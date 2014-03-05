Небольшая памятка тем кто попал в ситуацию с кредитными мошенниками.

Специально для тех кто попал в неприятную историю о взятом кредите на Ваше имя в МТС-Банке:



Пример иска для подачи в районный суд: (заполняете с учетом Вашей ситуации) ничего сложного нету.



В Замоскворецкий районный суд г.Москвы



адрес: 115184, г. Москва ул. Татарская, д.1

тел./факс 8(495) 951-77-67







ИСТЕЦ: ФИО







адрес регистрации:







телефон:



ОТВЕТЧИК: ОАО «МТС-Банк»



адрес: 115035, Москва, Садовническая ул. д. 75



Телефон 8(495)777-00-01







ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ







06 июня 2013 года я получил СМС сообщение от ОАО “МТС-Банка” (далее ответчик) о внесении платежа по кредитной карте на сумму 3984 рубля 00 копеек. Так как я являюсь клиентом ответчика и имею только один потребительский кредитный договор _____________________ заключенный в сентябре 2012 года, был удивлен текстом сообщения, об оплате планового платежа по кредитной карте, так как ни какой карты я не оформлял. Первым делом 06 июня 2013 я обратился в органы полиции и написал соответствующее заявление, талон уведомление №, Затем я отправился в офис ответчика, где выяснил, что неизвестными мне гражданами, на мое имя, по фальшивым документам (свой паспорт я не терял и не известным мне гражданам не передавал), 19 мая 2013 года в офисе продаж ЗАО «РТК» расположенному по адресу г.Москва, пл. Малая Сухаревская, дом 1, стр.1 были оформлены (заключены) кредитные договоры.



Исходя из выше перечисленного 06 июня 2013 года в офисе ответчика по адресу 115035, Москва, Садовническая ул. д. 75, я написал, претензию в письменном виде и отдал ответчику под роспись и входящий номер _________.



10 июня 2013 года я в очередной раз получил СМС сообщение от ответчика о внесении планового платежа по потребительскому кредиту в размере 3913 рублей 00 копеек.



18 июня 2013 года еще одно СМС сообщение от ответчика об оплате планового платежа по кредитной карте в размере 3984 рублей 00 копеек.



22 июня 2013 я вновь обратился в полицию и написал заявление, о чем свидетельствует талон уведомление №.



25 июня 2013 года, я повторно обратился к ответчику по адресу 115035, Москва, Садовническая ул. д. 75, для того, чтобы узнать статус своего обращения. Представитель ответчика мне сообщил, что ответ был отправлен, по моему адресу в письменном виде по почте. Ответа по указанному в претензии адресу, я до сих пор не получал.



В тот же день я получил на руки копии заключенных якобы от моего имени кредитных договоров _______________и __________________. Указанные выше кредитные договоры не подписывал, моя подпись на указанных документах отсутствует, представленные документы для оформления кредитных обязательств не мои.







В соответствии со ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). Согласно ст. 820 ГК РФ, кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Согласно ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Т.к. моей подписи на кредитных договорах нет, письменная форма не соблюдена, договоры является недействительными (ничтожными).







В соответствии с п. 5 ст. 5 ФЗ «О кредитных историях» источники формирования кредитной истории представляют информацию в бюро кредитных историй в срок, предусмотренный договором о предоставлении информации, но не позднее 10 дней со дня совершения действия (наступления события), информация о котором входит в состав кредитной истории в соответствии с настоящим Федеральным законом. Поскольку с момента заключения кредитных договоров прошло более 10 дней, информация могла быть передана в бюро кредитных историй. Согласия на предоставление информации в бюро кредитных историй я не давал, а данное согласие в соответствии с п.п. 3, 4 ст. ст. 5 ФЗ «О кредитных историях» обязательно.







В соответствии с законом о защите прав потребителей ст. 17 п. 3, потребители по искам, связанным с нарушением их прав, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного круга потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. (п. 3 в ред. Федерального закона от 02.11.2004 N 127-ФЗ)



Прошу:







Освободить меня от уплаты государственной пошлины

Признать договор _________________и договор ____________________ между мной и ответчиком недействительным (ничтожным)

Обязать ответчика удалить из кредитной истории информацию о кредитах, которые я не брал.





Приложения:







Копия искового заявления для ответчика

Копия справки о наличии задолженности и реквизитах договора и счета (договор __________________)

Копия справки о наличии задолженности и реквизитах договора и счета (договор __________________)

Копия претензии №________

Копия талона уведомления №________ от 06.06.2013

Копия талона уведомления №________ от 22.06.2013

Копия кредитного договора________________

Копия кредитного договора ________________

Копия паспорта истца

Дата X Подпись____________