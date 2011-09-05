Вход
Профиль Блог Лента Активность

Приветствие!

05.09.2011 15:32 3 1 605 просмотров
Здравствуйте, уважаемые читатели портала Банки.Ру.

Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей и я давно занимаюсь интернет-маркетингом (как это ни стыдно говорить на банковском портале smile:) ). Вы справедливо спросите: «Зачем Вы здесь и что это вообще за такое название блога, веб-анализ какой-то… Портал же банковский!».

Около года назад я обсуждал возможность ведения собственного блога на Банки.Ру со своей знакомой из банковской индустрии. Предвкушая свою возрастающую среди банковских маркетологов популярность, я тогда не смог ответить на ее простой вопрос: «А о чем ты собираешься писать?» С тех пор прошел уже год и теперь я могу осмысленно ответить на этот вопрос.

Банковский бизнес сильно изменился после финансового кризиса 2008-2009 года, об этом говорю не только я – отдельный представитель рекламно-аналитической индустрии, но и в первую очередь – известные на банковском рынке персоналии, как например С.Л. Иванов из Русского Торгового Банка.

Роль маркетинга в банковском бизнесе действительно значительно выросла. Но речь не просто о маркетинге, а о результативном и измеримом маркетинге. О маркетинге, который основан не на чувствах и догадках, а об эффективном маркетинге, основанном на цифрах и измерениях, приносящем действительную выгоду. О маркетинге, как об исключительно математической дисциплине, как я склонен к ней относиться.

Вот об этом я и собираюсь писать в своем блоге, который будет связан с интернет-маркетингом и веб-аналитикой. Мы будем говорить о двух вещах:
• Оценке и повышении эффективности банковских сайтов
• Оценке и повышении эффективности рекламных кампаний банков в интернете

С учетом сильно раздутых бюджетов банков на интернет-маркетинг, а также абстрактных рассуждениях коллег о качестве сайтов банков – тема будет новой и актуальной. Особенно учитывая то, что до 70% рекламного бюджета обычно улетает впустую.

Итак, больше никакого faith-based marketing, а только измерения, конверсии, стоимость за привлеченного клиента и другие точные методы оценки. Поскольку наша компания работает со многими крупными представителями индустрии, то у нас есть интересные усредненные цифры, которые я оглашу.

Несколько предстоящих тем Вашему вниманию:
• Оптимальные способы конвертации посетителей сайта банка в заявки потенциальных клиентов, средняя конверсия на сайте банка;
• Бест-практики интерфейса страниц сайта, средний показатель отказа банковского сайта;
• Математическая оценка экономического эффекта сайта банка;
• Банковские рекламные площадки с наибольшей эффективностью;
• Оптимальные приемы балансировки рекламного бюджета между площадками;
• Оценка эффективности имиджевой банковской рекламы (да-да, спасайтесь те, кто считает, что имиджевую рекламу нельзя измерить).


Надеюсь, что все это будет интересным рекламно-маркетинговой и бизнес-аналитической части аудитории портала. Постараюсь быть регулярным и говорить с Вами на понятном языке, отвечать на Ваши вопросы и комментарии.

Уверен, Вам понравится.

Комментарии 3

Першинг  (Першинг)
#
Тема очень интересная! Действительно, иногда задумываешься - на что рассчитывает реклама? Кому она адресована и к чему именно призывает. И почему часто реакция далека от планируемой.
Ну и алгеброй гармонию хочется проверить. И свои интуитивные догадки испытать статистикой!
Пишшите! Это очень интересно! smile:D
Птицелов  (Птицелов)
#
Интересненько.
Когда ожидать первых публикаций?
Мона анонсик? smile:)
Андрей Юнисов  (andrey_yunisov)
#
Анонс должен быть по всему сайту. Мы готовим исследование, которое и представим на суд публике.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения