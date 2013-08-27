Популярные сообщения

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Андрей Юнисов 27.08.2013 19:27 andrey_yunisov
Правильные Utm-метки - залог эффективного анализа рекламных кампаний
С помощью utm-меток можно отследить и проанализировать любой оплачиваемый источник трафика. Однако до сих пор при размещении рекламы Интернете многие владельцы сайтов и рекламодатели либо не используют метки вовсе, либо пользуются ими неправильно. Давайте разберемся, что такое utm-метки и как правильно размечать рекламные кампании. UTM (UrchinTrackingModule) метки – дополнительные данные (переменные), которые добавляются к URL целевой страницы и позволяют передать в системы веб-аналитики дополнительную информацию о параметрах источников трафика. Для того чтобы расходовать рекламный бюджет максимально эффективно, нужно понимать: какая из рекламных кампаний, в зависимости от типа размещения, показывает максимальную конверсию – поисковая или контекстно-медийная? на какой площадке и какое объявление рекламной кампании максимально эффективно? есть ли разница в эффективности, объявлений размещенных в блоке «Спецразмещение» или в «Гарантии»? Читать далее
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Андрей Юнисов 14.08.2013 16:36 andrey_yunisov
Уменьшился поисковый трафик? Ищем причину с помощью Google Analytics
Наверное, каждый владелец сайта, вкладывающий деньги в поисковое продвижение своего сайта, сталкивался с такой ситуацией, когда на сайте падает трафик. Как правило, на что смотрим в первую очередь: просели ли позиции по продвигаемым запросам. Ну а если позиции не просели и все хорошо? Одной из причин могла быть, конечно же, сезонность, но также не исключено, что это связано с какими-то техническими проблемами, например, была удалена часть страниц с сайта. Такое случается, когда оптимизацией и продвижением сайта занимается одна компания, а поддержкой и наполнением другая. Определить такие страницы, на которые упал трафик достаточно просто, с помощью Google Analytic. Для этого достаточно сравнить два периода: когда был высокий трафик и когда низкий. Однако задача может гораздо усложниться по временным затратам, если это интернет магазин и запросов по которым идет трафик огромное количество. Мы неоднократно сталкивались с такой ситуацией и хотели бы поделиться нашим способом определения запросов и страниц, для которых упал трафик. Читать далее
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Андрей Юнисов 31.07.2013 14:20 andrey_yunisov
«Not provided» для повышения эффективности продвижения Вашего сайта в интернете
Google Analytics – это мощный инструмент сбора статистических данных, кладезь полезной информации о тенденциях в поведении посетителей на Вашем сайте. Казалось бы, что при установке на сайт системы Google Analytics и ее настройке, Вам станет доступна вся информация о том, как ведут себя пользователи на Вашем сайте. Тем не менее, это не так. В стандартных отчетах Google есть слепые зоны. Слепыми они называются не потому, что данные не могут быть собраны и предоставлены владельцам сайтов, а слепые, потому что эти данные намеренно скрыты компанией Google в целях охраны конфиденциальности пользователей поисковика. Речь идет о таких отчетах, как «Бесплатный поисковый трафик», «Платный поисковый трафик» и групп «not provided», «not set». > Историческая справка: > 18 октября 2011 года Google объявил, что при осуществлении поиска на сайте Google в авторизованном режиме (то есть, зайдя в свой аккаунт любого сервиса Google – Gmail, YouTube и др. Читать далее
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Андрей Юнисов 31.07.2013 13:50 andrey_yunisov
Universal Analytics – веб-аналитика нового поколения
Universal Analytics – новая версия системы веб-аналитики Google Analytics. Принципы работы Universal Analytics отличаются от принципов работы предыдущей версии системы. Если вам интересно, что представляет из себя обновление Google Analytics и что полезного появилось в данной системе, вы наткнулись на нужную статью. Занимаясь сбором информации при подготовке данной статьи, я потратил немало времени на то, чтобы найти что-то полезное (под полезным я подразумеваю кейсы использования данной системы), однако, оказалось, что найти практические советы в интернете (как западном, так и нашем) не так уж и просто – их просто нет (за редким исключением). Так как прошло уже почти полгода с момента выхода Universal Analytics в режиме Beta (система продолжает работать в данном режиме и сейчас, но для Google долгий период тестирования – это обычная ситуация), возникает закономерный вопрос «почему?». Неужели компании не видят смысла в том, чтобы сейчас инвестировать (несмотря на «бесплатность» системы, инвестировать все же придется, так как все настройки, которые вы имплементировали в предыдущую версию, в новую автоматически не перенесутся) в процесс перехода с Google Analytics на Universal Analytics? Читать далее
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Андрей Юнисов 12.09.2012 14:32 andrey_yunisov
Оценка эффективности рекламы
Я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую. Беда в том, что я не знаю, какая именно половина. Джон Ванамейкер, создатель первой в мире сети универмагов. Читать далее
