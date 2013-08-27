Популярные сообщения

К написанию этой статьи меня подтолкнул один из самых популярных вопросов, который я регулярно слышу от потенциальных клиентов: как моему бизнесу поможет внедрение системы веб-анализа, которую вы нам советуете использовать? Руководители компаний, директора и менеджеры по маркетингу и рекламе, у которых в России, по большей части, к сожалению, пока достаточно низкое понимание принципов веб-маркетинга, хотят видеть реальные примеры того, как внедрение таких систем как Google Analytics и Яндекс Метрика может помочь их бизнесу. Обычно клиенты имеют базовое представление о возможностях таких систем и используют их возможности по минимуму: следят за посещаемостью своих сайтов, знают, откуда к ним приходят посетители, имеют общее представление о показателе отказов и приблизительно знают значение конверсии на своих сайтах. Если и Вы, уважаемые читатели, считаете, что этого достаточно для измерения эффективности Вашего сайта и рекламных кампаний (будь то контекстная реклама, SEO или любой другой способ привлечения посетителей на Ваш сайт), то значит, что Ваши конкуренты, которые активно используют системы статистики, или уже Вас обогнали, или скоро обгонят.
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