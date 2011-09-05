Приветствие!

Здравствуйте, уважаемые читатели портала Банки.Ру.
Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей и я давно занимаюсь интернет-маркетингом (как это ни стыдно говорить на банковском портале ). Вы справедливо спросите: «Зачем Вы здесь и что это вообще за такое название блога, веб-анализ какой-то… Портал же банковский!».
Около года назад я обсуждал возможность ведения собственного блога на Банки.Ру со своей знакомой из банковской индустрии. Предвкушая свою возрастающую среди банковских маркетологов популярность, я тогда не смог ответить на ее простой вопрос: «А о чем ты собираешься писать?» С тех пор прошел уже год и теперь я могу осмысленно ответить на этот вопрос.
Банковский бизнес сильно изменился после финансового кризиса 2008-2009 года, об этом говорю не только я – отдельный представитель рекламно-аналитической индустрии, но и в первую очередь – известные на банковском рынке персоналии, как например С.Л. Иванов из Русского Торгового Банка.
Роль маркетинга в банковском бизнесе действительно значительно выросла. Но речь не просто о маркетинге, а о результативном и измеримом маркетинге. О маркетинге, который основан не на чувствах и догадках, а об эффективном маркетинге, основанном на цифрах и измерениях, приносящем действительную выгоду. О маркетинге, как об исключительно математической дисциплине, как я склонен к ней относиться.
Вот об этом я и собираюсь писать в своем блоге, который будет связан с интернет-маркетингом и веб-аналитикой. Мы будем говорить о двух вещах:
• Оценке и повышении эффективности банковских сайтов
• Оценке и повышении эффективности рекламных кампаний банков в интернете
С учетом сильно раздутых бюджетов банков на интернет-маркетинг, а также абстрактных рассуждениях коллег о качестве сайтов банков – тема будет новой и актуальной. Особенно учитывая то, что до 70% рекламного бюджета обычно улетает впустую.
Итак, больше никакого faith-based marketing, а только измерения, конверсии, стоимость за привлеченного клиента и другие точные методы оценки. Поскольку наша компания работает со многими крупными представителями индустрии, то у нас есть интересные усредненные цифры, которые я оглашу.
Несколько предстоящих тем Вашему вниманию:
• Оптимальные способы конвертации посетителей сайта банка в заявки потенциальных клиентов, средняя конверсия на сайте банка;
• Бест-практики интерфейса страниц сайта, средний показатель отказа банковского сайта;
• Математическая оценка экономического эффекта сайта банка;
• Банковские рекламные площадки с наибольшей эффективностью;
• Оптимальные приемы балансировки рекламного бюджета между площадками;
• Оценка эффективности имиджевой банковской рекламы (да-да, спасайтесь те, кто считает, что имиджевую рекламу нельзя измерить).
Надеюсь, что все это будет интересным рекламно-маркетинговой и бизнес-аналитической части аудитории портала. Постараюсь быть регулярным и говорить с Вами на понятном языке, отвечать на Ваши вопросы и комментарии.
Уверен, Вам понравится.
Комментарии 3
Ну и алгеброй гармонию хочется проверить. И свои интуитивные догадки испытать статистикой!
Пишшите! Это очень интересно!
Когда ожидать первых публикаций?
Мона анонсик?