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Андрей Юнисов 02.05.2012 15:13 andrey_yunisov
Как повысить эффективность сайта или 5 причин начать использовать Google Analytics
К написанию этой статьи меня подтолкнул один из самых популярных вопросов, который я регулярно слышу от потенциальных клиентов: как моему бизнесу поможет внедрение системы веб-анализа, которую вы нам советуете использовать? Руководители компаний, директора и менеджеры по маркетингу и рекламе, у которых в России, по большей части, к сожалению, пока достаточно низкое понимание принципов веб-маркетинга, хотят видеть реальные примеры того, как внедрение таких систем как Google Analytics и Яндекс Метрика может помочь их бизнесу. Обычно клиенты имеют базовое представление о возможностях таких систем и используют их возможности по минимуму: следят за посещаемостью своих сайтов, знают, откуда к ним приходят посетители, имеют общее представление о показателе отказов и приблизительно знают значение конверсии на своих сайтах. Если и Вы, уважаемые читатели, считаете, что этого достаточно для измерения эффективности Вашего сайта и рекламных кампаний (будь то контекстная реклама, SEO или любой другой способ привлечения посетителей на Ваш сайт), то значит, что Ваши конкуренты, которые активно используют системы статистики, или уже Вас обогнали, или скоро обгонят. Читать далее
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Андрей Юнисов 23.04.2012 18:57 andrey_yunisov
Процедура организации тендера по выбору рекламного агентства
За то время, которое работает наша компания, мы уже перепробовали разные виды интернет-маркетингового бизнеса. Начиналось все с создания сайтов, их продвижения и управления контекстной рекламой. Позже классическое интернет-маркетинговое агентство WebProfiters переориентировалось на консультационные услуги в области повышения конверсии сайтов и ROI рекламных кампаний. В данное время мы не занимаемся оказанием рекламных услуг, сделав упор именно на консалтинговые услуги в области повышения эффективности рекламы, как в интернете, так и вне его. Тем не менее, часто нашим клиентам требуются именно эти виды работ (осуществление рекламных кампаний после медиапланирования в WebProfiters), которыми мы уже не занимаемся. В тоже время отказывать клиенту не хочется, а потребность клиента в организации квалифицированного тендера присутствует. В этом случае мы отдаем эти работы на выполнение другим компаниям, а для определения наилучшего исполнителя работ на проект мы устраиваем тендер, опытом проведения которых мне бы и хотелось поделиться. Читать далее
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Андрей Юнисов 02.04.2012 16:06 andrey_yunisov
Отчет о проведении бизнес-завтрака "Банки с эффективностью"
29 марта в центре Digital October состоялся бизнес-завтрак «Банки с эффективностью», главной темой которого стали особенности проведения рекламных кампаний для банков, а также способы повышения их эффективности и инструменты измерения. Организаторами бизнес-завтрака выступили компании iContext и WebProfiters. http://s019.radikal.ru/i644/1204/40/46961ae8430c.jpg Официальную часть мероприятия открыла Елена Выморокова, директор по стратегическому взаимодействию с ключевыми клиентами iConText. Она рассказала про развитие интернет-рекламы в целом, и отдельно в банковском секторе, на примере некоторых кейсов, связанных с банками. Ключевой темой мероприятия стала презентация результатов серьезного исследования эффективности сайтов и рекламных кампаний банковских организаций, проведенное специалистами агентства WebProfiters. Презентовал исследование Андрей Юнисов, генеральный директор WebProfiters. Во время его выступления были освещены такие темы, как сравнительный анализ качества источников трафика, анализ эффективности различных банковских порталов, поисковых систем, источников платной рекламы и социальных сервисов. Читать далее
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Андрей Юнисов 20.02.2012 14:18 andrey_yunisov
Советы по выбору SEO-агентства
Совсем недавно у нас вышла статья с советами по подбору агентства по контекстной рекламе. Это нужный материал всем, кто ищет или уже работает с агентством, которое занимается контекстной рекламой для продвижения своего бизнеса в сети. Однако, немаловажной частью, этого самого продвижения сайта в сети является и SEO-оптимизация сайта. В этой статье я попробую описать некоторые правила, которые нужно учесть при выборе подрядчика по SEO. Для начала стоит описать простым языком, что такое SEO - Search Engine Optimization – это оптимизация сайта для более легкого нахождения сайта в поисковых системах. От качества поисковой оптимизации вашего сайта и соответствия ее критериям отбора сайтов поисковыми системами зависит порядковый номер в выдаче по определенному, интересующему Вас, запросу. В данное время ситуация такова, что за первые места в поисковой выдаче по многим запросам уже давно приходится активно бороться. И особенно, если это высококонкурентный запрос. Читать далее
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Андрей Юнисов 30.01.2012 15:11 andrey_yunisov
Как выбрать агентство контекстной рекламы?
