ул. д. 75
Телефон 8(495)777-00-01
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
06 июня 2013 года я получил СМС сообщение от ОАО “МТС-Банка” (далее ответчик) о внесении платежа по кредитной карте на сумму 3984 рубля 00 копеек. Так как я являюсь клиентом ответчика и имею только один потребительский кредитный договор _____________________ заключенный в сентябре 2012 года, был удивлен текстом сообщения, об оплате планового платежа по кредитной карте, так как ни какой карты я не оформлял. Первым делом 06 июня 2013 я обратился в органы полиции и написал соответствующее заявление, талон уведомление №, Затем я отправился в офис ответчика, где выяснил, что неизвестными мне гражданами, на мое имя, по фальшивым документам (свой паспорт я не терял и не известным мне гражданам не передавал), 19 мая 2013 года в офисе продаж ЗАО «РТК» расположенному по адресу г.
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