По многочисленным просьбам заинтересованной в моих статьях аудитории пишу заметку о поиске и выборе агентства для проведения контекстных рекламных кампаний. Выбор агентства для большинства бизнесов производится с помощью распространенного «метода проб и ошибок», часто слышно утверждения о том, что агентство невозможно выбрать с первого раза и, еще чаще, что хороших агентств контекстной рекламы не существует и требуется нанимать специалиста в штат. Как агентство веб-аналитики, специализирующееся в первую очередь на оценке эффективности интернет-маркетинга, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда клиент просит нас оценить деятельность агентства по контекстной рекламе (в кругах оффлайн-рекламы эта услуга давно практикуется и называется медиааудитом) и после оценки, в случае отрицательного результата, подобрать новое агентство контекстной рекламы. Мы провели несколько десятков тендеров для различных бизнесов и готовы поделиться основными принципами, которыми мы руководствуемся при выборе агентств для наших клиентов. Читать далее
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Андрей Юнисов 24.01.2012 12:52 andrey_yunisov
Исследование "Эффективность сайтов и рекламы банковских организаций"
Думаю, что и тут стоит написать о том, что на портале Банки.ру опубликовано исследование, проведенное компанией WebProfiters. Данное исследование можно просмотреть на сайте в разделе Исследования. Вот прямая ссылка - http://www.banki.ru/news/research/?id=3553262 Цель данного исследования – рассмотреть и проанализировать эффективность всех возможных ресурсов размещения банковской рекламы, а также отдельно рассмотреть эффективность сайтов банковских организаций.
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Андрей Юнисов 10.01.2012 12:20 andrey_yunisov
«Не конверсией единой…» или советы по анализу больших контекстных кампаний
В последнее время мы достаточно часто сталкиваемся с анализом эффективности контекстной рекламы больших интернет-магазинов с множеством товарных категорий. Этот пост посвящен всего двум несложным советам, которые помогут более точно оценить эффективность каждой контекстной рекламной кампании для таких случаев. 1. Некоторым специалистам по контекстной рекламе свойственно сравнивать эффективность рекламы каждой товарной группы по ее общим показателям. Например, теперь уже любимый всеми показатель конверсии для этого применяется очень часто, чуть реже сравнение происходит по цене за достижение цели (или покупки). В этом случае в отчетах встречаются выводы такого типа: “Конверсия кампании А 0,5%, цена за достижение цели 100 рублей; конверсия кампании B 1%, цена за достижение цели 30 рублей. Мы рекомендуем понизить цены за клик в кампании А, а высвободившийся бюджет использовать в кампании B”. Вывод вполне понятный и, в общем случае, правильный. Вот только, что если кампания А рекламирует продажу яхт, а кампания B – весла для надувных лодок? Читать далее
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Андрей Юнисов 18.10.2011 12:24 andrey_yunisov
Методология контролируемых экспериментов для оптимизации медиамикса и повышения эффективности привлечения трафика
Все мы знаем о том, что число рекламных каналов в интернете за последние годы сильно выросло и продолжает расти и в настоящий момент. Это ставит перед специалистами по маркетингу все новые задачи по повышению эффективности рекламного бюджета, управлять которым с ростом числа рекламных источников становится все сложнее и сложнее. Часто специалисты по маркетингу пытаются ответить на вопрос о том, в какие каналы инвестировать больше рекламного бюджета, а какие перестать использовать – это стандартная техника оптимизации рекламного бюджета, но не исчерпывающая методология работы с источниками трафика. А что же есть еще? Читать далее
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Андрей Юнисов 26.09.2011 13:10 andrey_yunisov
4 способа использования нового модуля «Многоканальные последовательности» в Google Analytics
Основы измерений многоканальных рекламных кампаний уже описывались мной в предыдущих материала, сегодня же от теории мы перейдем к практическим приемам использования модуля. Давайте посмотрим на несколько типичных задач. 1. Как определить, где посетители впервые сталкиваются с брендом в интернете? Читать далее
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Андрей Юнисов 19.09.2011 16:32 andrey_yunisov
На конференции iMetrics Вы узнаете все про веб-анализ
В настоящее время наша компания WebProfiters является соорганизатором конференции iMetrics, а также занимается сбором всех докладчиков. От лица организации, приглашаю посетить первую конференцию, посвященную веб-анализу. Идея этой конференции зародилась примерно год назад, в то время, когда очень активно развивался мой бизнес. Тогда я достаточно часто посещал в качестве докладчика различные конференции посвященные сфере интернета, и не только интернета, я также выступал на различных мероприятиях, посвященных другим отраслям. В своих докладах я рассказывал про веб-анализе, о том насколько это актуально, и о необходимости его применения для повышения эффективности рекламы в интернете. Читать далее
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Андрей Юнисов 05.09.2011 15:32 andrey_yunisov
Приветствие!
Здравствуйте, уважаемые читатели портала Банки.Ру. Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей и я давно занимаюсь интернет-маркетингом (как это ни стыдно говорить на банковском портале ). Вы справедливо спросите: «Зачем Вы здесь и что это вообще за такое название блога, веб-анализ какой-то… Портал же банковский!». Читать далее
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